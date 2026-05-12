Eltitkolják az állásinterjún, pedig elvárják - Ezekről tudnod kell

Jónás Ágnes
2026.05.12.
Az első munkanapokon derül ki, hogy a rugalmas beosztás valójában túlórákat, a dinamikus környezet pedig elvárt proaktivitást takar? Na, igen, előfordul, hogy az állásinterjún számos íratlan szabály és elvárás homályban marad. Mutatjuk, mik azok a témák, amelyekről ritkán beszélnek nyíltan, és azt is, hogy hogyan készülhetsz fel rájuk.

A HR-eseknek elsősorban az a céljuk, hogy eladják neked a pozíciót, illetve azt féltételezik, hogy a mélyebb munkahelyi dinamikát majd magadtól felismered. Íme egy rendkívül hasznos lista az állásinterjú során „eltitkolt" tudnivalókról, amely segíthet abban, hogy már az első munkahetekben belopd magad a főnök és a közösség szívébe.

Sok mindent elárulnak, néhány dolgot azoban titkolnak az állásinterjú során.

Ezt várják el a modern munkahelyek, de eltitkolják az állásinterjún

  • Egy munkahelyen nemcsak a teljesítményedet figyelik, hanem azt is, hogyan kezeled a hirtelen változásokat. 
  • Vannak íratlan szabályok, amelyek sok munkahelyen legalább annyit számítanak, mint a szakmai tapasztalat. 
  • Egy apró hozzáállásbeli különbség könnyen eldöntheti, kit tartanak álommunkavállalónak

Alkalmazkodás a gyorsan változó helyzetekhez

A munkahelyi alkalmazkodóképesség a gyakorlatban sokkal többet jelent annál, mint hogy nem jössz zavarba, ha változik a terv. Ez valójában egyfajta állandó készenléti állapot:

a cégek elvárják, hogy ha reggel bedobnak a mélyvízbe egy teljesen új feladattal, akkor ne kifogásokat keress, hanem pillanatok alatt tanuld meg és csináld meg. 

Nem árt tehát, ha rugalmas vagy: amit tegnap még fontosnak mondtak, azt ma simán tudd félretenni egy új kérés miatt, anélkül, hogy ez rontaná a hatékonyságodat.

Dress code mint íratlan szabály

Tudtad, hogy ezzel a cég valójában azt figyeli, hogy hajlandó vagy-e a közösségi identitást a sajátod elé helyezni? Ez szerencsére nem jelent önfeladást, csupán annyit jelent, hogy érdemes kerülnöd a szélsőségeket az öltözködésben: se túl feltűnő, se túl hanyag ne légy. Ügyelj arra, hogy ezeket a ruhadarabokat semmiképp ne vesd be állásinterjún, sem pedig akkor, ha már alkalmaztak!

Proaktivitásért plusz pont jár

Ha látsz egy döccenőt a folyamatokban, vagy észreveszel egy közeledő problémát és nem vonod meg a vállad azzal, hogy „ez nem az én dolgom”, hanem rögtön hozod a megoldási javaslatodat, az óriási plusz pont: egy főnök számára ilyen az álommunkavállaló

Kifejezetten előny tehát, ha szívesen ötletelsz, és jobbá akarod tenni a közös munkát. Nem stréber módjára, persze. 

Láthatatlan túlóra

Ez az egyik legérzékenyebb rejtett elvárás a rejtett túlóra. A cégvezetők szemében az, aki hajlandó „extra mérföldeket” tenni, az a lojalitás élő szobra. Ha nem dobod el a laptopot pontban ötkor, és szó nélkül elvállalsz egy plusz feladatot vagy egy prezentációt pénteken, azt nem feltétlenül plusz munkaként könyvelik el, hanem úgy tekintik: igazi csapattag vagy, aki magáénak érzi a cég sikerét. Viszont jó, ha húzol egy határt: arra is érdemes azért figyelned, hogy ne áldozd rá minden szabadidődet az ingyenes túlórákra.

Mint látod, a modern munkahelyeken sokszor nem az a kérdés, mit írnak le az álláshirdetésben, hanem hogy mennyire tudsz gyorsan alkalmazkodni a kimondatlan elvárásokhoz és a csapat működéséhez.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
