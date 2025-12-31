Ezek voltak idén a legnépszerűbb lány- és fiúnevek

A névadás világa minden évben kicsit olyan, mint a divat: vannak örök klasszikusok, visszatérő trendek és egészen váratlan húzások. A 2025-ös statisztikák szerint a magyar szülők ragaszkodnak a jól beválthoz, de közben egyre bátrabban kacsintanak az újszerű, modern hangzás felé. Nézzük, melyek voltak a legnépszerűbb nevek az elmúlt években.

Mutatjuk a legnépszerűbb neveket az elmúlt évekből.

Kezdjünk is bele. Szóval a fiúnevek toplistáját továbbra is a Dominik vezeti már évek óta, talán a sokféle becézési lehetősége miatt: Domi, Dom, Diminó stb.

Stabil második helyen áll Olivér, őt követi Levente, majd Marcell és Milán zárják az első ötöt. Ezek a nevek erősek, ismerősek, mégsem unalmasak – pontosan azt adják, amit sok szülő keres: klasszikus alap, friss hangulat.

A lányoknál igazi sztár a Luca lett tavaly, aki letaszította a trónról a korábbi kedvencet, Hannát. Úgy látszik, hogy a magyar szülők a lányoknál a rövid neveket kedvelik. A dobogó harmadik fokán Zoé áll, míg Anna és Emma továbbra is biztos pontok a listán. Rövidek, könnyen kimondhatók, jól illenek gyerekhez és felnőtthöz is – nem csoda, hogy tarolnak.

Klasszikus vagy különleges? – A névadási dilemma

A statisztikákból világosan látszik: a szülők egy része még mindig a „biztosra megy”, mások viszont már a bölcsőben szeretnék megkülönböztetni a gyereküket a többitől. Ennek eredménye az, hogy miközben a top 10 alig változik, a teljes lista egyre színesebb.

Viszont az eredeti OG nevek még mindig tarolnak. Mint a László, István, Mária és Katalin. De való igaz, ezeket már többnyire nosztalgiából, második keresztnévnek adják.

Furcsa, érdekes – De ma már anyakönyvezhető nevek

És most kapaszkodj meg: ma már egészen meglepő keresztnevek is hivatalosan adhatók.

Lánynevek, amelyek felvonják a szemöldököt: Amira, Elina, Zara, Nazira, Ayla – egzotikus hangzás, modern vibe, nulla esély arra, hogy még három ugyanilyen nevű gyerek legyen az osztályban.

Fiúnevek, amelyeknél megáll a beszélgetés: Nolen, Elon, Aronél, Zion, Darian – filmszerűek, futurisztikusak, és garantáltan minden bemutatkozásnál lesz egy visszakérdezés.

Emellett felbukkannak olyan nevek is, mint Noelina, Lior, Emori vagy Kallió, ami jól mutatja: a magyar névadás ma már nem fél kilépni a komfortzónából.