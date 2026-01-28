Müller Péter: "Kik vagyunk hát, mi emberek, akikben ott rejlik a két sorsszerep: férfi és a nő?"

Ha a gyerekemnek láza van, jobban érdekel, mint az emberiség minden gondja. Jobban féltem, mint az egész világot. Ha válságba kerül a házasságom, az Örökkévalóság kérdése nem foglalkoztat, csak az, hogy mi lesz most velünk.

A "kis dolgok" végtelenül nagyok - mert életünk apró kis láncszemekből van összekapcsolva. Közellátók vagyunk. Mégis azt mondom, néha meg kell néznünk az EGÉSZ LÁNCOT, különben nem értjük egyetlen szemecskéjét sem.

Kik vagyunk hát, mi emberek, akikben ott rejlik a két sorsszerep: férfi és a nő? Lucifer azt mondja a Tragédiában:

Miért is kezdtem az emberrel nagyot, Ki sárból, napsugárból összegyúrva Tudásra törpe, és vakságra nagy.

Sárból és napsugárból vagyunk összegyúrva, igen. Anyagból s fényből. Állatból és Istenből. Az Ember az, aki összeköti a legalsó s a legfelsőbb világokat. Tudata az örök titkokat kutatja - közben kacsacombot rág. Imádkozik, de WC-re szalad. Szerelmes verset ír - és vértől duzzadt öllel szeretkezik. Mohón falja a szép könyveket - de a marhasültet is, kovászos uborkával.

Az ember lényege nem az Értelem - néha az állat is meglepően intelligens -, hanem, hogy tud az Istenről: összeköti az Eget és Földet. A természetfelettit a természetivel.

