Mint egy glazúrozott fánk, olyan sima lesz a sarkad: lábápolási rutin a makacs repedezések ellen

Felejtsd el a fájdalmas repedéseket és a reszelős érintést, mert a te lábaid is megérdemlik a törődést. Összeállítottuk a tökéletes lábápolási rutint, ami még a legmakacsabb töredezéseket is eltünteti.

Eljött az idő, hogy végleg leszámolj a repedezett sarkakkal! Bár hajlamosak vagyunk elfeledkezni róla, a lábápolás éppolyan kritikus része a beauty rutinnak, mint az arcápolás – a hanyag hidratálás pedig csak még több bőrkeményedéshez vezet. Mutatjuk a legütősebb praktikákat, hogy selymesen puha talpakkal, és magabiztosan ugorhass bele a kedvenc tavaszi cipődbe!  

Mutatjuk a tökéletes lábápolási rutint!
Lábápolási rutin a selymesen sima talpakért 

Biztosan észrevetted már, hogy a lábad bőre sokkal makacsabb, mint az arcodé, hiszen ötször vastagabb és nincsenek rajta faggyúmirigyek. Ha nem figyelsz rá oda, a bőröd szomjazni kezd, megvastagszik, és végül mély barázdák alakulnak ki a sarkaidon, amik nemcsak esztétikailag zavaróak, de fájhatnak is. A megoldást azonban ne a durva reszelésben keresd, mert azzal csak védekezésre kényszeríted a szervezeted, inkább tanuld meg a rétegzett hidratálás és a kémiai hámlasztók művészetét. 

A repedt sarkak kezelésének legfontosabb alappillére a kíméletesség, ezért a durva fém reszelők helyett érdemes kémiai hámlasztókat, például AHA vagy BHA hatóanyagot tartalmazó krémeket választanod, amelyek gyengéden és hatékonyan végzik el a piszkos munkát. A lábápolás abszolút sztárja az urea, ami egy olyan természetes hidratáló, amely képes fellazítani a megkeményedett rétegeket, így egy magasabb koncentrációjú készítmény igazi megváltás lesz a bőrödnek. 

Íme, a tökéletes lábápolási rutin 

A tökéletes eredmény érdekében hetente két-három alkalommal, közvetlenül lefekvés előtt szánj magadra tizenöt percet. Kezdd a folyamatot egy kellemes, meleg vizes áztatással, amibe tegyél egy kevés szódabikarbónát vagy tengeri sót, hogy megfelelően felpuhítsd a legfelső réteget. Miután a bőröd már engedékenyebb, egy finom szemcsés bőrradírral vagy habkővel, nagyon gyengéd mozdulatokkal simítsd át a területet, de vigyázz, hogy soha ne okozz fájdalmat. Ezután jöhet a „glazúr”, vagyis vidd fel bőségesen a kedvenc urea-tartalmú lábkrémedet, amit egy kevés bőrápoló olajjal is felturbózhatsz a még intenzívebb hatásért. A legfontosabb lépésként húzz fel egy tiszta pamut zoknit, ami dunsztba zárja a lábaidat egész éjszakára. Reggel pedig ne felejtsd el egy könnyű, vizes bázisú hidratálóval felfrissíteni a bőrödet, hogy egész nap megőrizd ezt a selymes, fánkszerű puhaságot. 

Miért fontos a zokniban való alvás?
Miért fontos a pamut zokniban való alvás? 

A pamut zokni ebben a lábápolási rutinban nem csupán egy kényelmi kiegészítő, hanem egyfajta gát, ami biztosítja, hogy a drága krémed ne a lepedődet hidratálja, hanem a sarkaidat. A titok abban rejlik, hogy megakadályozza a párolgást. Amikor bőségesen bekrémezed a lábad, a testhőd hatására a hatóanyagok elkezdenének elpárologni a bőrfelszínről, de a zokni egyenletes meleget és zárt környezetet teremt. Ezáltal a pórusok kitágulnak, a hatóanyagok pedig sokkal mélyebbre tudnak hatolni a megvastagodott hámrétegbe, így megszüntetve a repedezett sarkakat. A szintetikus anyagokkal ellentétben a pamut átengedi a levegőt, így a lábad nem fog befulladni az izzadságba, ami gombásodáshoz vagy irritációhoz vezethetne.  

