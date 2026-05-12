Komáromi Bence
2026.05.12.
Eddig csak pletyka volt, de most már hivatalos. Szakított egymással Stohl András és Kiss Kriszta. A korábbi szerelmespár tagjai a Nagy Ő-ben ismerkedtek meg, azóta pedig a való életben is megpróbálták együtt, ám a kapcsolatuk zátonyra futott.

Szomorú híreket kaptunk. Stohl András megerősítette azokat a híreszteléseket, melyek szerint már nem alkotnak egy párt Kiss Krisztával. A színművész és kedvese közös megegyezéssel szakítottak, erről pedig a TV2 Titkok Ramónával című műsorban beszéltek először. Emellett kijelentették, hogy annak ellenére, hogy külön utakon folytatják, a köztük lévő barátság töretlen.

Kiss Kriszta és Stohl András szakítása a TV Titkok Ramónával című műsorból derült ki
Forrás: Bors

Stohl András és Kiss Kriszta baráti viszonyban maradtak a szakítás ellenére

A TV2 Titkok Ramónával legújabb adásából megtudhattuk, hogy mi okozta Stohl András kapcsolatának végét. Kiderült, hogy a Nagy Ő utáni kényszerű titkolózás és a belső bizonytalanságok árnyékként lebegtek a kapcsolatuk felett, Kriszta pedig ezt nem tudta hosszú távon elviselni.

„Nekem teher volt ez a rengeteg elvárás, ami jó irányból indult, de ez a hol van az András, miért nincs ott... Nem volt olyan nap, hogy ne kellett volna magyarázkodnom. Azt láttam, hogy András egyáltalán nem tart ott, hogy befogadjon valakit a lakásába és a szívébe" – fejtette ki a saját nézőpontját Kriszta. Hasonlóan vélekedett Stohl Buci is, aki bevallotta, hogy nem dolgozta még fel teljesen a válását, ez pedig rányomta a bélyegét az új párkapcsolatára.

„Nem voltam készen arra, hogy egy állandó párkapcsolatom legyen, egy odaköltözős, azonnal beleugrós dolog. Én még mindig a gyász fázisában vagyok, nem dolgoztam fel. Az elengedés elején járok, nem tartok ott, hogy mély, állandó kapcsolatom legyen" – tette hozzá a színművész. Stohl András azonban a beszélgetés végén kijelentette:

„Soha nem fogjuk törölni és soha nem fogjuk szégyellni" – utalt a műsorban szövődő románcukra és az utána indult kapcsolatukra András. A felek egyetértettek abban is, hogy barátként nagyon fontosnak tartják a másikat, ezért a továbbiakban sem szakítják meg a kapcsolatot egymással. A teljes bejelentésüket itt tudjátok megtekinteni:

