Vonz a nyugati világ, de honvágyad lenne, ha külföldre mennél? Győr az arany középút!

Győr városa pontosan ezt a hidat építi fel a karrier és a boldog magánélet között, lehetőséget adva a nemzetközi színvonalú érvényesülésre itthon.

Győr, a karrierlehetőségek városa

Győr gazdasági ereje az autóiparban gyökerezik, de már rég túlnőtt ezen. Az Audi Hungaria Motor Kft. a város meghatározó munkaadója, ahol nem egyszerű összeszerelő munkák zajlanak, hanem komoly mérnöki fejlesztés, kutatás, innováció. De a város nem kizárólag az Audiról híres. A beszállítói hálózat is jelentős, hiszen a Magna, a ZF, a Rába, a Grabowski mind komoly munkaadók. Az elektronikai ipar is jelen van: a Samsung SDI akkumulátorokat gyárt, amelyek az elektromobilitás jövőjét szolgálják. A logisztikai központok, a kereskedelmi egységek, a szolgáltatások mind bővülnek.

A város GDP-je az országos átlag többszöröse, a munkanélküliség gyakorlatilag nulla. Aki Győrben munkát keres, az talál. A kérdés csak az, hogy melyik iparágban, melyik cégnél, milyen pozícióban szeretné magát látni.

Hazai és nyugati, nemzetközi cégek várják a tehetséges, magasan képzett, nyelveket beszélő jelentkezőket

A német nyelvtudás Győrben nem luxus, hanem alap. Az Audinál, a beszállítóknál mindenhol elvárás az angol mellett a német is. De ez nem akadály, hanem lehetőség. Aki megtanulja a nyelvet, az azonnal értékesebbé válik a munkaerőpiacon. Sokan kezdik alapfokon, aztán vállalati nyelvi kurzusokon fejlesztik magukat, és pár év múlva már tárgyalási szinten beszélnek.

A cégek komolyan veszik a szakmai fejlődést. Belső képzések, külföldi kiküldések, konferenciák mind elérhetők. Egy győri mérnök rendszeresen utazhat Németországba konzultációkra, továbbképzésekre. Ez nemzetközi tapasztalatot ad, kapcsolatokat épít, és közben itthon maradhatsz. Nem kell kiköltözni Münchenbe ahhoz, hogy müncheni kollégákkal dolgozz együtt. Innen is megteheted.

A nyugati munkakultúra is megjelent Győrben. Pontosság, precizitás, minőség-orientáltság mind jellemzik a helyi munkahelyeket. De közben megmaradt a magyar közvetlenség, a csapatmunka, a segítőkészség. Ez a kettősség adja Győr egyediségét: nyugati mentalitás, magyar közösséggel. Aki külföldön dolgozott, és hazajött Győrbe, az gyakran elmondja: szakmailag ugyanazt kapja, emberileg viszont akár többet is.