A tavasz egyik legjobban várt családi eseménye közeleg, amikor országszerte különleges programokkal készülnek a gyerekeknek. A gyereknap 2026-ban is számtalan élményt kínál: lesznek koncertek, játékos foglalkozások, állatos kalandok, tudományos bemutatók és szabadtéri fesztiválok is. Összegyűjtöttük a legjobb budapesti és Budapest környéki lehetőségeket.
- Gyereknap 2026-ban hivatalosan május 31-én, vasárnap lesz.
- A programok többsége már május 30-án, szombaton elkezdődik.
- Budapesten és környékén remek idő várható a hétvégén.
Miért más napokon ünneplik a gyereknapot a világban?
Amikor mi gyereknapot tartunk, akkor a világ más részein nem biztos, hogy ünnepelnek. 1931-ben vezették be a gyerekek ünnepét nálunk, de akkor még egy egész hét volt az övék. Jó persze, ma meg az egész év, minden nap az övék valójában, szerencsére. Az eredeti cél az volt, hogy felhívják az emberek figyelmét a gyerekek jogaira és helyzetére, mert bizony akkoriban még nagyon sanyarú volt a gyermekek élete.
Egyébként meglepő módon a Nemzetközi Gyereknap, – ami június 1. – Törökországból ered, 1920-ban tartották meg először.
Van Egyetemes Gyermeknap is, ezt az ENSZ 1954-ben kezdeményezte, azt javasolták a kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelőnek gondolnak. Így szerte a világban más-más napon ünneplik a gyermekeket, november 20-a sok helyütt elterjedt.
Japánban a legnagyobb ünnep, 1948 óta május 5-én tartják. Ez a nap nemzeti ünnep, és munkaszüneti nap is egyben. Ezen a napon a japán családok papírsárkányokat reptetnek, számtalan egyéb programon vesznek részt.
Mikor van gyereknap 2026-ban?
Magyarországon 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyereknapot, így 2026-ban hivatalosan május 31-ére esik. A családoknak azonban nem kell kizárólag erre az egy napra tartogatniuk az élményeket: a gyereknapi programok sok helyen már szombaton, május 30-án elkezdődnek, sőt egyes településeken a következő hétvégére is átnyúlnak az ünnepi rendezvények.
Milyen idő várható gyereknapon?
A jelenlegi előrejelzések szerint az időjárás is a családoknak kedvezhet: gyereknap hétvégéjén akár 28–30 fokos, napos, kora nyárias idő várható Budapesten és környékén, a csapadék esélye pedig egyelőre alacsonynak tűnik. Így minden adott lehet ahhoz, hogy a családok gondtalanul élvezzék a szabadtéri programokat.
A legjobb gyereknapi programok 2026-ban Budapesten
1. Városligeti Gyereknap a Hajógyári-szigeten
Hajógyári-sziget, Budapest - 2026.05.30–31. (szombat–vasárnap)
Az ország egyik legnagyobb ingyenes gyereknapi rendezvénye idén a Hajógyári-szigeten várja a családokat. A kétnapos eseményen koncertek, sportprogramok, interaktív játékok, egészségügyi szűrések és edukációs foglalkozások szórakoztatják a gyerekeket. Kiemelt program a Biztonságos Internet Sátor, valamint a Magyar Zene Háza minikoncertjei is.
2. Gyereknapi Csillagkapu a Svábhegyi Csillagvizsgálóban
Svábhegyi Csillagvizsgáló, Budapest - 2026.05.30. (szombat)
A csillagászat iránt érdeklődő családok számára különleges programot kínál a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A gyerekek meteoritokat vehetnek kézbe, óriásbuborékokkal modellezhetik az univerzumot, kipróbálhatják a Téridő-trambulint, este pedig távcsöveken keresztül figyelhetik meg a Holdat és a bolygókat. A rendezvény játékosan hozza közelebb a világűr titkait.
3. Gyereknap a Gyermekvasúton
Hűvösvölgyi végállomás, Budapest - 2026.05.31. (vasárnap)
A Gyermekvasút gyereknapi rendezvényén egész nap interaktív programok várják a családokat. Lesz buborékshow, kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés és akadálypálya, miközben a vasútbarátok különleges szerelvényeket, retró buszt és vonatszimulátort is kipróbálhatnak. A sűrített menetrendnek köszönhetően a kisvasutazás is a nap egyik fő attrakciója.
4. Csodás Csopás Gyermeknap a Csodák Palotájában
Csodák Palotája, Budapest - 2026.05.30–31. (szombat–vasárnap)
A Csodák Palotája gyereknapon tudományos kalandparkká alakul. A látogatók teljesíthetik a CsopOlimpia játékos kihívásait, felfedezhetik a Gyermekkuckó állomásait és kipróbálhatják az Élménylabor feladatait. A hétvége egyik leglátványosabb eleme a Buborék Show, emellett minden gyermek ajándék belépőt kap egy későbbi látogatásra.
5. Gyereknap a Budapesti Fesztiválzenekarral
Aquincumi Múzeum, Budapest - 2026.05.31. (vasárnap)
Az Aquincumi Múzeum és a Budapesti Fesztiválzenekar közös családi napján a zene és a játék kerül a középpontba. A felnőtteket koncertek, a gyerekeket hangszerbemutatók, Zenevár-programok és kreatív foglalkozások várják. Az ingyenes rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy a családok közösen fedezzék fel a zene világát.
