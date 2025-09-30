Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd Jeromos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szülő

5 SZMK-s anyatípus, akiktől a pedagógusok falra másznak

szülő SZMK anyuka iskola típus anya idegesítő pedagógus
Kővári F. Luca
2025.09.30.
Így akasztod ki szülőként a pedagógusokat. Összegyűjtöttük azokat az anyatípusokat, akik megkeserítik a tanárok életét. Magadra ismersz?

Eljött újra a szeptember az iskolakezdéssel, ami pedig egyet jelent azzal, hogy az SZMK-s anyukák már bezsongva várják, hogy milyen feladataik lesznek a tanév során, hogy gyermekeik a lehető legjobban koncentrálhassanak a tanulmányaikra. Bemutatunk 5 SZMK-s anyatípust, akiktől agybajt kapnak a pedagógusok.

SZMK-s anyatípusok: akik nélkül unalmasak lennének a szülőik
SZMK-s anyatípusok, akik nélkül unalmasak lennének a szülői értekezletek
Forrás: Shutterstock

Anyatípusok, akik nélkül nem lenne elég feszültség a szülőiken

SZMK-s anyukák...egy egészen szűk rétege a társadalmuknak, mégis mindenki ismer egy ilyen tagot. Ők azok, akik már kész tervvel érkeznek az első szülőire, akik miatt libikókázik a vérnyomásod és akik bármikor kiborítják a bilit, ha a gyerekeikről van szó. Cikkünk kizárólag a szórakoztatás kedvéért készült, senkit nem szeretnénk megbántani. Drága SZMK-s anyukák, mindig maradjatok olyan lelkes és agilis anyamackók, akik eddig is voltatok! Nézzük, hogy milyen SZMK-s anyukaípusok léteznek, akik pillanatok alatt képesek kiborítani a pedagógusokat és a szülőket is!

  • Tanárnő 2.0
    Ő az az anyuka, aki a szülés után találja meg önmagát és életcélját, vagyis kizárólag a gyereknevelést. Gondolatait 100%-ban a csemetéi kötik le és minden lehetséges módon szeretne egy tökéletes életet biztosítani nekik. Az ilyen anyukák imádnak szervezni és tervezni, hiszen minden idejüket és energiájukat erre fordítják. A szülőiken úgy viselkednek, mintha mindent jobban tudnának a pedagógusoknál, hiszen mégiscsak „az ő gyerekeiről van szó, ők tudják legjobban, mi a jó nekik”. Folyamatosan közbeszólnak, vitatkoznak, javaslatokat tesznek és akarva akaratlan dominálni akarnak a tanárok fölött. 

A pedagógusok akkor járhatnak jól vele, ha felismerik, hogy az anyuka végtelen lelkesedését, a sok ötletét és energiáját tényleg hasznosítani tudják.

  • Az ígérgető
    Ő az egyik legbosszantóbb anyukatípus. Mindent megfogad az elején, mert buzog benne a lelkesedés, de amint vége a szülőinek, már el is felejtette, hogy miket kellene behoznia, miket kellene sütnie és mit kellene lefestenie. 

Számtalan helyzetben azt mutatja, hogy ő a lehető legnagyobb erőbedobással fog eljárni az iskoláért, de amint kilép a kapun, ez a nagy igyekezet azonnal szertefoszlik.

  • A túlféltő
    Ő az az anyuka, aki állandóan aggódik a gyerekeiért és ezért mindenre rákérdez. Melyik benzinkútnál áll meg a busz kiránduláskor? Mennyi guriga vécépapírra lesz szükség a héten? Milyen mély a Balaton azon a partszakaszon, ahova mennek a gyerekek? Lesz háziorvos a tanyán, ahova kirándulni megy az osztály? Miatta tart legalább egy órával tovább a szigorúan ötig meghirdetett szülői, minden egyes alkalommal. 

Szülőként az elején még kellemetlenül figyeled, ahogyan izzadva próbál minden kérdésre választ adni a tanárnő, de egy fél óra után tuti bealszol az első padban.

  • A kritikus
    Fapofával vagy undok fintorral hallgatja végig a szülőit, majd amint befejezte mondandóját a pedagógus, fellendül a keze és elindul a gondolatcunami. Csak mondja és mondja, hogy szerinte máshogy kellene tanítani, nem ért egyet az osztályozással, melyik nevelési elveket kellene használnia a tanárnőnek és egyébként is hogyan mer tanítani „csak” két diplomával. 

A pedagógus úgy érezheti, hogy az ősellenségével találta szembe magát, ráadásul harminc másik türelmetlen szülő előtt. Ember legyen a talpán, aki kezelni tudja a kritizáló anyukákat.

  • Az egészségtudatos
    A fitt anyukák amilyen kedvesek, pont annyira bosszantóak is. Ők azok, akik ha akarod, ha nem, rávesznek az életmódváltása. Mindenre van egy egészségesebb, környezettudatosabb és persze „zöldebb” verziójuk. 

Hiába hajtja őket a jó szándék, kedvesen mosolyogva terrorban tartják az összes szülőt a gyerekekkel együtt, hogy közösen még jobban természetbarátok lehessetek.

Te melyik SZMK-s anyukatípusra ismertél rá, és mivel egészítenéd még ki a listát?

Ezzel az egy bosszantó tulajdonsággal rendelkező nők nevelik a legsikeresebb lányokat

Falra mászik tőle, azonban ez a frusztráló anyai tulajdonság egy lány felnőtt élete sikerének kulcsa lehet. Vajon a gyereknevelés során rád is jellemző? Olvass tovább és kiderül.

Útikalauz anyukáknak: 5 tipp, hogy ne őrülj meg a családi nyaralás végére

Szmolka Orsolya pszichológus elárulja, mi az az 5 életmentő tipp, amit érdemes megfogadni.

5 dolog, amit a gyermekeiket szerető szülők minden egyes nap megtesznek

A gyereknevelés titka a következetes apróságokban rejlik, nem a nagy gesztusokban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu