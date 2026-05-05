Nem megfelelő fedezet kiválasztása

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy az utazók kizárólag az ár alapján választanak biztosítást. Bár csábító lehet a legolcsóbb opció, ezek a csomagok gyakran korlátozott fedezetet nyújtanak, ami komoly problémát jelenthet egy váratlan esemény esetén.

Például egy külföldi kórházi ellátás költsége akár több millió forintra is rúghat, és ha a biztosítás limitje alacsony, a különbözetet saját zsebből kell fizetni. Ez különösen igaz az Egyesült Államokban vagy más drága egészségügyi rendszerrel rendelkező országokban.

Érdemes tehát alaposan átnézni a biztosítási feltételeket, és nemcsak az árat, hanem a szolgáltatások körét és a térítési limiteket is figyelembe venni. Az olyan online megoldások, mint az utasbiztosítás kalkulátorok, segíthetnek gyorsan összehasonlítani a különböző ajánlatokat.

Az utazás jellegének figyelmen kívül hagyása

Sokan nem veszik figyelembe, hogy az utazás típusa jelentősen befolyásolja a szükséges biztosítási fedezetet. Egy városnéző hétvége egészen más kockázatokat hordoz, mint egy síelés vagy búvárkodás.

Az alapcsomagok gyakran nem tartalmazzák a sporttevékenységek egy részét, különösen az extrém sportokat. Ha valaki például síelni indul, de nem köt kifejezetten erre kiterjedő biztosítást, egy baleset esetén könnyen fedezet nélkül maradhat.

Ezért mindig fontos előre átgondolni az utazás programját, és ennek megfelelően kiválasztani a biztosítást. A részletes feltételek áttanulmányozása segít elkerülni a kellemetlen meglepetéseket.

Későn kötött biztosítás

Gyakori hiba, hogy az utasok az indulás előtti utolsó pillanatra hagyják a biztosítás megkötését. Ez nemcsak stresszes, de bizonyos esetekben kockázatos is lehet.

Az utasbiztosítások csak az indulás előtt, Magyarországon megkötött szerződések esetén érvényesek. Ráadásul az utazás lemondására vonatkozó biztosítási elemek is csak akkor érvényesek, ha időben történik a szerződéskötés. Ha például az utazás előtt történik valami váratlan – például betegség vagy baleset –, a későn kötött biztosítás már nem nyújt fedezetet. Ezért érdemes már az utazás lefoglalásakor gondolni a biztosításra.