6. Müpás Gyereknap – Cifra Palota különkiadás
Müpa Budapest - 2026.05.31. (vasárnap) 10:00–15:00
Gyermeknap alkalmából a Müpa népszerű Cifra Palotája hatalmas élményparkká bővül. Három színpadon zenés és mesés előadások váltják egymást, miközben az épületen belül és a szabadtéri helyszíneken kreatív foglalkozások, játékpark, lovagi kihívások és családi programok várják az érdeklődőket. Az esemény ingyenesen látogatható.
7. Gyereknapi Ramazuri a Magyar Zene Házában
Magyar Zene Háza, Budapest - 2026.05.30. (szombat)
A Magyar Zene Háza ezen a napon a gyerekek birodalmává válik. Az épület különböző pontjain hangszerbemutatók, közös zenélések, kreatív foglalkozások és gyermekjóga várja a családokat. A résztvevők pecséteket is gyűjthetnek a programok során, amelyeket apró ajándékokra válthatnak be a nap végén.
8. Belvárosi Fesztivál Piknik – gyereknapi programok
Szabadság tér, Budapest - 2026.05.31. (vasárnap)
A Belvárosi Fesztivál Piknik gyereknapi programjai egész napos kikapcsolódást kínálnak a családoknak. A színpadon koncert és bábelőadás várja a közönséget, míg a téren állatsimogató, ugrálóvár, körhinta és hagyományos fajátékok gondoskodnak a szórakozásról. A design vásár és a közösségi programok a szülők számára is tartogatnak érdekességeket.
9. Ferencvárosi Gyereknap
Ferenc tér, Budapest - 2026.05.30. (szombat) 10:00–18:00
A Ferencvárosi Gyereknapon egész nap változatos színpadi műsorok és családi programok várják a látogatókat. Zenés meseszínház, interaktív előadások, irodalmi műsorok, néptáncbemutatók és gyermekkoncertek szórakoztatják a közönséget. Emellett kézműves foglalkozások, állatsimogató, arcfestés és számos játékos program teszi teljessé a napot.
10. Lampion Mesefesztivál és Könyvvásár
Óbudai Kulturális Központ, Budapest - 2026.05.30. (szombat)
A Lampion Mesefesztivál a könyvek, a mesék és a kreatív játékok ünnepe. A gyerekeket kézműves foglalkozások, minicirkusz, interaktív felolvasások és különleges mesevilágok várják, miközben népszerű szerzőkkel is találkozhatnak. A program egyik kiemelt eseménye Gryllus Vilmos koncertje, emellett több új gyerekkönyv is itt mutatkozik be először a nagyközönségnek.
Budapest környéki gyereknapi programok
1. Gyereknapi kaland a Veresegyházi Medveotthonban
2112 Veresegyház, Patak u. 39. - 2026.05.30–31. (szombat–vasárnap)
A Veresegyházi Medveotthon gyereknapi hétvégéjén a családokat különleges, állatközeli élmények várják. A gyerekek nyomozós játékokban vehetnek részt, ahol játékos feladatokon keresztül fejleszthetik megfigyelőképességüket és logikájukat. A program egyszerre szórakoztató és ismeretterjesztő, igazi közös családi kaland.
2. Gyereknapi élményparádé a Budaörsi Repülőtéren
Budaörsi Repülőtér - 2026.05.31. (vasárnap)
A Budaörsi Repülőtéren egész napos gyereknapi rendezvény várja a családokat repülős élményekkel, sétarepüléssel és látványos programokkal. A gyerekek ugrálóvárakban, KRESZ-pályán és planetáriumi előadásokon vehetnek részt, miközben a felnőttek gasztro udvarban pihenhetnek. A belépés díjtalan, minden korosztály számára élménydús nap.
3. Gödöllői családi gyereknap a parkban
Alsópark, Művészetek Háza Gödöllő - 2026.05.31. (vasárnap)
Gödöllőn egész napos gyereknapi programsorozat várja a családokat interaktív koncertekkel, mesés előadásokkal és állatos bemutatókkal. A színpadi műsorok mellett kézműves foglalkozások, játszóházak és állatsimogatók is helyet kapnak. A napot könnyed zenei programok és közösségi élmények teszik teljessé.
4. Dunakeszi gyereknap a Katonadombon
Katonadomb Szabadidőpark, Dunakeszi - 2026.05.31. (vasárnap)
A dunakeszi gyereknap látványos, ingyenes családi rendezvény a Katonadombon, ahol kalandpark, légvárak, mászófal és ügyességi játékok várják a gyerekeket. A színpadon ismert fellépők szórakoztatják a közönséget, miközben állatsimogatók, kézműves foglalkozások és interaktív élmények gondoskodnak a teljes napos kikapcsolódásról.
5. Szentendrei gyereknap – Lurkócia kalandjai
Czóbel Park és Kerényi Park, Szentendre - 2026.05.31. (vasárnap)
Szentendrén a gyereknap egy játékos Gyerekállam köré épül, ahol a családok minisztériumokat bejárva gyűjthetnek pecséteket és ajándékokat. A programban koncertek, táncbemutatók, kézműves foglalkozások, sportos kihívások és interaktív előadások szerepelnek. A nap célja a közös élmény, a játék és a város felfedezése.
