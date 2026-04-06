Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
gyereknevelés

Miért ragaszkodik a gyereked ugyanahhoz a meséhez minden este? És miért ne próbáld meg leszoktatni róla?

gyereknevelés esti mese meseolvasás kötődés fejlesztés
Tóth Hédi
2026.04.06.
Minden este ugyanaz a mese? Nem véletlen. Az esti mese nemcsak megnyugtat, hanem észrevétlenül fejleszti a gyereked gondolkodását is.

Sok szülő érzi úgy, hogy egy idő után már kívülről fújja ugyanazt a történetet. Mégis, az esti mese sokkal többről szól, mint egy egyszerű altatási rutin. Ez az ismétlődő, meghitt pillanat kulcsszerepet játszik a gyereked értelmi fejlődésében és érzelmi biztonságának kialakulásában.

Az esti mese nemcsak altat, hanem biztonságot ad a gyereknek. A meseolvasás fejlesztő hatása olyan mint egy csodaszer.
Forrás: Shutterstock

Miért fontos a meseolvasás? Miért jó, ha rendszeresen ugyanaz az esti mese?

Ismerős a helyzet? Este van, te már félálomban lapoznál valami újat… de a kisgyereked határozottan közli: „Ezt a mesét!” – azt, amit tegnap. És tegnapelőtt. És múlt héten is.
És bár benned már felmerül, hogy „komolyan, megint?”, van egy jó hírünk: ez nemcsak teljesen normális, hanem kifejezetten jó dolog. Sőt, valójában fejlődési aranybánya.

A biztonság érzése: a világ, ami kiszámítható

A kisgyerekek számára a világ még egy nagy, izgalmas, de sokszor kiszámíthatatlan hely. Egy jól ismert mese viszont olyan, mint egy puha takaró, véd és óv, mert pontosan tudják, mi fog történni. 

Ez a kiszámíthatóság megnyugtatja őket, csökkenti a szorongást, és segít nekik megérteni a körülöttük zajló dolgokat.
Gondolj bele: amikor már előre tudja, mikor jön a kedvenc része, vagy mikor kell nevetni, az neki sikerélmény.

Tanulás, de észrevétlenül

Ami neked ismétlés, az neki tanulás. Minden. Egyes. Alkalommal.
Amikor ugyanazt a történetet hallja:

  • új szavakat tanul meg,
  • felismeri a mondatok szerkezetét,
  • és egyre jobban megérti a történet összefüggéseit. 

A kutatások szerint a gyerekek kifejezetten több új szót tanulnak ugyanabból a meséből többszöri hallás után, mintha mindig újat kapnának. Vagyis nem unja, épp dolgozik rajta. Épp tanul. Ez a beszédfejlődés. 

Minden alkalommal felfedez valami újat

Felnőttként hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy „ezt már ismeri”. De a gyerek nem így működik.
Minden újrahallgatáskor:

  • észrevesz egy apró részletet,
  • más szereplőre figyel,
  • vagy új jelentést kapcsol a történethez. 

Olyan ez, mint amikor újranézed a kedvenc filmedet, csak náluk ez még intenzívebb tanulási folyamat.

Önbizalom és „én már tudom!” érzés

Amikor a gyerek már kívülről fúj egy mesét, az rendkívül nagy dolog és fontos. 

Azt jelenti: érti, megjegyezte, és uralja a történetet. Ez az érzés pedig elképesztően fontos az önbizalom fejlődésében.

És igen, innen jön az a pillanat, amikor már ő „olvassa” neked a mesét

Ott ül a kisszékén, a minden este mesekönyvvel a kezében. 
Fejjel lefelé tartja, de ezt csak te veszed észre. 
És mondja. Folyékonyan, magabiztosan, mintha tényleg olvasná. 
Pedig csak fejből tudja. Minden egyes szót abból a hosszú meséből. 
Hát hagyd, hogy minden este ugyanaz az esti mese kerüljön sorra. 
Látod milyen csodásan fejleszti a kis memóriáját, a drága kis eszét?

Kapcsolódás – a legfontosabb, amit nem is látsz

A közös mese nemcsak tanulás. Hanem kapcsolat, szeretet. Egyfajta rituálé. A ti közös szertartásotok. 
Az ismétlődő esti rutin:

  • biztonságot ad,
  • erősíti a kötődést,
  • és egyfajta érzelmi horgonyként működik a nap végén. 

Ez az a pár perc, amikor csak ti ketten vagytok és ez többet számít, mint maga a történet.

Akkor most mit tegyél?

Röviden? Engedd. Ne vedd el tőle az ismétlés örömét.
Ha a gyereked ugyanazt a mesét kéri nem beszűkült, nem butuska, hanem épp fejlődik.
Ha szeretnéd feldobni:

  • kérdezz bele a történetbe,
  • hagyd, hogy ő mondja ki a következő mondatot,
  • vagy játsszátok el együtt.

A lényeg: ami neked monotonnak tűnik, az neki biztonság, tanulás és sikerélmény egyszerre. Szóval amikor ma este újra ugyanazt a könyvet nyújtja feléd… lehet, hogy az nem is csak egy mese, hanem egy kis lépés a fejlődésében. A ti esti szeretet-rituálétok. Az a mese ti vagytok. A legnagyobb közelség.

Olvass tovább!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
