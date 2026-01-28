„Ez túl sok volt nekem” – Lily Collinst megríkatta Victoria Beckham

Victoria Beckham és Lily Collins a New York-i The Tonight Show Starring Jimmy Fallon forgatásán találkoztak. Az Emily Párizsban sztárja, a 36 éves Lily Collins szóhoz sem jutott, amikor példaképe, az egykori Spice Girls-tag, Victoria Beckham váratlanul megjelent a stúdióban.

Lily Collinst először találkozott Victoria Beckhammel a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon felvételén.

Forrás: Getty Images

Lily Collins élő adásban találkozott először személyesen Victoria Beckhammel.

Jimmy Collins frizuráját Posh Spice 90-es évekbeli stílusához hasonlította.

Ekkor Victoria Beckham váratlanul besétált a stúdióba.

Lily a könnyekig hatódott.

A találkozás után Collins egy humoros videót is megosztott az Instagramon.

Victoria Beckham volt a meglepetésvendég

Az Emily Párizsban főszereplője a könnyeivel küzdött, amikor végre élőben találkozhatott egyik legnagyobb példaképével, az 51 éves Victoria Beckhammel. A műsor csúcspontja az volt, amikor Jimmy a színésznőt új bob frizurájáról kérdezte, és megjegyezte, hogy az a 90-es évekbeli Posh Spice-stílust idézi. A következő pillanatban Victoria Beckham belépett a stúdióba, ami teljesen meglepte Collinst. A színésznő azonnal felpattant a kanapéról, Victoria pedig szorosan megölelte Lilyt, aki nemrégiben adott életet első gyerekének. Collins láthatóan megilletődött a találkozástól: visszafojtott könnyekkel, csillogó szemmel ült rajongása tárgya mellett a kanapén.

Victoria Beckham megölelte Lily Collinst.

Forrás: Northfoto

A közösségi média is imádta őket

A két sztár gyorsan megtalálta a közös hangot, a történet ráadásul nem ért véget a stúdióban. Lily Collins később egy vicces kulisszák mögötti videót osztott meg az Instagramon, amelyen a Wannabe című Spice Girls-slágert énekli, miközben Victoriára vár. A klip csattanója, hogy Beckham a felvételen szó nélkül elsétál Collins mögött. Az egyik hozzászóló így reagált: „Úristen, ez hatalmas! Mindkét nőt imádom.” Egy másik kommentelő szerint: „Ez egyszerűen túl zseniális!”, míg egy harmadik ezt írta: „Két ikon együtt, mit kívánhatna még az ember!” − idézi őket a The Sun.

