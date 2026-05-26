40 fokos forróság Európában: már májusban életbe lépett a hőségriadó

Hőség sújtja Európát. Franciaországban több száz mérőállomáson regisztráltak csúcsértéket. A legmagasabb hőmérsékletet Landes megyében mérték, ahol 37,1 fokig melegedett a levegő. Párizsban 33 fok volt, Niortban és Nantes-ban pedig 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Bretagne-ban is szokatlanul meleg időt mértek: a térségben 33–35 fok közötti értékeket jegyeztek fel.

Hőhullám sújtja Európa több országát, a hőség a lakosokat is megviseli

Forrás: iStockphoto

A Météo France szerint az ország nyugati részén több fokkal magasabb a hőmérséklet, mint amit korábban májusban valaha mértek. A rendkívüli meleg miatt 31 megyére adtak ki hőségriasztást, közülük nyolcban narancssárga figyelmeztetés van érvényben. A francia hőhullám-riasztási rendszert 2004-es bevezetése óta most először kellett már májusban aktiválni.

Hőség Európában: hőkupola okozza a szokatlan meleget

A meteorológusok szerint a szélsőséges időjárást egy úgynevezett hőkupola okozza: Marokkó felől forró levegő érkezett Európa fölé, majd egy magasnyomású légköri rendszer alatt megrekedt. Ez az évszakhoz képest kifejezetten korai hőhullámot eredményezett. Christophe Cassou éghajlattudós szerint az iparosodás előtti időszakban májusi hőhullámra gyakorlatilag nem volt példa. A klímaváltozás miatt azonban az ilyen szélsőségek egyre gyakoribbá válnak, és a modellek alapján májusban is mind nagyobb eséllyel alakulhatnak ki hasonlóan meleg időszakok.

Spanyolországban szintén súlyos a helyzet. Egyes térségekben már most 38 fok körüli értékeket mérnek, a hétvégére pedig még nagyobb forróságot jósolnak. Rubén del Campo, az Aemet meteorológiai szolgálat munkatársa szerint az ország jelentős részén trópusi éjszakákra kell számítani, vagyis sok helyen éjszaka sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet. A Guadiana-, a Guadalquivir- és az Ebro-völgyben akár 40 fokig is felmelegedhet a levegő.

Az Egyesült Királyságban is több napon át 26–28 fok fölött alakulhat a hőmérséklet.

Robert Vautard éghajlatkutató arra figyelmeztetett a The Guardian hasábjain, hogy a jövőben már nemcsak a nyári hónapokban, hanem akár áprilisban és októberben is előfordulhatnak hasonló szélsőséges hőhullámok.