A Kolumbiában született Luis Callo a legidősebb ember az Egyesült Államokban. December 9-én született 1914-ben, és jelenleg New Jersey állambeli Linden városában él két gyermekével. Ma már ritkán hagyja el az otthonát, napjait nyugodtan tölti: gyakran egész nap csak az ablakon keresztül figyeli a repülőgépeket – amelyek egész életében lenyűgözték. A 111 éves férfi szerint a hosszú élet titka három szabályban rejlik.

Egy 111 éves férfi három szabályban határozta meg, hogy mi a hosszú élet titka.

A Kolumbiában született 111 éves Luis Callo jelenleg az Egyesült Államok legidősebb embere.

A férfi szerint a hosszú élet titka mindössze három egyszerű szabályban rejlik.

Életútja is figyelemre méltó: katonából lett vállalkozó, ma pedig már unokák és dédunokák veszik körül.

Három szabály a hosszú élet titka

Luis Callo egy interjúban beszélt arról, szerinte mi segített neki abban, hogy ilyen hosszú élet adasson meg neki. A válasza meglepően egyszerű volt.

„Ne igyál alkoholt, aludj mindig eleget és ne dohányozz” – mondta a Fox 5 Newsnak a 111 éves férfi.

A férfi szerint ezek a szokások alapvetően meghatározzák az egészséget és az egészséges életmódhoz a szakértők szerint is hozzájárulnak. Emellett tréfásan egy negyedik tanácsot is adott az embereknek: „viselkedj jól”. Bár a tudomány szerint a genetika, a táplálkozás és az életmód egyaránt szerepet játszik a hosszú életben, sok 100 év feletti ember beszámolója hasonló mintát mutat: a káros szokások kerülése és a nyugodt életmód gyakran többet jelent, mint bármilyen étrend – írja az Unilad.

Egy 111 éves férfi élete röviden

Amerika legidősebb embere, Luis Callo fiatal korában a kolumbiai hadseregben szolgált. Gyermekkorában nem volt lehetősége tanulni, de a katonai szolgálat után saját vállalkozásba kezdett. Buszflottát alapított, amely segítette az emberek közlekedését Kolumbia félreeső területein. A férfi később feleségével, Aliciával együtt az Egyesült Államokba költözött az 1990-es években. Házasságukból tíz gyermek született. Felesége 2004-ben hunyt el, ám a család azóta is szorosan összetart. Ma Callo már 11 unokával, 5 dédunokával és 2 ükunokával büszkélkedhet. Mint mondta, hálás azért, hogy a családja körülveszi és gondoskodik róla idős korában.