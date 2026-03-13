Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 13., péntek Ajtony, Krisztián

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
Világsztár

Ed Sheeran felesége állapotáról vallott: így van Cherry a daganat eltávolítása után

Horváth Angéla
2026.03.13.
Ed Sheeran őszintén beszélt arról az időszakról, amikor megtudta, hogy felesége, Cherry Seaborn daganattal küzd, és azt is elárulta, hogy van most Cherry a műtét után.

A Grammy-díjas Ed Sheeran a Friends Keep Secrets című podcast friss adásában idézte fel élete egyik legnehezebb időszakát. Azt a kérdést tették fel neki, melyek voltak élete legjobb és legrosszabb napjai.

Ed Sheeran és felesége, Cherry Seaborn
Forrás: Getty Images

Ed Sheeran felesége hathónapos terhesen tudta meg, hogy rákos

Ed Sheeran azt mondta, a legboldogabb napja 2019-ben volt, amikor feleségül vette Cherry Seabornt. A párnak azóta két kislánya született: Lyra most ötéves, Jupiter pedig 3. A legnehezebb pillanatuk pedig 2022 februárjában volt, amikor kiderült, hogy a fiatal anyuka nagyon beteg. 

„Cherry felhívott, és elmondta, hogy rákos”idézte fel az énekes.

Amikor a diagnózist megkapta, Seaborn hat hónapos terhes volt második gyermekükkel. Az orvosok akkor azt közölték velük, hogy a daganatot csak a szülés után tudják eltávolítani, így a műtéttel meg kellett várni a szülést.

Ed Sheeran most arról számolt be boldogan, hogy a beavatkozás után felesége teljesen felépült.

„Jól van, megműtötték. A második kislányunk születése után távolították el a daganatot, és hála istennek – kopogjuk le – most teljesen jól van” – mondta.

Az énekes hozzátette: az egész helyzet rendkívül ijesztő volt számára. Akkoriban egy másik tragédia is érte Sherant. Meghalt közeli barátja, Jamal Edwards zenei producer, aki segített elindítani a karrierjét. Ráadásul komoly szerzői jogi perre is készült, amelyet a 2017-es Shape of You című slágere miatt indítottak ellene. Az ügy végül az énekes javára dőlt el.

„Valószínűleg az volt életem legrosszabb hete” – mondta visszaemlékezve. „Jamal meghalt, utána rögtön bíróságra mentünk."

Ed Sheeran azt mondta, a megrázó események teljesen megváltoztatták a gondolkodását.

Nyolc éven át minden erről a perről szólt, és amikor végül ott álltam a bíróságon, már nem számított annyira. Azok után, amiken keresztülmentünk, rájöttem, hogy ez valójában apróság.

A nyilvánosság a 2023-as Ed Sheeran: The Sum of It All című dokumentumfilmben értesült Cherry Seaborn betegségéről. A filmben Ed Sheeran felesége elmondta, miért döntött úgy, hogy a történetét megosztja másokkal is.

„Az év elején rákot diagnosztizáltak nálam, ami hatalmas sokk volt” – mondta. „Arra késztetett, hogy elgondolkodjak a halandóságunkon. Általában kerülöm a nyilvánosságot, de akkor azt éreztem: ha egyszer meghalnék, mit hagynék magam után?”

Ed Sheeran a dokumentumfilmben könnyezve idézte fel a történteket, és elmondta: a dalszerzés segített feldolgozni a benne kavargó érzéseket. Amikor megtudta a diagnózist, néhány óra alatt hét dalt írt.

„Ha valami igazán megrázó történik vele, dalokat ír” – mondta róla Seaborn.

Sheeran azt is bevallotta, hogy a gyász és a nagy stressz hatására időnként úgy érezte, nem akar tovább élni.

„Olyan, mintha a hullámok alatt fuldokolnál. Ott vagy egy helyzetben, és nem tudsz kiszabadulni belőle” – mondta. Ugyanakkor hozzátette, hogy ezek az érzések szégyenérzettel töltötték el. „Apaként különösen nehéz erről beszélni. Nagyon szégyellem ezeket a gondolatokat” – vallotta be.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
