Horror a levegőben: videóra vették, ahogy egy kisrepülő belerohan a siklóernyősbe

Videóra vette a sisakkamerája a döbbenetes pillanatot, amikor egy Cessna kisrepülő hátulról telibe trafálta egy siklóernyős ernyőjét Ausztriában. A 44 éves nő elképesztő szerencsével élte túl a balesetet.
A siklóernyős karcolásokkal megúszta a horrorbalesetet
Az ütközés szombaton történt Piesendorf közelében. A felső-ausztriai siklóernyős a Schmittenhöhe térségéből repült, amikor a mögötte érkező kisrepülő belecsapódott az ernyőjébe. A propeller súlyosan megrongálta a siklóernyőt, a nő azonban még időben ki tudta nyitni a mentőernyőjét, így sikerült biztonságosan földet érnie egy erdei úton. „2026.05.23. Boldog második születésnapot nekem” – írta közösségi oldalán a siklóernyős, aki a történtek után nyilvánosságra hozta a fedélzeti kamerája felvételét is. A videón jól látható, ahogy egy Cessna 172-es kisrepülő hátulról nekiütközik az ernyőnek a Salzburg tartományi Piesendorf közelében. A nő azt írta, még mindig nehezen hiszi el, hogy túlélte az esetet, azt meg pláne, hogy az ütközést megúszta néhány kék-zöld folttal és zúzódásokkal.
Nem tudta elkerülni az ütközést a kisrepülő pilótája
A Cessna pilótája egy alpesi sétarepülésen vett részt, és azt mondta, már nem tudta elkerülni az ütközést. A gépet végül sikeresen letette a Zell am See-i repülőtéren. A rendőrség később pontosította a korábbi információkat: a nő nem végzett repülési manővert a baleset pillanatában, egyenesen haladt, amikor a repülőgép hátulról belerohant az ernyőjébe. A baleset körülményeit tovább vizsgálják.
