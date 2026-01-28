Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 28., szerda Karola, Károly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
igaz történet

Tévedésből évekig Shrekhez imádkozott egy Fülöp-szigeteki nő, az egész világ rajta röhög

Northfoto - Lucas Vallecillos
igaz történet Shrek vallás
Nagy Kata
2026.01.28.
Ha azt hiszed nincs kellemetlenebb tévhit annál, hogy az őzike a szarvas nőstényváltozata, akkor engedd, hogy bemutassuk annak a manilai nőnek a történetét, aki egy Shrek szobrot tévesztett össze egy vallási ereklyével.

A komplett közösségi média felrobbant a hír hallatán, hogy egy manilai nő Shrektől várt megváltást, mivel azt hitte, a zöld ogre valójában nem más, mint maga Buddha. Szerencsére azonban a nő a lehető legjobban kezelte a kellemetlen helyzetet. 

Shrekhez imádkozó nő
Egy Fülöp-szigeteki nő a zöld ogrétól, Shrektől várta a megváltást. 
Forrás: Shutterstock / Facebook

Shrekhez imádkozott a Fülöp-szigeteki nő, mert azt hitte, Buddha szobor 

Egészen durva belegondolni, hogy már 25 éve imádjuk a modortalan zöld ogrét, Shreket, akinek a népszerűsége egyszerűen nem akar alábbhagyni, olyannyira, hogy már az 5. részen dolgoznak a készítők. Az emberek mindenre kíváncsiak, ami vele kapcsolatos, legyen szó arról, hogy valójában létezett-e, hogy kik alakítják majd a főszerepeket a róla szóló musicalben, vagy hogy mennyit kerestek a színészek a karakterek megformálásával.

Éppen ezért azt gondolná az ember, hogy nem létezik olyan a világon, aki ne ismerné fel ezt a népszerű mesehőst, de úgy tűnik legalább egy ember mégis van és a Fülöp-szigeteken lakik. 

A South China Morning Post beszámolója alapján ugyanis egy manilai nő négy éven keresztül egy 3D-s, nyomtatott Shrek szoborhoz imádkozott abban a hitben, hogy az Buddhát ábrázolja. 

Íme a szóban forgó szobor. 
Forrás: Facebook

Az ereklyét egy helyi kisboltban vásárolta és senki nem tájékoztatta, hogy egy mesehősről mintázták, így a lakása egy jól látható pontját helyezte el és minden nap többször is letérdelt elé, hogy imádkozzon. Végül egy látogatóba érkező barátja világosította fel, hogy valójában egy ogre előtt esdekel, ami azonban egy kicsit sem zavarta a vallásos nőt. 

Szerinte ugyanis az ima a lényeg, nem pedig az, hogy ki előtt tesszük, ezért továbbra is megtartotta a szobrot, amire ránézve azóta mindig jó kedve támad. 

Miért Shrekhez imádkozott a manilai nő?

A Fülöp-szigeteki asszony négy éven keresztül egy zöld, nyomtatott 3D szoborhoz fohászkodott, mert nem ismerte fel benne a mesehőst és azt hitte, egy Buddha szobor az. Mikor kiderült a tévedése, szerencsére egy jót nevetett saját magán és azt mondta, továbbra is használni fogja Shreket, hiszen nem a körítés a lényeg, hanem az ima. 

Ha szeretnél még a Shrek meséről olvasni, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

5 rajzfilm, ami megöleli a benned élő gyermeket – Nosztalgia felnőtteknek

Nem csak gyerekeknek szólnak! Ezek a rajzfilmek felnőtt fejjel ütnek igazán. Nevetés, könnyek és belsőgyermek-terápia egy csomagban.

Stitch vagy Shrek? A kedvenc mesehősöd felfedi, mire vágysz titokban

Válassz! Melyik mesehős a kedvenced? Vigyázz, mert máris kiderül, mi az a titkos vágyad, amit még a legjobb barátodnak sem mernél bevallani.

Kell nekünk Az ördög Pradát visel második része? – 5 film, amit kár volt folytatni

Vannak ikonikus filmek, amelyek első részét imádtuk, kerek és szerethető volt a története. Na, de mi a helyzet, ha érkezik belőle egy folytatás? Szükség van rá, főleg évtizedekkel később? Az ördög Pradát visel a 2000-es évek elején hatalmasat ment, most pedig jön a második rész. Kell ez nekünk? Ennek okán összegyűjtöttük azokat a filmeket, amikből kár volt még egyet vagy kettőt készíteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu