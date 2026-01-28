A Labubuknak végleg leáldozott: a mozgó, bájos Mirumik taszítják le őket a trónról

A Labubu-őrület után idén a Mirumi hódít: ez az apró, interaktív plüssjáték pillanatok alatt belopta magát a fiatalok szívébe és a közösségi média sztorijaiba. Megjelenése egyszerre aranyos és futurisztikus, mintha egy rajzfilmből lépett volna elő, ötvözve a puha plüssmackó báját a sci-fi karakterek vonásaival.

A Mirumi pillanatok alatt belopja magát a fiatalok szívébe

Forrás: Instagram/mirumi_tokyo

Viszlát, Labubuk! Hello, Mirumik! Mirumi: a 2026-os év új interaktív plüsstrendje

Apró, puha japán plüss, amely könnyen rögzíthető táskára

Reagál a hangokra, érintésre és spontán mozdulatokkal kelti életre személyiségét

Különleges algoritmus biztosítja az élethű, változatos reakciókat

Az akkumulátor Type-C kábellel tölthető, alacsony töltöttség esetén jelzést ad

Limitált kiadás, eleinte pasztellszínekben kapható

Az ára kb. 100 euró

Nem csupán dekoráció: mini társ, aki mosolyt csal a tulajdonosa és a körülötte lévők arcára

A Mirumi letaszítja a trónról a Labubukat

A Mirumi név két japán szó összeolvadásából született: a „miru” (nézni) és a „nuigurumi” (plüssállat) kombinációja, amely jól tükrözi a robot interaktív, életteli jellegét.

A Mirumi nem csupán egy kiegészítő, hanem egy mini társ, aki játékosságot, érzelmi kapcsolatot és kis boldogságpillanatokat hoz a mindennapokba.

A Mirumi nem csupán dekoráció: ez egy könnyű japán robotikai fejlesztés, amely a táskádhoz csatolva reagál az érintésre, a hangokra, és spontán mozdulatokkal kelti életre személyiségét. A Mirumit a Yukai Engineering alkotta meg, és az újdonság már a Las Vegas-i technológiai vásáron robbant be a köztudatba. Az influencerek és divatrajongók azonnal felfigyeltek a kis robotra, és a TikTokon, Instagramon sorra jelentek meg a videók, ahol a felhasználók a Mirumi reakcióit mutatták be. A játék vonzereje abban rejlik, hogy a divatot és a szórakozást ötvözi: egy mini társ, aki humort, játékosságot és személyiséget ad bármihez, amihez hozzácsatoljuk.

Mennyibe kerül, és mire képes egy Mirumi?

A Mirumi limitált mennyiségben, és eleinte csak online lesz elérhető, pasztellszínekben, például rózsaszínben, szürkében és bézsben. A várható ár körülbelül 100 euró, és mint a korábbi virális trendeknél, gyorsan elfogyhat, gyűjtői darabbá válva. A Mirumi olyan, mint egy mini társrobot, aki ártatlan, kíváncsi tekintetével azonnal felkelti a figyelmet. Észreveszi a körülötte lévő világot, és a fejét úgy mozgatja, mintha élőlény lenne, reagálva a hangokra és az érintésre. Amikor tekintete találkozik a tiéddel, apró örömet okoz, és tényleg annyira cuki, hogy belehalsz!