Nem akarod, hogy a házasságod válással végződjön? Akkor ezt az 5 dolgot kérd a párodtól

Ha nem akarod, hogy a kapcsolatod csendben kifulladjon, akkor ideje kimondanod, mire van igazán szükséged. A házasság megmentése bizony időbe és energiába kerül, méghozzá mindkét fél részéről. Hiába a szerelem, a válás ellen a mindennapokban kell megtenned azokat a lépéseket, amik a jó házasság alapját jelentik.

A házasság megmentése a hétköznapi tettekkel kezdődik.

Forrás: Shutterstock

A kihűlt házasság megmentése olykor csak pár kérésen múlik

Ha abban bízol, hogy a párod majd magától kitalálja, mire vágysz, akkor van egy rossz hírünk. A hosszú házasság titka ugyanis a kapcsolaton belüli őszinte kommunikáció. Így elkerülheted a félreértéseket, frusztrációkat, tehát már akkor rengeteget teszel a válás ellen, hogy az egyáltalán felmerülne.

Milyen egy jó kapcsolat?

Egy párkapcsolat, házasság csak akkor tud igazán jól működni, ha mindketten pontosan tudjátok, mi fontos a másiknak. A hosszú házasság titka ugyanis nem a nagy gesztusban, hanem a mindennapi stabilitásban rejlik. Elhoztunk öt olyan dolgot, amit egyszerűen muszáj kérned a párodtól – és természetesen viszonoznod is kell –, ha szeretnétek jó házasságban élni.

A hosszú házasság titka az, hogy ki tudd fejezni az igényeidet.

Forrás: Shutterstock

1. Őszinteség

Nincs az a párkapcsolat, ami hosszan elviseli a kerteléseket és féligazságokat. Ha valami zavar, csak mondd ki, őszintén, de nem bántóan. Erre tökéletesen alkalmas az énüzenet, amikor úgy fogalmazol meg egy problémát vagy sérelmet, hogy nem vetítesz ki a másikra belőle semmit, ráadásul nem is vádaskodsz vagy sértegetsz.

2. Valódi intimitás

A testi közelség is fontos, de a jó házasság intimitása az, amikor biztonságban érzed magad a másik mellett. Beszélhetsz a félelmeidről, a bizonytalanságaidról, mert tudod, hogy nem fogsz ítélkezést kapni. Egy ilyen igazi intim kapcsolatban az otthon a pihenés és a kikapcsolódás mellett a közös lelki tér szerepét is betölti.

3. Saját tér és önállóság

Két felnőtt ember kapcsolata nem arról szól, hogy mindig mindent együtt csinálnak, és minden hobbijukban osztoznak. Jogod van a saját barátaidhoz, a saját szabadidőhöz és a külön programokhoz – feltéve persze, ha vágysz ezekre. A túlzott összefonódás idővel nemcsak belső feszültséget szülhet, de unalmassá és fojtogatóvá is teheti a házasságot.

4. Pénzügyi átláthatóság

Egy jó házasságban, amiben együtt építitek a jövőtöket, a bizalom elengedhetetlen. Épp ezért nem söpörhetitek a szőnyeg alá az anyagi kérdéseket, főként úgy, hogy ez az egyik legnagyobb párkapcsolati buktató. Titkolt kiadások, rejtett adósságok? Ha a célod a házasság megmentése, minél előbb üljetek le, és beszéljétek át a homályos részeket.

5. Társ a családi konfliktusokban

Nem arra gondolunk, hogy kézen fogva menjetek neki a többieknek egy vasárnapi ebéd közben. Inkább arra, hogy ne hagyjon magadra egy kínos családtaggal, és álljon ki melletted egy vitás helyzetben. Nem kell elfogadnod a „tudod, az én anyám már csak ilyen” mondatokat, igenis várd el, hogy te legyél számára a legfontosabb.