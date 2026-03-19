Ha gyerekként a szüleid esti mesét olvastak neked, ezzel a két ritka tulajdonsággal rendelkezel

Az esti mese olvasása elsőre egyszerű, hétköznapi szülői gesztusnak tűnhet, de az igazság az, hogy ez a gyereknevelés egyik legfontosabb mozzanata. A közös olvasás olyan képességeket ültet el bennünk, amelyek felnőttként is meghatározzák a gondolkodásunkat és a kapcsolatainkat. Az esti mese hatása a gyerekekre tehát elvitathatatlan, de fontos, hogy a gyerekek fejlődésére csak akkor képes ennyire pozitívan hatni, ha a szülő, gondviselő személyes jelenlétével társul. Magyarán, ha egy mesefilmre vagy hangoskönyvre egyedül kénytelen elaludni a gyerek, méghozzá rendszeresen, annak bizony nem lesznek ennyire pozitív hozadékai.

Az esti mese hatása a gyerekekre: érzelmi intelligencia fejlesztése és az empátia kialakulása.

Esti mese hatása a gyerekekre, avagy ilyen a tudatos nevelés

A megfelelő esti rutin kialakítása gyerekkorban szinte kötelező. Ennek az egyik fénypontja, amikor a gyerek az ágyában pihenve várja, hogy melléüljünk, és a nap zárásaként belekezdjünk az esti mesébe. Az ilyenformán életre keltett történetek azonban nemcsak a képzeletet indítják be. Bizony, ennek a napi 10-20 perces programnak köszönhető az érzelmi intelligencia fejlesztése, az empátia kialakulása, valamint az érzelmi biztonság és kötődés elmélyítése is.

Sajnos a Z generációs szülők egyre kevesebb mesét olvasnak, pedig a gyermek teljes felnőttkori személyiségét meghatározza ezt a tevékenység. Félelmetes felelősség? Igen, de a gyereknevelés már csak ilyen.

Most azonban fordítsunk kicsit a megközelítésen. Neked meséltek esténként a szüleid? Ha a válaszod igen, akkor a most következő két különleges tulajdonságot te is a magadénak tudhatod. Legalábbis az esti mese jótékony hatásaival foglalkozó kutatások és tapasztalatok szerint.

1. Az esti mese hallgatásának egyik legfontosabb hozadéka a kíváncsiság és a kreativitás

Amikor egy gyerek hallgatja a történetet, nem készen kapja a képeket, mint egy rajzfilmnél. Gyakorlatilag rá van kényszerítve – a szó nemes értelmében –, hogy elképzelje a szereplőket, a helyszíneket és az interakciókat. Ez a mentális alkotómunka pedig erősen fejleszti a képzelőerőt és a problémamegoldó képességet.