Horror a levegőben: videóra vették, ahogy egy kisrepülő belerohan a siklóernyősbe

Videóra vette a sisakkamerája a döbbenetes pillanatot, amikor egy Cessna kisrepülő hátulról telibe trafálta egy siklóernyős ernyőjét Ausztriában. A 44 éves nő elképesztő szerencsével élte túl a balesetet.

A siklóernyős sisakkamerája mindent rögzített: a nő csodával határos módon túlélte az ütközést

A siklóernyős karcolásokkal megúszta a horrorbalesetet

Az ütközés szombaton történt Piesendorf közelében. A felső-ausztriai siklóernyős a Schmittenhöhe térségéből repült, amikor a mögötte érkező kisrepülő belecsapódott az ernyőjébe. A propeller súlyosan megrongálta a siklóernyőt, a nő azonban még időben ki tudta nyitni a mentőernyőjét, így sikerült biztonságosan földet érnie egy erdei úton. „2026.05.23. Boldog második születésnapot nekem” – írta közösségi oldalán a siklóernyős, aki a történtek után nyilvánosságra hozta a fedélzeti kamerája felvételét is. A videón jól látható, ahogy egy Cessna 172-es kisrepülő hátulról nekiütközik az ernyőnek a Salzburg tartományi Piesendorf közelében. A nő azt írta, még mindig nehezen hiszi el, hogy túlélte az esetet, azt meg pláne, hogy az ütközést megúszta néhány kék-zöld folttal és zúzódásokkal.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.



The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.



According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

Nem tudta elkerülni az ütközést a kisrepülő pilótája

A Cessna pilótája egy alpesi sétarepülésen vett részt, és azt mondta, már nem tudta elkerülni az ütközést. A gépet végül sikeresen letette a Zell am See-i repülőtéren. A rendőrség később pontosította a korábbi információkat: a nő nem végzett repülési manővert a baleset pillanatában, egyenesen haladt, amikor a repülőgép hátulról belerohant az ernyőjébe. A baleset körülményeit tovább vizsgálják.

