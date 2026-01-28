Itt az új őrület, a LEGO Crocs: már azt is tudni, mennyiért veheted meg − Fotón a lábbelicsoda

Legóból papucs? Nos, ha ezt eddig el sem tudtad képzelni, immár nem kell a fantáziádra hagyatkozni, ugyanis a lábbeli már kézzelfogható formát öltött. Hogy hányan fogják viselni a LEGO Crocsot, egyelőre nem tudni, de azt igen, hogy mikortól lesz kapható.

200 euro lesz a LEGO Crocs

Formabontó, drága közös terméket dob piacra a LEGO és a Crocs. A 200 eurós (körülbelül 76 ezer forint) papucs február 16-tól lesz elérhető. A két multicég közleményében a LEGO kreativitását és a Croscs formabontó merészségét emelik ki. A modell egyelőre csak felnőtt méretben és piros színben lesz kapható, de a hírek szerint később más színekben és méretekben is forgalomba kerül. Először a párizsi divathéten mutatták be az elképesztő darabot: a LEGO Crocs papucsot Tommy Cash rapper viselte.

