Azzal vádolták, hogy fizikai munkát végzett a betegszabadsága alatt – Most 130 millió forintot kap

Évtizedeteket áldozott egy rokkant férfi egy cégnek, mégis kémkedtek utána. A cég most munkahelyi diszkrimináció miatt nagy összeget fizet a brit férfinak.

Alan Jones, brit rokkant férfit olyan munkahelyi diszkrimináció ért, melynek híre az egész világot bejárta. A jogtalanul elbocsátott munkavállaló most 130 millió forint kártérítést kap.

Munkahelyi diszkriminációnak minősül, amit a Pilkington csinált.
Kártérítés munkahelyi diszkrimináció miatt

  • Alan Jones 1983 óta dolgozott a Pilkington nevű cégnél.
  • A férfi rokkantnak minősült, a betegállománya során viszont felemelt egy zsák krumplit.
  • A cég emiatt 2019-ben elbocsátotta a férfit anélkül, hogy orvosi szakvéleményt kértek volna ki.
  • A munkaügyi perben a céget találták felelősnek, 130 millió forintnak megfelelő kártérítést kell fizetnie a cégnek.

A jogtalanul elbocsátott munkavállaló esete: az ürügy

Az 59 éves Alan Jones 1983 óta dolgozott Pilkington nevű üveggyártó vállalatnál, ahol gyakornoki pozíciótól egészen csapatvezető szintig jutott el. A férfit azonban magyarázat nélkül elbocsátották, amikor kémkedés útján meglátták, hogy a betegszabadsága alatt felemelt egy zsák krumplit.

Jonesnál az 1980-as években rákos megbetegedést diagnosztizáltak, a rákkezelések következtében pedig súlyos idegkárosodást szenvedett. A domináns vállában jelentős izomveszteség lépett fel – az orvosilag elismert rokkantsága miatt betegállományban volt. A cég viszont jogtalanul kémkedett utána, és videófelvételen meglátták, hogy otthon munkáscsizmában van, és „fizikai tevékenységet végzett”.

A titkos megfigyelés során a kamerák azt rögzítették, hogy Jones egy barátja farmján segédkezik: felemelt egy krumplis zsákot, és megfogott egy tömlőt. A cég ezt kötelességszegésnek minősítette, és 2019-ben elbocsátotta a rokkant dolgozót.

A munkaügyi per kártérítése

Jones szakszervezeti támogatással bírósághoz fordult, a munkaügyi törvényszék pedig neki adott igazat. A Pilkington ugyanis orvosi szakvélemény kikérése nélkül hozta meg a döntését, ami fogyatékosság miatti diszkriminációnak minősül. A cég fellebbezett a döntés ellen, de ezt 2023-ban elutasították.

A Pilkingtonnak tehát 329 ezer fontot, vagyis nagyjából 130 millió forint kártérítést kell kifizetnie Jonesnak.

Évtizedeket adtam ennek a cégnek. Amikor megbetegedtem, támogatást vártam, nem gyanúsítgatást

– nyilatkozta Jones, akit a hat évig tartó jogi harc nagyon megviselt.

