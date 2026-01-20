„Este jövök” – Mindössze ennyi üzenetet hagyott szüleinek az eltűnt budapesti 18 éves fiú

Egy szülő legnagyobb tragédiája, amikor hiába várja haza a gyermekét. Az eltűnt gyerekek történetei mögött nemcsak rendőrségi akták, hanem napokig, hetekig, hónapokig vagy akár évekig tartó várakozás, és feldolgozhatatlan hiány húzódik meg. Ilyen a napokban nagy visszhangot kapott Egressy Mátyás és a több mint 16 éve lezáratlan Ackermann Dávid eltűnése is, aki utolsó üzenetében megígérte, hogy hazatér...

Eltűnt gyerekek: Egressy Mátyást családja mellett egész Budapest keresi.

Eltűnt gyerekek Magyarországon: nagyobb a baj, mint hinnénk

Az eltűnt gyerekek ügyei időről időre újra felkavarják a közvéleményt. Bár a statisztikák sok esetben sikeres megtalálásról szólnak, vannak esetek, amelyek megválaszolatlan kérdéseikkel évtizedek múltán is velünk maradnak − gondoljunk csak Madeleine McCann-ügyre. Ezek a sorsok nemcsak az érintett családokat, de az egész társadalmat szembesítik azzal, mennyire törékeny lehet az a kép, amit a szeretteink biztonságáról gondolunk.

Egész Budapest Egressy Mátyást keresi

Nemrég egy újabb rejtélyes és fájdalmas eset rázta meg a nyilvánosságot. Az eltűnt Egressy Mátyást napok óta keresik. A fiatal január 16-án este indult barátaival bulizni egy budapesti, V. kerületi szórakozóhelyre. Éjjel, miután a 18 éves fiú egyedül távozott, nyoma veszett. Bár a rá következő napokban többen is látták, Egressy Mátyást eltűntként kezeli a rendőrség, mivel haza nem ért, és életjelet sem adott magáról.

Egressy Mátyást eltűnt személyként kőrözik

A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a kutatást az eltűnt Egressy Mátyás ügyében. Kamerafelvételek és szemtanúk elmondásai alapján hézagosan, de kirajzolódik, merre járhatott a fiatal, miután egyedül maradt. Szombat hajnalban Budapest több pontján itt látták, felszállt, majd elaludt egy éjszakai buszon, amiről a sofőr szállította le. Elmondások alapján Egressy Mátyás ekkor annyira zavart állapotban volt, hogy a nevét sem tudta megmondani, csak azt ismételgette, hogy haza szeretne jutni a XI. kerületbe. Ruhája sáros volt, és láthatóan félt. Később Kelenföld környékén is járhatott, mivel a nyomozók itt találták meg az egyik személyes tárgyát, de egy fiatal pár az Örs vezér terén is látta őt. Vasárnap reggel egy kamera rögzítette, hogy Egressy Mátyás felsétál a Lánchídra, de a Magyar Nemzet értesülései szerint arról már nincs felvétel, hogy le is jött róla. Mindeközben egy dunai hajó kamerája felvette, ahogy akkortájt egy test zuhan a folyóba. A rendőrség megtalálta ugyan a 18 éves lakáskulcsát a hídon, de a két esetet egyelőre nem hozták összefüggésbe.

Az eltűnt Egressy Mátyás családja szerint nem volt oka arra, hogy elszökjön, hiszen rendezett életet él, tanulmányai és sportkarrierje is jól halad. A szülők attól tartanak, hogy fiukat megtámadhatták vagy más atrocitás érhette pénteken. A rendőrség egyelőre eltűnésként kezeli a 18 éves fiatal ügyét.

Egressy Mátyás esete elkerülhetetlenül kollektív félelmet és empátiát váltott ki az emberekből, ám azt, hogy a fiatal szülei most min mehetnek keresztül, elképzelni sem lehet. Többek között erről kérdeztük Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust:

Ilyen helyzetben a szülők egy rendkívüli lelkiállapotba kerülnek, gyakorlatilag minden erejükkel megpróbálnak túlélni. Rendkívül lényeges, hogy a bennük lévő bizonytalanságot, amiben egyszerre van jelen az aggodalom, a fájdalom, a félelem és a remény, valaki elfogadja és legitimálja. Annak érdekében, hogy elviselhetőbb lehessen számukra ez a krízishelyzet, érdemes lehet bevonni egy szakembert. Fontos feloldani a szülőben ugyanis a megjelenő bűntudatot, egyszerűen nem szabad, hogy saját magát hibáztassa, valamint az is lényeges, hogy pszichés menedéket biztosítsanak számukra.

Eltűnt gyerekek Magyarországon

Sajnálatos módon nem Egressy Mátyás esete az egyetlen, évente átlagosan mintegy 18 ezer körözést adnak ki eltűnt gyerekek vagy fiatalkorúak miatt. A Hermon Körözési Nyilvántartási Rendszer adatai alapján a legnagyobb arányban a 14-18 év közötti korosztály érintett. A rendőrség ma 1285 eltűnt, 18 év alatti fiatalt keres, ami riasztóan magas szám.