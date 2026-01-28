A Labubuknak végleg leáldozott: a mozgó, bájos Mirumik taszítják le őket a trónról

A Labubu-őrület után idén a Mirumi hódít: ez az apró, interaktív plüssjáték pillanatok alatt belopta magát a fiatalok szívébe és a közösségi média sztorijaiba. Megjelenése egyszerre aranyos és futurisztikus, mintha egy rajzfilmből lépett volna elő, ötvözve a puha plüssmackó báját a sci-fi karakterek vonásaival.
Viszlát, Labubuk! Hello, Mirumik!
- Mirumi: a 2026-os év új interaktív plüsstrendje
- Apró, puha japán plüss, amely könnyen rögzíthető táskára
- Reagál a hangokra, érintésre és spontán mozdulatokkal kelti életre személyiségét
- Különleges algoritmus biztosítja az élethű, változatos reakciókat
- Az akkumulátor Type-C kábellel tölthető, alacsony töltöttség esetén jelzést ad
- Limitált kiadás, eleinte pasztellszínekben kapható
- Az ára kb. 100 euró
- Nem csupán dekoráció: mini társ, aki mosolyt csal a tulajdonosa és a körülötte lévők arcára
A Mirumi letaszítja a trónról a Labubukat
A Mirumi név két japán szó összeolvadásából született: a „miru” (nézni) és a „nuigurumi” (plüssállat) kombinációja, amely jól tükrözi a robot interaktív, életteli jellegét.
A Mirumi nem csupán egy kiegészítő, hanem egy mini társ, aki játékosságot, érzelmi kapcsolatot és kis boldogságpillanatokat hoz a mindennapokba.
A Mirumi nem csupán dekoráció: ez egy könnyű japán robotikai fejlesztés, amely a táskádhoz csatolva reagál az érintésre, a hangokra, és spontán mozdulatokkal kelti életre személyiségét. A Mirumit a Yukai Engineering alkotta meg, és az újdonság már a Las Vegas-i technológiai vásáron robbant be a köztudatba. Az influencerek és divatrajongók azonnal felfigyeltek a kis robotra, és a TikTokon, Instagramon sorra jelentek meg a videók, ahol a felhasználók a Mirumi reakcióit mutatták be. A játék vonzereje abban rejlik, hogy a divatot és a szórakozást ötvözi: egy mini társ, aki humort, játékosságot és személyiséget ad bármihez, amihez hozzácsatoljuk.
Mennyibe kerül, és mire képes egy Mirumi?
A Mirumi limitált mennyiségben, és eleinte csak online lesz elérhető, pasztellszínekben, például rózsaszínben, szürkében és bézsben. A várható ár körülbelül 100 euró, és mint a korábbi virális trendeknél, gyorsan elfogyhat, gyűjtői darabbá válva. A Mirumi olyan, mint egy mini társrobot, aki ártatlan, kíváncsi tekintetével azonnal felkelti a figyelmet. Észreveszi a körülötte lévő világot, és a fejét úgy mozgatja, mintha élőlény lenne, reagálva a hangokra és az érintésre. Amikor tekintete találkozik a tiéddel, apró örömet okoz, és tényleg annyira cuki, hogy belehalsz!
A Mirumi mosolyt csal az emberek arcára
A Mirumi nemcsak a tulajdonosát, hanem a körülötte lévő embereket is képes megörvendeztetni. Ha például a táskához csatolod, a robot spontán a mögötted álló ember felé fordulhat, apró gesztusaival meglepetést és mosolyt csalva az arcokra.
Komoly technológiával készül a kis szőrgombóc
A robot belsejében számos technológia működik együtt: érintésérzékelői a simogatásra reagálnak, hangérzékelői a zajokra fordítják a fejét, a testében lévő chip és szervomotorok pedig életre keltik a spontán mozdulatokat. A speciális algoritmus minden reakciót véletlenszerűen választ ki, így a Mirumi viselkedése mindig élőnek tűnik. Az akkumulátor Type-C kábellel tölthető, és az alacsony töltöttséget finom gesztusokkal jelzi, míg a feltöltés után energikusan éled újra.
A Mirumi örömet hoz a mindennapokba
A Mirumi anyaga puha japán plüss, kellemes tapintású, kompakt mérete révén könnyen illeszkedik a táskába, és rugalmas karjai stabilan, de biztonságosan rögzítik. A cél nem csupán a technológia, hanem a kapcsolat, az apró, váratlan pillanatok öröme, amelyeket a robot képes előidézni: egy pillantás, egy bólogatás vagy egy félénk mozdulat mosolyt csal a tulajdonos és a körülötte lévők arcára.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: