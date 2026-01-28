Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Meghalt Voith Ági − Legyőzte a gyilkos kór

Tragédia rázta meg az országot szerdán délelőtt. Voith Ági meghalt. A Jászai Mari-díjas színésznő már decemberben gyengélkedett, ám úgy tűnt, jobban van.

Már decemberben aggasztó hírek láttak napvilágot Voith Ágiról. A színésznő december közepén kórházba került, ám később arról lehetett olvasni, hazaengedték és készül a karácsonyra. A megrázó hír ma érkezett, Voith Ági örökre elaludt. 

Tragikus hír érkezett: Voith Ági meghalt.
Tragikus hír érkezett: Voith Ági meghalt.
Voith Ági meghalt: gyászolja az ország

"Felhívott Bodrogi Gyula, hogy meghalt Voith Ági. Megállt bennem az ütő. Végleg elaludt. Legyőzte a gyilkos kór. Bár ezt még nem adta ki az MTI, ez sajnos nyilván hiteles. Sokat láttam őket gyerekkoromban a József Attila Színházban komédiázni. Színházimádatom megalapozói közé tartoznak. Felelevenedett az élmény, amikor jó pár éve a Nemzetiben közös estet csináltak, mókáztak, énekeltek, táncoltak, de nagy, mély csendeket is teremtettek, mint régen. Több mint negyven éve nem éltek együtt, ám meghatóan példaértékű, ahogy jóban maradtak. Ági vagány, belevaló, szeretni való, jó humorú nő és remek színész volt. Márciusban lett volna 82 éves" − idézi Bóta Gábor Facebook posztját a Bors

Decemberben tüdőgyulladással küzdött

„Ádám fiamnál lesz a karácsonyi összejövetel, addigra én is kimászom a kórházból, mert most sajnos itt vagyok, elért egy tüdőgyulladás. Szerencsére már kifelé megyek belőle, nemsokára haza is engednek” − mondta akkor a tüdőgyulladással küzdő színésznő.

Nem vált el egymástól szakításukkor Bodrogi Gyula és Voith Ági

Bodrogi Gyula évekkel ezelőtt elárulta, hogy Voith Ágival - aki korábban már beszélt a színésszel való töretlen barátságáról - a szakításukkor nem adták be a válókeresetet, így hivatalosan a mai napig házasok, annak ellenére, hogy a színművész már évtizedek óta Vass Angéla párja. 

