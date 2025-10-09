6 dolog, amit rendszeresen alkalmazz, ha nem akarod összetörni a lányod lelkét

2. Szeresd jól a párodat – ebből a lányod is gyengédséget tanul

Egy kislánynak a szülei a legfőbb minta, ők a példaképei. A szülők kapcsolatából érti meg először, mit jelent szeretni és szeretve lenni. Ha tisztelettel szóltok egymáshoz, ha apró figyelmességeket láthat köztetek, például egy ölelést a konyhában, vagy egy kedves mondatot egy hosszú nap után, akkor ő is ezt tanulja meg: a szeretet nem fáj, hanem gyógyít.

3. Tudasd vele a fájó igazságot

Nevezetesen azt, hogy a világ azt akarja majd elhitetni vele, hogy nem értékes.

Aztán vésd a fejébe, hogy ennek az ellenkezője igaz.

A reklámok, a közösségi média, az összehasonlítások világa hamar elhiteti egy kislánnyal, hogy nem elég szép, nem elég vékony, nem elég ügyes. Szülőként a te feladatod, hogy újra és újra mondd neki: „Értékes vagy, pont így, ahogy vagy”. Segíts neki abban, hogy megtanulja: nem a külső visszajelzések határozzák meg az értékét, hanem az, amit önmagában hordoz.

Lány és lélek - Mutass példát gyermekednek önmagad cselekedetein keresztül

4. Ha a figyelmedet kéri, add oda neki

Egy gyerek sokszor a legrosszabb pillanatban szól: amikor épp főznél, telefonálnál vagy dolgoznál. Ilyenkor könnyű legyinteni: „Várj, most nincs időm”. Csakhogy, minden elutasítás azt tanítja neki, hogy a figyelmedért harcolnia kell vagy hogy az ő személye nem elég fontos. A szakember úgy véli, az anya szerepe a lánygyermek személyiségfejlődésében alapvető jelentőségű, különösen az élet első néhány évében.

„Az érzelmi jelenlét azt jelenti, hogy az anya nemcsak fizikailag van jelen a gyermek számára, hanem érzelmileg is elérhető. Ez a fajta jelenlét az első hónapoktól kezdve alapvető fontosságú a biztonságos kötődés kialakulásához, amely meghatározza, hogy a gyermek mennyire érzi magát elfogadottnak és szeretettnek”

– hangsúlyozza a pszichológus. Ez nem azt jelenti, hogy az anyának tökéletesnek kell lennie, hanem azt, hogy képes figyelni a gyermek szükségleteire, és reagálni rájuk elérhető módon. Nem kell mindig félretenned mindent, de amikor csak lehet, állj meg, nézz a szemébe és hallgasd meg. Még ha csak öt percre is, de koncentrálj rá teljes figyelemmel. Ezek a rövid, őszinte kapcsolódások építik fel benne azt a biztonságot, hogy mindig számíthat rád. A későbbi életében ő is így fog viselkedni másokkal, és valószínűleg olyanokat „vonz be”, akiktől hasonló tiszteletet és figyelmet kap.