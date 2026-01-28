Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kiderült, miért aludtak külön hálószobában a gazdag házasok a középkorban

nemesség házasság hálószoba középkor
Furcsa, de tulajdonképpen érthető szokás volt ez.

Ma már el sem tudnánk képzelni, hogy külön hálószobába költözünk egy jól működő házasságban, a középkorban viszont ez nemcsak elfogadott, hanem szokás is volt.

középkori szokás Versailles-ban
A középkori szokást Marie Antoinette-ék is alkalmazták a versailles-i kastélyban.
Forrás: AFP

Középkori szokások a hálószobában

  • Tömérdek furcsa középkori szokás maradt fent a történelemből.
  • A középkori házasságok nem a szerelemről, hanem a politikáról szóltak.
  • A nemesek is átvették a külön hálószoba ötletét.
  • Amikor a szerelem is fontos faktorrá vált a házasságkötésben, akkor szép lassan kihalt az arisztokrata szokás.

Igazán érdekes középkori szokások

Ha valaki a furcsa középkori szokásokról írna listát, az bizony végeláthatatlan lenne. Tudtad például, hogy már akkoriban is voltak plasztikai műtétek? Vagy hogy milyen bődületes frizurák voltak divatban? És azt tudtad, hogy a karácsonyfa-állítás egy középkori szokás volt? De ha azt gondolnád, hogy ez nem is olyan vészes, akkor gondolj csak arra, hogyan állapították meg valakiről, hogy szűz-e még, vagy sem. Spoiler: kristályt nyelettek vele! Ezek után a hálószobatitkok már nem is lesznek olyan aggasztóak.

Miért aludtak külön hálószobában a házasok?

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a középkori arisztokrácia körében a házasságok nem éppen a szerelemről szóltak. 

Persze, a romantikus filmek után visszanézhetünk naivan a történelemre, de rá kell jönnünk, hogy a házasságkötések valójában a politikai szövetségek kialakításáról szóltak.

A nők tehát igen jó politikai bábnak számítottak, hiszen a szociális hálót velük tudták a leghatékonyabban kialakítani. Vagyis, csak add el a lányodat, és máris legjobb barátok lesztek az ősellenségeddel.

Biztos elvétve akadt egy-két szerelmi házasság, de alapvetően ez nem volt jellemző, ahogyan az sem, hogy beleszólhattál abba, hogy kivel házasodsz össze. Tulajdonképpen a legjobb lehetőséged az volt, hogy keresztbe tett ujjakkal reménykedtél a legjobbakban. Így már nem is olyan meglepő, hogy a házasok nem egy hálószobában aludtak, ugye?

A külön hálószoba eredete

Ez az ötlet a királyi pároktól eredt, akiktől elvárták, hogy saját háztartást vezessenek. A külön hálószobájuk pedig sokszor külön szárnyban is volt, mint például a versailles-i kastélyban. Az életük így ritkán keresztezte egymást a közfeladatokon kívül. És bizony a gyermeknemzés is közfeladatnak számított, hiszen egy egészséges trónörökös felnevelése kiemelten fontos volt a királyi pár életében.

A nemesek utánzása

Ezt a királyi szokást pedig a nemesek elkezdték utánozni. Hiszen, ha a királynak és a királynénak külön hálószobája van, akkor természetesen nekik is így kell élniük! 

Ezt a luxust csak azok engedhették meg maguknak, akik tehetősek voltak, a kialakult trend tehát a nemesek körében valóban a felvágásról szólt.

A szerelem közbeszól

Az idő múlásával a házasságkötések elkezdtek szerelmi alapon történni, így a hálószobák elrendezése is megváltozott. Már nem a politikai érdekek voltak fontosak azoknál a pároknál, akik tényleg törődtek egymással. Így ők nem csak az utód nemzéséhez osztották meg az ágyaikat. A királyi protokollt, vagyis a fenntartott személyes teret így vette át a szeretet intimitása.

Ha több középkori érdekességről akarsz olvasni, akkor ezeket se hagyd ki!

Tudtad, hogy egy királyné miatt lett a pizza a világ kedvenc étele?

Szinte minden társaságban van olyan ember, akinek kedvenc étele a pizza, aminek története évezredekre visszanyúlik és végül egy királyné tette világszerte népszerűvé.

Miért nyeltek kristályt az ártatlan fiatal nők? Szüzességi mítoszok a történelemből

Kevés dolog volt annyira túlmisztifikálva a múltban, mint egy nő érintetlensége. Éppen ezért számos tévhit, mítosz és legenda forgott közszájon a szüzességgel kapcsolatban.

A 16. században tényleg halálra táncolták magukat az emberek – A nagy táncjárvány története

Vajon mi vette rá az embereket erre a halálos pörgésre?

 

