5 SZMK-s anyatípus, akiktől a pedagógusok falra másznak

Eljött újra a szeptember az iskolakezdéssel, ami pedig egyet jelent azzal, hogy az SZMK-s anyukák már bezsongva várják, hogy milyen feladataik lesznek a tanév során, hogy gyermekeik a lehető legjobban koncentrálhassanak a tanulmányaikra. Bemutatunk 5 SZMK-s anyatípust, akiktől agybajt kapnak a pedagógusok.
SZMK-s anyukák...egy egészen szűk rétege a társadalmuknak, mégis mindenki ismer egy ilyen tagot. Ők azok, akik már kész tervvel érkeznek az első szülőire, akik miatt libikókázik a vérnyomásod és akik bármikor kiborítják a bilit, ha a gyerekeikről van szó. Cikkünk kizárólag a szórakoztatás kedvéért készült, senkit nem szeretnénk megbántani. Drága SZMK-s anyukák, mindig maradjatok olyan lelkes és agilis anyamackók, akik eddig is voltatok! Nézzük, hogy milyen SZMK-s anyukaípusok léteznek, akik pillanatok alatt képesek kiborítani a pedagógusokat és a szülőket is!
A pedagógusok akkor járhatnak jól vele, ha felismerik, hogy az anyuka végtelen lelkesedését, a sok ötletét és energiáját tényleg hasznosítani tudják.
Számtalan helyzetben azt mutatja, hogy ő a lehető legnagyobb erőbedobással fog eljárni az iskoláért, de amint kilép a kapun, ez a nagy igyekezet azonnal szertefoszlik.
Szülőként az elején még kellemetlenül figyeled, ahogyan izzadva próbál minden kérdésre választ adni a tanárnő, de egy fél óra után tuti bealszol az első padban.
A pedagógus úgy érezheti, hogy az ősellenségével találta szembe magát, ráadásul harminc másik türelmetlen szülő előtt. Ember legyen a talpán, aki kezelni tudja a kritizáló anyukákat.
Hiába hajtja őket a jó szándék, kedvesen mosolyogva terrorban tartják az összes szülőt a gyerekekkel együtt, hogy közösen még jobban természetbarátok lehessetek.
Te melyik SZMK-s anyukatípusra ismertél rá, és mivel egészítenéd még ki a listát?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.