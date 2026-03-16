Ez a világ legszebb neve: egy Magyarországon is népszerű lánynévről van szó

kutatás névadás Zsófia
Simon Benedek
2026.03.16.
A leendő szülők egyik legnehezebb döntése mindig a gyermekük nevének kiválasztása. Van, aki a hagyományos vonalat követi, míg mások a divatos hangzásra vagy az egyediségre törekednek. Egy nemzetközi kutatás azonban megpróbált objektív választ adni arra a kérdésre, melyik a legszebb név a világon.

Brit kutatók a Birminghami Egyetemen több mint száz gyakori női nevet elemeztek, különös tekintettel arra, hogyan hangzanak különböző nyelveken, milyen jelentést hordoznak, és milyen érzelmeket váltanak ki az emberekből. A vizsgálat célja az volt, hogy megtalálják, melyik a legszebb név, amit a szülők a lányaiknak adhatnak.

  • Egy brit kutatás szerint a világ legszebb női neve görög eredetű.
  • A név jelentése „bölcsesség”, és évszázadok óta királynők és szentek is viselték.
  • Magyarországon is rendkívül népszerű, rendszeresen a leggyakrabban adott lánynevek között szerepel.
  • Időtálló hangzása és nemzetközi ismertsége miatt a szülők ma is előszeretettel választják.

Íme a legszebb név a világon – egy brit kutatás szerint

A legnépszerűbb nevekről szóló felmérést végző kutatók az eredmények elemzése után győztest hirdettek: a Sophia – illetve különböző változatai – bizonyult a világ legszebb női nevének. Ennek magyar megfelelője a Szófia vagy Zsófia név – utóbbi hazánkban is évtizedek óta az egyik legkedveltebb keresztnév, amit sok névadás előtt álló szülő megfontol születendő lánya számára.

Szófia és Zsófia név eredete

A Szófia görög eredetű női név, amely a görög Sophia szóból származik. A Zsófia névvel közös eredetű, annak egy közvetlenebb, görögös hangzású alakváltozata. Keresztény hagyományokban a név a „Szent Bölcsesség” fogalmához kapcsolódik. A történelem során királynők, szentek és művészek is viselték, ami tovább növelte presztízsét és időtállóságát. A név szépségének egyik titka éppen az, hogy egyszerre klasszikus és nemzetközi: szinte minden nyelven létezik változata és rendkívül jól kiejthető, valamint dallamos a hangzása. 

Lengyelországban például több százezer nő viseli, Magyarországon pedig szintén évek óta a leggyakrabban adott lánynevek között szerepel. A statisztikák szerint népszerűsége nem csökken, sőt a fiatal szülők körében is kifejezetten divatos választás maradt, szinte minden évben szerepel a legnépszerűbb nevek listáján. 

Bár a legszebb nevekről mindig folynak viták, hiszen valahol szubjektív kérdés, hogy kinek, mi a legszebb név. A kutatás rámutat: vannak nevek, amelyek hangzásuk, történelmük és jelentésük miatt ma is ugyanolyan vonzerővel bírnak. Hazánkban a Zsófia, illetve ma már a Szófia – vagy nemzetközi formájában a Sophia – pontosan ilyen. Nem csoda, hogy világszerte milliók viselik, és a szülők újra meg újra ezt választják születendő lányaik számára.

