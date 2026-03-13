Ed Sheeran felesége állapotáról vallott: így van Cherry a daganat eltávolítása után

A Grammy-díjas Ed Sheeran a Friends Keep Secrets című podcast friss adásában idézte fel élete egyik legnehezebb időszakát. Azt a kérdést tették fel neki, melyek voltak élete legjobb és legrosszabb napjai.

Ed Sheeran és felesége, Cherry Seaborn

Forrás: Getty Images

Ed Sheeran felesége hathónapos terhesen tudta meg, hogy rákos

Ed Sheeran azt mondta, a legboldogabb napja 2019-ben volt, amikor feleségül vette Cherry Seabornt. A párnak azóta két kislánya született: Lyra most ötéves, Jupiter pedig 3. A legnehezebb pillanatuk pedig 2022 februárjában volt, amikor kiderült, hogy a fiatal anyuka nagyon beteg.

„Cherry felhívott, és elmondta, hogy rákos” – idézte fel az énekes.

Amikor a diagnózist megkapta, Seaborn hat hónapos terhes volt második gyermekükkel. Az orvosok akkor azt közölték velük, hogy a daganatot csak a szülés után tudják eltávolítani, így a műtéttel meg kellett várni a szülést.

Ed Sheeran most arról számolt be boldogan, hogy a beavatkozás után felesége teljesen felépült.

„Jól van, megműtötték. A második kislányunk születése után távolították el a daganatot, és hála istennek – kopogjuk le – most teljesen jól van” – mondta.

Az énekes hozzátette: az egész helyzet rendkívül ijesztő volt számára. Akkoriban egy másik tragédia is érte Sherant. Meghalt közeli barátja, Jamal Edwards zenei producer, aki segített elindítani a karrierjét. Ráadásul komoly szerzői jogi perre is készült, amelyet a 2017-es Shape of You című slágere miatt indítottak ellene. Az ügy végül az énekes javára dőlt el.

„Valószínűleg az volt életem legrosszabb hete” – mondta visszaemlékezve. „Jamal meghalt, utána rögtön bíróságra mentünk."

Ed Sheeran azt mondta, a megrázó események teljesen megváltoztatták a gondolkodását.

Nyolc éven át minden erről a perről szólt, és amikor végül ott álltam a bíróságon, már nem számított annyira. Azok után, amiken keresztülmentünk, rájöttem, hogy ez valójában apróság.

A nyilvánosság a 2023-as Ed Sheeran: The Sum of It All című dokumentumfilmben értesült Cherry Seaborn betegségéről. A filmben Ed Sheeran felesége elmondta, miért döntött úgy, hogy a történetét megosztja másokkal is.