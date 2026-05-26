Így néz ki most a 10 dolog, amit utálok benned szívtiprója, Andrew Keegan – Videó

Rideg Léna
2026.05.26.
A 90-es évek tinisztárja ritkán szerepel a nyilvánosság előtt, most azonban ismét reflektorfénybe került. A ma 47 éves Andrew Keegan nemcsak megváltozott külsejével lepte meg a rajongókat, hanem arról is őszintén beszélt, mennyire kevés pénzt kap ma a régi sikerei után.

Andrew Keegan a 90-es évek végének egyik legismertebb tinisztárja volt: hosszú hajával és sármjával rajongók millióit hódította meg olyan filmekben és sorozatokban, mint a 10 dolog, amit utálok benned, a Hetedik mennyország vagy az Ötösfogat. Az egykori szívtipró azonban az elmúlt években szinte teljesen eltűnt Hollywoodból, most pedig sokakat meglepett, mennyit változott.

Andrew Keegan sokat változott az évek alatt.
Rá sem ismerni a 90-es évek tinisztárjára: így él most Andrew Keegan

A 47 éves színész egy podcastinterjúban tűnt fel, ahol lazább, őszülő külsővel jelent meg, és sok rajongó szerint ma már alig hasonlít egykori önmagára. Az interjúban Keegan arról beszélt, hogy a régi filmek és sorozatok után érkező jogdíjak sokszor meglepően alacsonyak. Elárulta, hogy néha mindössze egycentes csekkeket kap, miközben a postázás többe kerül, mint maga az összeg. A színész szerint a legtöbb pénzt még mindig a Heath Ledgerrel és Julia Stiles-szal közös kultikus filmje, a 10 dolog, amit utálok benned hozza számára, de ezek az összegek sem hasonlíthatók a régi hollywoodi időkhöz.

Keegan mellett több más egykori sztár is megszólalt mostanában a témában. Többen arról panaszkodtak, hogy a streaming korszakában a klasszikus tévés ismétlések után járó bevételek drasztikusan visszaestek, így sok egykori híresség ma már korántsem él olyan fényűzően, mint azt sokan gondolnák.

A teljes beszélgetést itt lehet megnézni:

Hátat fordított Hollywoodnak

A színész az elmúlt években tudatosan visszavonult a hollywoodi nyüzsgéstől, és inkább a magánéletére koncentrált. Keegan korábban spirituális közösséget is alapított Kaliforniában, emellett sok időt tölt a családjával és a lányával, aki volt párjától, Arista Ilonától van. Bár ma már jóval ritkábban vállal szerepeket, időnként továbbra is feltűnik kisebb produkciókban, és podcastokban vagy interjúkban nosztalgiázik a 90-es évek ikonikus filmes korszakáról.

A színész legutóbb a 2023-as The Activated Man című pszichológiai thrillerben tűnt fel, korábban pedig olyan filmekben játszott, mint a Köztünk élnek vagy az Adverse.

