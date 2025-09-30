5 SZMK-s anyatípus, akiktől a pedagógusok falra másznak

Eljött újra a szeptember az iskolakezdéssel, ami pedig egyet jelent azzal, hogy az SZMK-s anyukák már bezsongva várják, hogy milyen feladataik lesznek a tanév során, hogy gyermekeik a lehető legjobban koncentrálhassanak a tanulmányaikra. Bemutatunk 5 SZMK-s anyatípust, akiktől agybajt kapnak a pedagógusok.

SZMK-s anyatípusok, akik nélkül unalmasak lennének a szülői értekezletek

Forrás: Shutterstock

Anyatípusok, akik nélkül nem lenne elég feszültség a szülőiken

SZMK-s anyukák...egy egészen szűk rétege a társadalmuknak, mégis mindenki ismer egy ilyen tagot. Ők azok, akik már kész tervvel érkeznek az első szülőire, akik miatt libikókázik a vérnyomásod és akik bármikor kiborítják a bilit, ha a gyerekeikről van szó. Cikkünk kizárólag a szórakoztatás kedvéért készült, senkit nem szeretnénk megbántani. Drága SZMK-s anyukák, mindig maradjatok olyan lelkes és agilis anyamackók, akik eddig is voltatok! Nézzük, hogy milyen SZMK-s anyukaípusok léteznek, akik pillanatok alatt képesek kiborítani a pedagógusokat és a szülőket is!

Tanárnő 2.0

Ő az az anyuka, aki a szülés után találja meg önmagát és életcélját, vagyis kizárólag a gyereknevelést. Gondolatait 100%-ban a csemetéi kötik le és minden lehetséges módon szeretne egy tökéletes életet biztosítani nekik. Az ilyen anyukák imádnak szervezni és tervezni, hiszen minden idejüket és energiájukat erre fordítják. A szülőiken úgy viselkednek, mintha mindent jobban tudnának a pedagógusoknál, hiszen mégiscsak „az ő gyerekeiről van szó, ők tudják legjobban, mi a jó nekik”. Folyamatosan közbeszólnak, vitatkoznak, javaslatokat tesznek és akarva akaratlan dominálni akarnak a tanárok fölött.

A pedagógusok akkor járhatnak jól vele, ha felismerik, hogy az anyuka végtelen lelkesedését, a sok ötletét és energiáját tényleg hasznosítani tudják.

Az ígérgető

Ő az egyik legbosszantóbb anyukatípus. Mindent megfogad az elején, mert buzog benne a lelkesedés, de amint vége a szülőinek, már el is felejtette, hogy miket kellene behoznia, miket kellene sütnie és mit kellene lefestenie.

Számtalan helyzetben azt mutatja, hogy ő a lehető legnagyobb erőbedobással fog eljárni az iskoláért, de amint kilép a kapun, ez a nagy igyekezet azonnal szertefoszlik.

A túlféltő

Ő az az anyuka, aki állandóan aggódik a gyerekeiért és ezért mindenre rákérdez. Melyik benzinkútnál áll meg a busz kiránduláskor? Mennyi guriga vécépapírra lesz szükség a héten? Milyen mély a Balaton azon a partszakaszon, ahova mennek a gyerekek? Lesz háziorvos a tanyán, ahova kirándulni megy az osztály? Miatta tart legalább egy órával tovább a szigorúan ötig meghirdetett szülői, minden egyes alkalommal.

Szülőként az elején még kellemetlenül figyeled, ahogyan izzadva próbál minden kérdésre választ adni a tanárnő, de egy fél óra után tuti bealszol az első padban.

A kritikus

Fapofával vagy undok fintorral hallgatja végig a szülőit, majd amint befejezte mondandóját a pedagógus, fellendül a keze és elindul a gondolatcunami. Csak mondja és mondja, hogy szerinte máshogy kellene tanítani, nem ért egyet az osztályozással, melyik nevelési elveket kellene használnia a tanárnőnek és egyébként is hogyan mer tanítani „csak” két diplomával.

A pedagógus úgy érezheti, hogy az ősellenségével találta szembe magát, ráadásul harminc másik türelmetlen szülő előtt. Ember legyen a talpán, aki kezelni tudja a kritizáló anyukákat.

Az egészségtudatos

A fitt anyukák amilyen kedvesek, pont annyira bosszantóak is. Ők azok, akik ha akarod, ha nem, rávesznek az életmódváltása. Mindenre van egy egészségesebb, környezettudatosabb és persze „zöldebb” verziójuk.

Hiába hajtja őket a jó szándék, kedvesen mosolyogva terrorban tartják az összes szülőt a gyerekekkel együtt, hogy közösen még jobban természetbarátok lehessetek.

Te melyik SZMK-s anyukatípusra ismertél rá, és mivel egészítenéd még ki a listát?