Hajdúdorogi lányból lett New York botrányhős hercegnéje: Lwoff-Parlaghy Vilma oroszlánt tartott a lakosztályában

Mi sem bizonyítaná jobban a tényt, hogy magyarok mindenhol ott vannak mint az, hogy a 19-20. századi New York egyik legnagyobb botrányhőse egy magyar származású festőnő volt. Lwoff-Parlaghy Vilma tehetsége révén küzdötte fel magát az elitbe, az egyik leghíresebb portréfestővé vált, karrierje csúcsán pedig bébioroszlánt tartott a Plaza Hotelben berendezett lakosztályában. Ismerd meg az extravagáns művésznőt!

Lwoff-Parlaghy Vilma, ahogy I. Péter szerb király portréját festi.

Lwoff-Parlaghy Vilma élete Brachfeld Vilma Erzsébet néven született 1863. április 15-én.

Budapesten, később Münchenben tanult festészetet.

A 19. század végére elismert portréfestő lett, uralkodók, politikusok álltak neki modellt.

Lwoff-Parlaghy Vilma egy orosz herceg, Jevgenyij Lwoff felesége lett.

Karrierje csúcsán a New York-i Plaza Hotelben lakott, bébioroszlánt tartott.

Hajdúdorogi lány Münchenben: a festőnő kibontakozása

New York későbbi botrányhőse 1863. április 15-én született Hajdúdorogon, Brachfeld Vilma Erzsébet néven. Édesapja zsidó származású volt, de mivel a lány édesanyja egy osztrák bárónő volt, feltételezhető, hogy apja is rendelkezett nemesi címmel. A lány kiváló rajztehetsége már igen korán megmutatkozott, így csakhamar egy budapesti művészeti iskola padjai mögött találta magát.

Nem sokkal később már a kor legjelentősebb német festői kezei alatt csiszolta képességeit Münchenben. Németországi évei alatt egyre többen figyeltek fel tehetségére, valósággal rajongtak képeiért, ám a politika egyelőre hátráltatta a nagy áttörést. Ugyanis húszévesen hosszas unszolásra az akkor már évtizedek óta emigrációban élő Kossuth Lajosról készített portrékat az ifjú tehetség, az egyik képet pedig be is nevezete egy budapesti pályázatra.

Csakhogy nevezését politikai okokból elutasították, amin az a szárnyra kelt pletyka sem segített, miszerint az idős Kossuth és a festőnő között több volt puszta munkakapcsolatnál.

A botrányt sikerült a maga javára fordítani, hisz nemzetközi ismertséget szerzett számára. Megrendelései gombamód szaporodtak, így hamar Berlinbe költözött, ahol sebtiben házasságot kötött egy dr. Karl Krüger nevű ügyvéddel, hogy a férfi bevezesse a társaságba. Ottani tartózkodása alatt Helmuth Moltke tábornagyról készített képet, amit be akart nevezni egy másik versenyre. A bizottság ezt a nevezés is elutasította, csakhogy az ügy eljutott II. Vilmos német császár fülébe, aki ezen felháborodva megvette a képet, így kénytelenek voltak kiállítani a művet. A német császár közbenjárása pedig magas polcra helyezte Lwoff-Parlaghy Vilma ázsióját.