Brit kutatók a Birminghami Egyetemen több mint száz gyakori női nevet elemeztek, különös tekintettel arra, hogyan hangzanak különböző nyelveken, milyen jelentést hordoznak, és milyen érzelmeket váltanak ki az emberekből. A vizsgálat célja az volt, hogy megtalálják, melyik a legszebb név, amit a szülők a lányaiknak adhatnak.

Ez a világ legszebb neve: egy Magyarországon is népszerű lánynévről van szó

Egy brit kutatás szerint a világ legszebb női neve görög eredetű.

A név jelentése „bölcsesség”, és évszázadok óta királynők és szentek is viselték.

Magyarországon is rendkívül népszerű, rendszeresen a leggyakrabban adott lánynevek között szerepel.

Időtálló hangzása és nemzetközi ismertsége miatt a szülők ma is előszeretettel választják.

A legnépszerűbb nevekről szóló felmérést végző kutatók az eredmények elemzése után győztest hirdettek: a Sophia – illetve különböző változatai – bizonyult a világ legszebb női nevének. Ennek magyar megfelelője a Szófia vagy Zsófia név – utóbbi hazánkban is évtizedek óta az egyik legkedveltebb keresztnév, amit sok névadás előtt álló szülő megfontol születendő lánya számára.

Szófia és Zsófia név eredete

A Szófia görög eredetű női név, amely a görög Sophia szóból származik. A Zsófia névvel közös eredetű, annak egy közvetlenebb, görögös hangzású alakváltozata. Keresztény hagyományokban a név a „Szent Bölcsesség” fogalmához kapcsolódik. A történelem során királynők, szentek és művészek is viselték, ami tovább növelte presztízsét és időtállóságát. A név szépségének egyik titka éppen az, hogy egyszerre klasszikus és nemzetközi: szinte minden nyelven létezik változata és rendkívül jól kiejthető, valamint dallamos a hangzása.

Lengyelországban például több százezer nő viseli, Magyarországon pedig szintén évek óta a leggyakrabban adott lánynevek között szerepel. A statisztikák szerint népszerűsége nem csökken, sőt a fiatal szülők körében is kifejezetten divatos választás maradt, szinte minden évben szerepel a legnépszerűbb nevek listáján.

Bár a legszebb nevekről mindig folynak viták, hiszen valahol szubjektív kérdés, hogy kinek, mi a legszebb név. A kutatás rámutat: vannak nevek, amelyek hangzásuk, történelmük és jelentésük miatt ma is ugyanolyan vonzerővel bírnak. Hazánkban a Zsófia, illetve ma már a Szófia – vagy nemzetközi formájában a Sophia – pontosan ilyen. Nem csoda, hogy világszerte milliók viselik, és a szülők újra meg újra ezt választják születendő lányaik számára.