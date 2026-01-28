Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 28., szerda

„Ez túl sok volt nekem” – Lily Collinst megríkatta Victoria Beckham

Ritka és őszinte pillanatot láthattak a tévénézők. Lily Collins élő adásban próbálta visszatartani a könnyeit, amikor váratlanul szemtől szembe találta magát egyik legnagyobb példaképével, Victoria Beckhammel.

Victoria Beckham és Lily Collins a New York-i The Tonight Show Starring Jimmy Fallon forgatásán találkoztak. Az Emily Párizsban sztárja, a 36 éves Lily Collins szóhoz sem jutott, amikor példaképe, az egykori Spice Girls-tag, Victoria Beckham váratlanul megjelent a stúdióban.

Lily Collinst megríkatta Victoria Beckham a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon felvételén.
Lily Collinst először találkozott Victoria Beckhammel a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon felvételén.
  • Lily Collins élő adásban találkozott először személyesen Victoria Beckhammel.
  • Jimmy Collins frizuráját Posh Spice 90-es évekbeli stílusához hasonlította.
  • Ekkor Victoria Beckham váratlanul besétált a stúdióba.
  • Lily a könnyekig hatódott.
  • A találkozás után Collins egy humoros videót is megosztott az Instagramon.

Victoria Beckham volt a meglepetésvendég

Az Emily Párizsban főszereplője a könnyeivel küzdött, amikor végre élőben találkozhatott egyik legnagyobb példaképével, az 51 éves Victoria Beckhammel. A műsor csúcspontja az volt, amikor Jimmy a színésznőt új bob frizurájáról kérdezte, és megjegyezte, hogy az a 90-es évekbeli Posh Spice-stílust idézi. A következő pillanatban Victoria Beckham belépett a stúdióba, ami teljesen meglepte Collinst. A színésznő azonnal felpattant a kanapéról, Victoria pedig szorosan megölelte Lilyt, aki nemrégiben adott életet első gyerekének. Collins láthatóan megilletődött a találkozástól: visszafojtott könnyekkel, csillogó szemmel ült rajongása tárgya mellett a kanapén.

Victoria Beckham megölelte Lily Collinst.
Victoria Beckham megölelte Lily Collinst.
A közösségi média is imádta őket

A két sztár gyorsan megtalálta a közös hangot, a történet ráadásul nem ért véget a stúdióban. Lily Collins később egy vicces kulisszák mögötti videót osztott meg az Instagramon, amelyen a Wannabe című Spice Girls-slágert énekli, miközben Victoriára vár. A klip csattanója, hogy Beckham a felvételen szó nélkül elsétál Collins mögött.  Az egyik hozzászóló így reagált: „Úristen, ez hatalmas! Mindkét nőt imádom.” Egy másik kommentelő szerint: „Ez egyszerűen túl zseniális!”, míg egy harmadik ezt írta: „Két ikon együtt, mit kívánhatna még az ember!” − idézi őket a The Sun

