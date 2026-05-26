Így néz ki most a 10 dolog, amit utálok benned szívtiprója, Andrew Keegan – Videó

Andrew Keegan a 90-es évek végének egyik legismertebb tinisztárja volt: hosszú hajával és sármjával rajongók millióit hódította meg olyan filmekben és sorozatokban, mint a 10 dolog, amit utálok benned, a Hetedik mennyország vagy az Ötösfogat. Az egykori szívtipró azonban az elmúlt években szinte teljesen eltűnt Hollywoodból, most pedig sokakat meglepett, mennyit változott.

A 47 éves színész egy podcastinterjúban tűnt fel, ahol lazább, őszülő külsővel jelent meg, és sok rajongó szerint ma már alig hasonlít egykori önmagára. Az interjúban Keegan arról beszélt, hogy a régi filmek és sorozatok után érkező jogdíjak sokszor meglepően alacsonyak. Elárulta, hogy néha mindössze egycentes csekkeket kap, miközben a postázás többe kerül, mint maga az összeg. A színész szerint a legtöbb pénzt még mindig a Heath Ledgerrel és Julia Stiles-szal közös kultikus filmje, a 10 dolog, amit utálok benned hozza számára, de ezek az összegek sem hasonlíthatók a régi hollywoodi időkhöz.

Keegan mellett több más egykori sztár is megszólalt mostanában a témában. Többen arról panaszkodtak, hogy a streaming korszakában a klasszikus tévés ismétlések után járó bevételek drasztikusan visszaestek, így sok egykori híresség ma már korántsem él olyan fényűzően, mint azt sokan gondolnák.

Hátat fordított Hollywoodnak

A színész az elmúlt években tudatosan visszavonult a hollywoodi nyüzsgéstől, és inkább a magánéletére koncentrált. Keegan korábban spirituális közösséget is alapított Kaliforniában, emellett sok időt tölt a családjával és a lányával, aki volt párjától, Arista Ilonától van. Bár ma már jóval ritkábban vállal szerepeket, időnként továbbra is feltűnik kisebb produkciókban, és podcastokban vagy interjúkban nosztalgiázik a 90-es évek ikonikus filmes korszakáról.

A színész legutóbb a 2023-as The Activated Man című pszichológiai thrillerben tűnt fel, korábban pedig olyan filmekben játszott, mint a Köztünk élnek vagy az Adverse.