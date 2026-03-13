Döbbenetes dolgot állít a királyi szakértő: Diana hercegné úgy hitte, nem Vilmos a legalkalmasabb a trónra

brit királyi család Diana hercegné Vilmos herceg Harry herceg
Horváth Angéla
2026.03.13.
Újabb meglepő dolgok derültek ki Diana hercegnéről: egy királyi szakértő szerint a néhai walesi hercegné egy időben úgy gondolta, hogy kisebbik fia, Harry herceg alkalmasabb lenne a brit trónra, mint az idősebb testvér, Vilmos.

Diana hercegné attól tartott, hogy Vilmos herceg túl visszahúzódó ahhoz, hogy király legyen. Richard Kay királyi szakértő szerint Diana többször is beszélt arról, hogy úgy érzi: Vilmos talán nem is vágyik a legmagasabb tisztségre. „Vilmos okozott egy kis meglepetést. Amíg az anyja élt, egészen félénk fiatalember volt” – mondta Kay. „Diana gyakran említette nekem, nem gondolja, hogy Vilmos király akarna lenni.”

Diana hercegné a fiaival, Vilmos hercegge és Harry herceggel
Diana hercegné a fiaival, Vilmos hercegge és Harry herceggel
Forrás: Getty Images

Diana hercegné szerint Vilmos herceg nem akart király lenni

A szakértő szerint Diana hercegné egy jó ideig úgy gondolta, hogy Harry lehet az, aki egyszer apjuk, Károly király után trónra lép. Még erre utaló becenevet is adott kisebbik fiának.

„Diana gondolatban Harryt készítette fel arra, hogy egy napon apja utódja legyen. Volt egy beceneve is: »a jó király Harry«. Ez egy középkori utalás volt”magyarázta Kay.

A történet azonban végül egészen másképpen alakult. A brit trónöröklési rend szerint Vilmos a trón várományosa, jelenleg pedig walesi hercegként készül arra, hogy egyszer átvegye a koronát apjától. Richard Kay a Palace Confidential című műsorban arról beszélt: szerinte ma már kevesen kételkednek abban, hogy Vilmos alkalmas lesz a szerepre.

„Úgy gondolom, ma már mindenki egyetért azzal, hogy a megfelelő ember a trónörökös. Vilmos nagyon is alkalmas erre a feladatra” – fogalmazott.

A szakértő ugyanakkor úgy véli, Vilmosra komoly kihívások várnak, amikor egyszer király lesz. A monarchia népszerűsége ugyanis nem volt ilyen törékeny Diana hercegné 1997-es halála óta.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu