Eltitkolják az állásinterjún, pedig elvárják - Ezekről tudnod kell

A HR-eseknek elsősorban az a céljuk, hogy eladják neked a pozíciót, illetve azt féltételezik, hogy a mélyebb munkahelyi dinamikát majd magadtól felismered. Íme egy rendkívül hasznos lista az állásinterjú során „eltitkolt" tudnivalókról, amely segíthet abban, hogy már az első munkahetekben belopd magad a főnök és a közösség szívébe.
Ezt várják el a modern munkahelyek, de eltitkolják az állásinterjún
- Egy munkahelyen nemcsak a teljesítményedet figyelik, hanem azt is, hogyan kezeled a hirtelen változásokat.
- Vannak íratlan szabályok, amelyek sok munkahelyen legalább annyit számítanak, mint a szakmai tapasztalat.
- Egy apró hozzáállásbeli különbség könnyen eldöntheti, kit tartanak álommunkavállalónak
Alkalmazkodás a gyorsan változó helyzetekhez
A munkahelyi alkalmazkodóképesség a gyakorlatban sokkal többet jelent annál, mint hogy nem jössz zavarba, ha változik a terv. Ez valójában egyfajta állandó készenléti állapot:
a cégek elvárják, hogy ha reggel bedobnak a mélyvízbe egy teljesen új feladattal, akkor ne kifogásokat keress, hanem pillanatok alatt tanuld meg és csináld meg.
Nem árt tehát, ha rugalmas vagy: amit tegnap még fontosnak mondtak, azt ma simán tudd félretenni egy új kérés miatt, anélkül, hogy ez rontaná a hatékonyságodat.
Dress code mint íratlan szabály
Tudtad, hogy ezzel a cég valójában azt figyeli, hogy hajlandó vagy-e a közösségi identitást a sajátod elé helyezni? Ez szerencsére nem jelent önfeladást, csupán annyit jelent, hogy érdemes kerülnöd a szélsőségeket az öltözködésben: se túl feltűnő, se túl hanyag ne légy. Ügyelj arra, hogy ezeket a ruhadarabokat semmiképp ne vesd be állásinterjún, sem pedig akkor, ha már alkalmaztak!
Proaktivitásért plusz pont jár
Ha látsz egy döccenőt a folyamatokban, vagy észreveszel egy közeledő problémát és nem vonod meg a vállad azzal, hogy „ez nem az én dolgom”, hanem rögtön hozod a megoldási javaslatodat, az óriási plusz pont: egy főnök számára ilyen az álommunkavállaló.
Kifejezetten előny tehát, ha szívesen ötletelsz, és jobbá akarod tenni a közös munkát. Nem stréber módjára, persze.
Láthatatlan túlóra
Ez az egyik legérzékenyebb rejtett elvárás a rejtett túlóra. A cégvezetők szemében az, aki hajlandó „extra mérföldeket” tenni, az a lojalitás élő szobra. Ha nem dobod el a laptopot pontban ötkor, és szó nélkül elvállalsz egy plusz feladatot vagy egy prezentációt pénteken, azt nem feltétlenül plusz munkaként könyvelik el, hanem úgy tekintik: igazi csapattag vagy, aki magáénak érzi a cég sikerét. Viszont jó, ha húzol egy határt: arra is érdemes azért figyelned, hogy ne áldozd rá minden szabadidődet az ingyenes túlórákra.
Mint látod, a modern munkahelyeken sokszor nem az a kérdés, mit írnak le az álláshirdetésben, hanem hogy mennyire tudsz gyorsan alkalmazkodni a kimondatlan elvárásokhoz és a csapat működéséhez.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: