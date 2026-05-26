Ez a 10 leggyakoribb a PIN-kód – Ha nem akarod, hogy feltörjék a fiókodat, egyiket se használd

Egy friss elemzés szerint a legtöbb ember végtelenül egyszerű PIN-kódot választ magának, hogy meg tudja jegyezni az adott kombinációt. A bökkenő csak az, hogy egy egyszerű kombinációval nemcsak neked lesz egyszerű bejelentkezned, hanem a kiberbűnözőknek is!

Ha a te jelszavad is benne van a 10 leggyakoribb PIN-kód listájában, akkor ideje tenned a fiókod biztonságáért!

PIN-kódok a veszélyes zónákban A dark webre rengeteg adat szivárgott ki – az elemzők ezekből összeállították a 10 leggyakoribb PIN-kód listáját.

Bizonyos dolgokat nem érdemes használni PIN-kódok kitalálásakor, ilyen például a születési dátum is.

Ha biztonságos PIN-kódot akarsz létrehozni, akkor érdemes minél nehezebb és hosszabb kombinációkat választani.

Ha te is az 1234-et használod, akkor ezt vedd komolyan!

Legyen szó telefonról vagy bankfiókról, az adataink sajnos nincsenek biztonságban. A dark weben ugyanis kering egy lista a leggyakoribb PIN-kódokról. Persze pár próbálkozás után a legtöbb rendszer letiltja a betolakodó bűnözőket – legalábbis egy időre! De ha a te jelszavad is rajta van a leggyakoribb PIN-kódok listáján, akkor nem fogod annyira megnehezíteni a fiók feltörésére pályázó hacker dolgát! Sőt, egyenesen elfelejtheted azt a bizonyos fiókbiztonságot!

A 10 leggyakoribb PIN-kód

A HaveIBeenPwned.com elemzésében több mint 320 millió kiszivárgott jelszót és PIN-kódot vetettek össze. Ebből az elemzésből pedig egyértelműen kitűnik, hogy a legtöbbet használt PIN-kód az 1234 kombináció.

Ez a TOP 10-es lista:

1234 1111 0000 1342 1212 2222 4444 1122 1986 2020

Mit ne válassz?

Ezen felül a születési dátumokat is érdemes elfelejteni! Még akkor is, ha nem a tiédet, hanem az egyik szerettedét használnád fel. Ezeket az adatokat ugyanis igen egyszerű kikutatni. Nem is kell messze menni, hiszen a legtöbb magyar felhasználó még Facebookra is kiteszi a születési dátumát. Egy egyszerű gesztusból, vagyis abból, hogy az ismerőseid fel tudjanak köszönteni, akár végzetes hiba is kisülhet.

Továbbá nem ajánlott ugyanazt a PIN-kódot felhasználni többször, több felületen, hiszen ha az egyiket feltörik, akkor a többibe már gyerekjáték lesz ugyanígy belépni.

Hogyan lehet biztonságos PIN-kódot választani? Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) azt javasolja, hogy ha van rá módod, akkor hatjegyű PIN-kódot használj, ahol pedig elérhető, kapcsold be az ujjlenyomat- vagy arcfelismerő zárolást is. Az elemzők azt is hozzátették a négyjegyű számkombinációval kapcsolatban, hogy társíthatunk a számokhoz szavakat. Vagyis találj ki egy négybetűs szót, és a régi telefonok nyomógombjainak megfelelő számot párosítsd hozzá.

