Nem kell lecserélned a pázsitot: ettől a filléres praktikától egy hét alatt újjáéled a kert

Rengetegen esnek abba a hibába, hogy tavasszal méregdrága vegyszerekkel próbálják megmenteni a téli fagyok után sárgálló, elhalt pázsitot. Pedig létezik egy pofonegyszerű és mindemellett filléres házi módszer, amellyel mindössze egyetlen hét alatt ismét zölddé varázsolható a kopott kert.

Mindennel próbálkoztál már, de sehogy sem jön helyre a gyeped a fagyos hónapok után? Nem kell azonnal a fűfelület teljeskörű lecserélésén gondolkodnod, mutatunk inkább egy olyan pofonegyszerű és filléres technikát, amitől a kerti pázsit garantáltan új erőre kap, és mindössze egyetlen hét alatt visszanyeri a csillogó, zöld ragyogását.

Sokan a foltok és a sárga szín miatt gyakran felszedik a kerti gyepet, azonban nem is gondolnák, hogy ez az állapot még könnyen visszafordítható lehet. 
  • A hideg idő hatására a gyep gyakran megsárgul és foltok alakulnak ki rajta. 
  • Nem minden esetben van szükség drága vegyszerekre, vagy a pázsit teljes körű lecserélésére. 
  • Mutatunk egy olyan pofonegyszerű praktikát, amivel új életre kaphat a kert. 

Az időjárás megkopasztja a kerti gyepet

A téli szezon hatalmas károkat tehet a gyepünkön, ugyanis a tartósan fagyos éjszakák, a hóréteg alatti fülledtség, valamint a tavasz eleji kiszámíthatatlan időjárás-változások miatt a fűszálak könnyen elhalhatnak, aminek következtében a gyep sárgává, kopottá és foltossá válik. 

Ez a lehangoló látvány még az olyan embereknél is könnyen jelentkezhet, akik az ősz folyamán mindent megtettek a pázsit védelméért, és tavasz beköszöntével pedig elszántan, minden eszközt bevetve próbálkoztak a mentésével.

 A  legtöbben ilyenkor azonnal rohannak a legdrágább bolti műtrágyákért és vegyszerekért boltokba, pedig a megoldás valójában egy sokkal egyszerűbb, szinte minden háztartásban felelhető módszerben rejlik. 

Ezzel a technikával könnyen rendbe hozható

Ahhoz, hogy a kerted ismét felvirágozzon, hoztunk egy pofonegyszerű házi praktikát, amivel gyorsan visszanyerheted az üdítően friss, zöld pázsitot. Mielőtt azonban bármit a fűre tennél, az első és egyben legfontosabb lépés a száraz, elhalt rétegek eltávolítása legyen. Enélkül bele se kezdj, ugyanis a sárgás gyep felszínén gyakran egy olyan vastag filcréteg alakul ki, ami képes elzárni a tápanyagokat a gyökerektől. Már egy egyszerű gereblyével is könnyen javíthatsz ezen a helyzeten, csak alaposan, és erősen húzd át a füvet vele több irányból is, hogy megnyíljon a szerkezete. 

Bár a kert elsőre úgy fog kinézni, mintha teljesen tönkretetted volna, valójában épp ezzel segíted a megújulást, a gyepnek ugyanis szüksége van erre a mechanikus „sokkterápiára”, hogy újra magához térjen.

Ezután jöhet a trükk, amire egyre több hobbikertész esküszik. Ehhez semmi másra nem lesz szükséged, mint a keserűsóra, ami amellett, hogy drasztikusan felgyorsítja a fű regenerációját, rendkívül pénztárcabarát és könnyen beszerezhető is egyben. A használata pedig pofonegyszerű, csak annyi a dolgod, hogy feloldj 3 evőkanálnyit egy liter vízben, ezt követően pedig már nyugodtan locsolhatod is a problémás részekre. A változás pár nappal később már jól láthatóvá válik, hiszen a benne levő magnézium közvetlenül támogatja a klorofilltermelést, vagyis azt a folyamatot, amitől a fűszálak újra élénkzölddé válnak.

 Megfelelő és alapos öntözéssel pedig nemcsak látható, de erőteljesen látványos javulásra is számíthatsz. 

