Tévedésből évekig Shrekhez imádkozott egy Fülöp-szigeteki nő, az egész világ rajta röhög

A komplett közösségi média felrobbant a hír hallatán, hogy egy manilai nő Shrektől várt megváltást, mivel azt hitte, a zöld ogre valójában nem más, mint maga Buddha. Szerencsére azonban a nő a lehető legjobban kezelte a kellemetlen helyzetet.

Egy Fülöp-szigeteki nő a zöld ogrétól, Shrektől várta a megváltást.

Forrás: Shutterstock / Facebook

Shrekhez imádkozott a Fülöp-szigeteki nő, mert azt hitte, Buddha szobor

Egészen durva belegondolni, hogy már 25 éve imádjuk a modortalan zöld ogrét, Shreket, akinek a népszerűsége egyszerűen nem akar alábbhagyni, olyannyira, hogy már az 5. részen dolgoznak a készítők. Az emberek mindenre kíváncsiak, ami vele kapcsolatos, legyen szó arról, hogy valójában létezett-e, hogy kik alakítják majd a főszerepeket a róla szóló musicalben, vagy hogy mennyit kerestek a színészek a karakterek megformálásával.

Éppen ezért azt gondolná az ember, hogy nem létezik olyan a világon, aki ne ismerné fel ezt a népszerű mesehőst, de úgy tűnik legalább egy ember mégis van és a Fülöp-szigeteken lakik.

A South China Morning Post beszámolója alapján ugyanis egy manilai nő négy éven keresztül egy 3D-s, nyomtatott Shrek szoborhoz imádkozott abban a hitben, hogy az Buddhát ábrázolja.

Íme a szóban forgó szobor.

Forrás: Facebook

Az ereklyét egy helyi kisboltban vásárolta és senki nem tájékoztatta, hogy egy mesehősről mintázták, így a lakása egy jól látható pontját helyezte el és minden nap többször is letérdelt elé, hogy imádkozzon. Végül egy látogatóba érkező barátja világosította fel, hogy valójában egy ogre előtt esdekel, ami azonban egy kicsit sem zavarta a vallásos nőt.

Szerinte ugyanis az ima a lényeg, nem pedig az, hogy ki előtt tesszük, ezért továbbra is megtartotta a szobrot, amire ránézve azóta mindig jó kedve támad.

Miért Shrekhez imádkozott a manilai nő?

A Fülöp-szigeteki asszony négy éven keresztül egy zöld, nyomtatott 3D szoborhoz fohászkodott, mert nem ismerte fel benne a mesehőst és azt hitte, egy Buddha szobor az. Mikor kiderült a tévedése, szerencsére egy jót nevetett saját magán és azt mondta, továbbra is használni fogja Shreket, hiszen nem a körítés a lényeg, hanem az ima.

