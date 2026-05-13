2026. máj. 13., szerda

Anne Hathaway elárulta, mit tart a karrierje legnagyobb hibájának

Komáromi Bence
2026.05.13.
Az Oscar-díjas színésznő nemrég bevallotta, hogy büszke a hosszú és sikeres pályafutására, azonban van egy dolog, amit biztos, hogy máshogy csinálna, ha újrakezdhetné. Anne Hathaway ugyanis kijelentette, hogy szívesen felvett volna egy művésznevet. Elárulta azt is, hogy micsodát.

Sokan járnak hasonló cipőben, mint Anne Hathaway. A filmsztár ugyanis nemrég arról beszélt, hogy nem szereti a nevét, ezért mindenkit arra buzdít, hogy becézgessék inkább. Kiderült az is, hogy mi a problémája az Anne névvel és miért nem szereti, ha valaki így hívja őt. Hathaway bevallotta, hogy lett volna rá lehetősége, hogy Emma Stone-hoz hasonlóan megváltoztassa a nevét, ám izgatottságában nem élt ezzel. 

Az egész világ ismeri Anne Hathaway nevét, ő azonban ki nem állhatja azt
Anne Hathaway utólag már bánja, hogy nem talált ki egy művésznevet magának

Bár más sztárokkal ellentétbe Anne Hathaway igazi neve ugyanaz, mint ahogy megismerte őt a világ, utólag már bánja, hogy nem talált ki magának egy jól hangzó művésznevet. Az ördög Pradát visel sztárja ugyanis arról beszélt egy interjúban, hogy a barátai közül senki nem szólítja őt Anne-nek, kizárólag az édesanyja használja ezt a megszólítást. Emiatt azonban mindig megilletődik, ha valaki az igazi keresztnevén szólítja őt.

„Amikor 14 éves voltam, szerepeltem egy reklámfilmben, ahol megkérdezték, hogy mi a művésznevem. Nos, én a saját nevemet mondtam, így lettem Anne Hathaway. De ekkor még nem tudatosult bennem, hogy innentől az egész világ így fog szólítani életem hátralévő részében. Pedig utálom a nevemet és lett volna lehetőségem rá, hogy megváltoztassam" – kezdte beszámolóját a színésznő. Hathaway rámutatott, hogy amikor valaki Anne-nek szólítja őt, mindig azt érzi, hogy valami rosszat csinált. Fiatalon ugyanis az édesanyja csak akkor szólította őt így, ha elrontott valamit és éppen fejmosásra kellett jelentkeznie.

„Az egyetlen ember, aki Anne-nek hív, az az anyukám. De ő is csak akkor, amikor mérges rám. Így akárhányszor, amikor egy rajongóm, vagy egy riporter így szólít, arra várok, hogy leordítson, vagy rámförmedjen. Nem illik hozzám ez a név. Én azt szeretem, ha Annie-nek hívnak. Ezért arra kérek mindenkit, hogy szólítsanak Annie-nek, mert ez a nevem" – nyilatkozta a filmsztár az Uniladnek.

