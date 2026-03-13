2026. márc. 13., péntek Ajtony, Krisztián

Simon Benedek
2026.03.13.
Egyre több kutatás próbálja megfejteni, hogyan lehet hosszabban és egészségesebb élni, ám néha a legegyszerűbb válaszok azok, amelyek valóban működnek. Amerika legidősebb férfija, a 111 éves Luis Callo most elárulta, szerinte mi a hosszú élet titka.

A Kolumbiában született Luis Callo a legidősebb ember az Egyesült Államokban. December 9-én született 1914-ben, és jelenleg New Jersey állambeli Linden városában él két gyermekével. Ma már ritkán hagyja el az otthonát, napjait nyugodtan tölti: gyakran egész nap csak az ablakon keresztül figyeli a repülőgépeket – amelyek egész életében lenyűgözték. A 111 éves férfi szerint a hosszú élet titka három szabályban rejlik. 

Egy idős férfi a hosszú élet titka témájában elmélkedik és támasztja a fejét.
Egy 111 éves férfi három szabályban határozta meg, hogy mi a hosszú élet titka. 
Forrás: 123RF
Három szabály a hosszú élet titka

Luis Callo egy interjúban beszélt arról, szerinte mi segített neki abban, hogy ilyen hosszú élet adasson meg neki. A válasza meglepően egyszerű volt. 

„Ne igyál alkoholt, aludj mindig eleget és ne dohányozz” – mondta a Fox 5 Newsnak a 111 éves férfi. 

A férfi szerint ezek a szokások alapvetően meghatározzák az egészséget és az egészséges életmódhoz a szakértők szerint is hozzájárulnak. Emellett tréfásan egy negyedik tanácsot is adott az embereknek: „viselkedj jól”. Bár a tudomány szerint a genetika, a táplálkozás és az életmód egyaránt szerepet játszik a hosszú életben, sok 100 év feletti ember beszámolója hasonló mintát mutat: a káros szokások kerülése és a nyugodt életmód gyakran többet jelent, mint bármilyen étrend – írja az Unilad

Egy 111 éves férfi élete röviden

Amerika legidősebb embere, Luis Callo fiatal korában a kolumbiai hadseregben szolgált. Gyermekkorában nem volt lehetősége tanulni, de a katonai szolgálat után saját vállalkozásba kezdett. Buszflottát alapított, amely segítette az emberek közlekedését Kolumbia félreeső területein. A férfi később feleségével, Aliciával együtt az Egyesült Államokba költözött az 1990-es években. Házasságukból tíz gyermek született. Felesége 2004-ben hunyt el, ám a család azóta is szorosan összetart. Ma Callo már 11 unokával, 5 dédunokával és 2 ükunokával büszkélkedhet. Mint mondta, hálás azért, hogy a családja körülveszi és gondoskodik róla idős korában.

„Hálás vagyok, hogy a családommal lehetek” – mondta a férfi, aki szerint ez az egyik legnagyobb ajándék az életében.

Kik a világ legidősebb emberei?

A világ jelenlegi legidősebb férfija a brazil João Marinho Neto, aki 113 éves. A valaha élt legidősebb férfi a japán Jiroemon Kimura volt, aki 116 éves koráig élt. A jelenleg élő legidősebb ember pedig egy brit nő, Ethel Caterham, aki már 116 éves. Callo még hozzájuk képest is szép időskort élt meg, és hol van még a vége? A tudósok folyamatosan kutatják a hosszú élet titkát, azonban Callo története is arra emlékeztet: néha a legegyszerűbb szabályok – a mértékletesség, a pihenés és az egészséges életmód – lehetnek a legfontosabbak.

Ezek is érdekelhetnek a hosszú élettel kapcsolatban:

Nem a koplalás a hosszú élet titka: ezt a 10 dolgot kell betartani

Az orvosok szerint néhány egyszerű életmódbeli változtatás segítségével sokat tehetünk az életminőségünk javításáért és az élettartamunk meghosszabbításáért.

A tudós, aki megfejtette a hosszú élet titkát – Csak ez a 4 egyszerű dolog számít

Ki gondolta volna: nem kell milliárdosnak vagy influenszernek lenni ahhoz, hogy hosszú és egészséges életet élhess!

Egy 101 éves brit nagyi elárulta a hosszú élet titkát – Bárki utána csinálhatja

Mit tehetsz az egészségéért, ha 101 évesen is fiatalosnak szeretnéd érezni magad? Egy brit nagyi szerint a válasz meglepően egyszerű.

 

 

