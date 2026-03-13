A Kolumbiában született Luis Callo a legidősebb ember az Egyesült Államokban. December 9-én született 1914-ben, és jelenleg New Jersey állambeli Linden városában él két gyermekével. Ma már ritkán hagyja el az otthonát, napjait nyugodtan tölti: gyakran egész nap csak az ablakon keresztül figyeli a repülőgépeket – amelyek egész életében lenyűgözték. A 111 éves férfi szerint a hosszú élet titka három szabályban rejlik.
- A férfi szerint a hosszú élet titka mindössze három egyszerű szabályban rejlik.
- Életútja is figyelemre méltó: katonából lett vállalkozó, ma pedig már unokák és dédunokák veszik körül.
Három szabály a hosszú élet titka
Luis Callo egy interjúban beszélt arról, szerinte mi segített neki abban, hogy ilyen hosszú élet adasson meg neki. A válasza meglepően egyszerű volt.
„Ne igyál alkoholt, aludj mindig eleget és ne dohányozz” – mondta a Fox 5 Newsnak a 111 éves férfi.
A férfi szerint ezek a szokások alapvetően meghatározzák az egészséget és az egészséges életmódhoz a szakértők szerint is hozzájárulnak. Emellett tréfásan egy negyedik tanácsot is adott az embereknek: „viselkedj jól”. Bár a tudomány szerint a genetika, a táplálkozás és az életmód egyaránt szerepet játszik a hosszú életben, sok 100 év feletti ember beszámolója hasonló mintát mutat: a káros szokások kerülése és a nyugodt életmód gyakran többet jelent, mint bármilyen étrend – írja az Unilad.
Egy 111 éves férfi élete röviden
Amerika legidősebb embere, Luis Callo fiatal korában a kolumbiai hadseregben szolgált. Gyermekkorában nem volt lehetősége tanulni, de a katonai szolgálat után saját vállalkozásba kezdett. Buszflottát alapított, amely segítette az emberek közlekedését Kolumbia félreeső területein. A férfi később feleségével, Aliciával együtt az Egyesült Államokba költözött az 1990-es években. Házasságukból tíz gyermek született. Felesége 2004-ben hunyt el, ám a család azóta is szorosan összetart. Ma Callo már 11 unokával, 5 dédunokával és 2 ükunokával büszkélkedhet. Mint mondta, hálás azért, hogy a családja körülveszi és gondoskodik róla idős korában.
„Hálás vagyok, hogy a családommal lehetek” – mondta a férfi, aki szerint ez az egyik legnagyobb ajándék az életében.
Kik a világ legidősebb emberei?
A világ jelenlegi legidősebb férfija a brazil João Marinho Neto, aki 113 éves. A valaha élt legidősebb férfi a japán Jiroemon Kimura volt, aki 116 éves koráig élt. A jelenleg élő legidősebb ember pedig egy brit nő, Ethel Caterham, aki már 116 éves. Callo még hozzájuk képest is szép időskort élt meg, és hol van még a vége? A tudósok folyamatosan kutatják a hosszú élet titkát, azonban Callo története is arra emlékeztet: néha a legegyszerűbb szabályok – a mértékletesség, a pihenés és az egészséges életmód – lehetnek a legfontosabbak.
