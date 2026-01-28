Kiderült, miért aludtak külön hálószobában a gazdag házasok a középkorban

Ma már el sem tudnánk képzelni, hogy külön hálószobába költözünk egy jól működő házasságban, a középkorban viszont ez nemcsak elfogadott, hanem szokás is volt.

A középkori szokást Marie Antoinette-ék is alkalmazták a versailles-i kastélyban.

Forrás: AFP

Középkori szokások a hálószobában Tömérdek furcsa középkori szokás maradt fent a történelemből.

A középkori házasságok nem a szerelemről, hanem a politikáról szóltak.

A nemesek is átvették a külön hálószoba ötletét.

Amikor a szerelem is fontos faktorrá vált a házasságkötésben, akkor szép lassan kihalt az arisztokrata szokás.

Igazán érdekes középkori szokások

Ha valaki a furcsa középkori szokásokról írna listát, az bizony végeláthatatlan lenne. Tudtad például, hogy már akkoriban is voltak plasztikai műtétek? Vagy hogy milyen bődületes frizurák voltak divatban? És azt tudtad, hogy a karácsonyfa-állítás egy középkori szokás volt? De ha azt gondolnád, hogy ez nem is olyan vészes, akkor gondolj csak arra, hogyan állapították meg valakiről, hogy szűz-e még, vagy sem. Spoiler: kristályt nyelettek vele! Ezek után a hálószobatitkok már nem is lesznek olyan aggasztóak.

Miért aludtak külön hálószobában a házasok?

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a középkori arisztokrácia körében a házasságok nem éppen a szerelemről szóltak.

Persze, a romantikus filmek után visszanézhetünk naivan a történelemre, de rá kell jönnünk, hogy a házasságkötések valójában a politikai szövetségek kialakításáról szóltak.

A nők tehát igen jó politikai bábnak számítottak, hiszen a szociális hálót velük tudták a leghatékonyabban kialakítani. Vagyis, csak add el a lányodat, és máris legjobb barátok lesztek az ősellenségeddel.

Biztos elvétve akadt egy-két szerelmi házasság, de alapvetően ez nem volt jellemző, ahogyan az sem, hogy beleszólhattál abba, hogy kivel házasodsz össze. Tulajdonképpen a legjobb lehetőséged az volt, hogy keresztbe tett ujjakkal reménykedtél a legjobbakban. Így már nem is olyan meglepő, hogy a házasok nem egy hálószobában aludtak, ugye?

A külön hálószoba eredete

Ez az ötlet a királyi pároktól eredt, akiktől elvárták, hogy saját háztartást vezessenek. A külön hálószobájuk pedig sokszor külön szárnyban is volt, mint például a versailles-i kastélyban. Az életük így ritkán keresztezte egymást a közfeladatokon kívül. És bizony a gyermeknemzés is közfeladatnak számított, hiszen egy egészséges trónörökös felnevelése kiemelten fontos volt a királyi pár életében.