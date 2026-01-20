„Este jövök” – Mindössze ennyi üzenetet hagyott szüleinek az eltűnt budapesti 18 éves fiú

Egy szülő legnagyobb tragédiája, amikor hiába várja haza a gyermekét. Az eltűnt gyerekek történetei mögött nemcsak rendőrségi akták, hanem napokig, hetekig, hónapokig vagy akár évekig tartó várakozás, és feldolgozhatatlan hiány húzódik meg. Ilyen a napokban nagy visszhangot kapott Egressy Mátyás és a több mint 16 éve lezáratlan Ackermann Dávid eltűnése is, aki utolsó üzenetében megígérte, hogy hazatér...
Eltűnt gyerekek Magyarországon: nagyobb a baj, mint hinnénk
Az eltűnt gyerekek ügyei időről időre újra felkavarják a közvéleményt. Bár a statisztikák sok esetben sikeres megtalálásról szólnak, vannak esetek, amelyek megválaszolatlan kérdéseikkel évtizedek múltán is velünk maradnak − gondoljunk csak Madeleine McCann-ügyre. Ezek a sorsok nemcsak az érintett családokat, de az egész társadalmat szembesítik azzal, mennyire törékeny lehet az a kép, amit a szeretteink biztonságáról gondolunk.
Egész Budapest Egressy Mátyást keresi
Nemrég egy újabb rejtélyes és fájdalmas eset rázta meg a nyilvánosságot. Az eltűnt Egressy Mátyást napok óta keresik. A fiatal január 16-án este indult barátaival bulizni egy budapesti, V. kerületi szórakozóhelyre. Éjjel, miután a 18 éves fiú egyedül távozott, nyoma veszett. Bár a rá következő napokban többen is látták, Egressy Mátyást eltűntként kezeli a rendőrség, mivel haza nem ért, és életjelet sem adott magáról.
A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a kutatást az eltűnt Egressy Mátyás ügyében. Kamerafelvételek és szemtanúk elmondásai alapján hézagosan, de kirajzolódik, merre járhatott a fiatal, miután egyedül maradt. Szombat hajnalban Budapest több pontján itt látták, felszállt, majd elaludt egy éjszakai buszon, amiről a sofőr szállította le. Elmondások alapján Egressy Mátyás ekkor annyira zavart állapotban volt, hogy a nevét sem tudta megmondani, csak azt ismételgette, hogy haza szeretne jutni a XI. kerületbe. Ruhája sáros volt, és láthatóan félt. Később Kelenföld környékén is járhatott, mivel a nyomozók itt találták meg az egyik személyes tárgyát, de egy fiatal pár az Örs vezér terén is látta őt. Vasárnap reggel egy kamera rögzítette, hogy Egressy Mátyás felsétál a Lánchídra, de a Magyar Nemzet értesülései szerint arról már nincs felvétel, hogy le is jött róla. Mindeközben egy dunai hajó kamerája felvette, ahogy akkortájt egy test zuhan a folyóba. A rendőrség megtalálta ugyan a 18 éves lakáskulcsát a hídon, de a két esetet egyelőre nem hozták összefüggésbe.
Az eltűnt Egressy Mátyás családja szerint nem volt oka arra, hogy elszökjön, hiszen rendezett életet él, tanulmányai és sportkarrierje is jól halad. A szülők attól tartanak, hogy fiukat megtámadhatták vagy más atrocitás érhette pénteken. A rendőrség egyelőre eltűnésként kezeli a 18 éves fiatal ügyét.
Egressy Mátyás esete elkerülhetetlenül kollektív félelmet és empátiát váltott ki az emberekből, ám azt, hogy a fiatal szülei most min mehetnek keresztül, elképzelni sem lehet. Többek között erről kérdeztük Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust:
Ilyen helyzetben a szülők egy rendkívüli lelkiállapotba kerülnek, gyakorlatilag minden erejükkel megpróbálnak túlélni. Rendkívül lényeges, hogy a bennük lévő bizonytalanságot, amiben egyszerre van jelen az aggodalom, a fájdalom, a félelem és a remény, valaki elfogadja és legitimálja. Annak érdekében, hogy elviselhetőbb lehessen számukra ez a krízishelyzet, érdemes lehet bevonni egy szakembert. Fontos feloldani a szülőben ugyanis a megjelenő bűntudatot, egyszerűen nem szabad, hogy saját magát hibáztassa, valamint az is lényeges, hogy pszichés menedéket biztosítsanak számukra.
Eltűnt gyerekek Magyarországon
Sajnálatos módon nem Egressy Mátyás esete az egyetlen, évente átlagosan mintegy 18 ezer körözést adnak ki eltűnt gyerekek vagy fiatalkorúak miatt. A Hermon Körözési Nyilvántartási Rendszer adatai alapján a legnagyobb arányban a 14-18 év közötti korosztály érintett. A rendőrség ma 1285 eltűnt, 18 év alatti fiatalt keres, ami riasztóan magas szám.
A klinikai szakpszichológus kiemeli, hogy az eltűnt gyerekek nagy része alapvetően nem akar elmenni, csak képtelen benne maradni az aktuális érzelmi és lelki állapotban. Az esetek többségében az eltűnés egy krízis reakció, amely során beszűkül a gondolkodás, nincs mérlegelés, és egyetlen cél van, csökkenteni a belső feszültséget. Mi válthatja ezt ki? Például szégyen, félelem, zaklatás, szerelmi csalódás vagy családon belüli problémák.
Ackermann Dávid eltűnése
Bár mindenki abban bízik, hogy az eltűnt Egressy Mátyás épségben előkerül, sajnos egy közelmúltban történt eset beárnyékolhatja ezt a reményt. Több mint 16 évvel ezelőtt rázta meg az egész országot Ackermann Dávid eltűnése. A szintén 18 éves fiatalnak még 2009 őszén, a Margitszigeten veszett nyoma. Barátnőjével ment találkozni, majd utána egy kiállításra, ahová sosem ért oda. Szüleinek írt utolsó üzenetében annyi állt, „Este jövök, puszi”, ám a fiú hollétéről azóta sem tudni semmit.
Az évek során számtalan feltételezés, elmélet és bejelentés látott napvilágot Ackermann Dávid eltűnése kapcsán, ám egyik sem vezetett biztos eredményre. Családja és barátai mind a mai napig abban bíznak, hogy egyszer választ kapnak arra, mi történt vele. „A bizonytalanság óriási pszichés teher” – mondja Dr. Makai Gábor, aki azt is hozzátette, az, hogy folyamatosan jelen van a remény és az elvesztés érzése, krónikus készenléti állapotot eredményez, ami megakadályozza a természetes gyász folyamatát.
Ezt hagyják maguk után az eltűnt gyerekek
Egressy Mátyás és Ackermann Dávid eltűnése is ugyanarra világítanak rá: a bizonytalanság, a várakozás és a válaszok hiánya a legnehezebb teher. A családok számára minden nap új remény és új fájdalom egyszerre. Magyarországon évente több mint 18 ezer fiatal tűnik el, akik nemcsak statisztikai adatok, hanem élő kérdések a közös lelkiismeretünkben.
Amennyiben bármilyen információval rendelkezel Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban, kérjük, értesítsd a hatóságot a 112-es segélyhívó számon vagy a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es anonim Telefontanú zöldszámán.
