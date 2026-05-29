A tavasz egyik legjobban várt családi eseménye közeleg, amikor országszerte különleges programokkal készülnek a gyerekeknek. A gyereknap 2026-ban is számtalan élményt kínál: lesznek koncertek, játékos foglalkozások, állatos kalandok, tudományos bemutatók és szabadtéri fesztiválok is. Összegyűjtöttük a legjobb budapesti és Budapest környéki lehetőségeket.

Miért más napokon ünneplik a gyereknapot a világban?

Amikor mi gyereknapot tartunk, akkor a világ más részein nem biztos, hogy ünnepelnek. 1931-ben vezették be a gyerekek ünnepét nálunk, de akkor még egy egész hét volt az övék. Jó persze, ma meg az egész év, minden nap az övék valójában, szerencsére. Az eredeti cél az volt, hogy felhívják az emberek figyelmét a gyerekek jogaira és helyzetére, mert bizony akkoriban még nagyon sanyarú volt a gyermekek élete.

Egyébként meglepő módon a Nemzetközi Gyereknap, – ami június 1. – Törökországból ered, 1920-ban tartották meg először.

Van Egyetemes Gyermeknap is, ezt az ENSZ 1954-ben kezdeményezte, azt javasolták a kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelőnek gondolnak. Így szerte a világban más-más napon ünneplik a gyermekeket, november 20-a sok helyütt elterjedt.

Japánban a legnagyobb ünnep, 1948 óta május 5-én tartják. Ez a nap nemzeti ünnep, és munkaszüneti nap is egyben. Ezen a napon a japán családok papírsárkányokat reptetnek, számtalan egyéb programon vesznek részt.

Mikor van gyereknap 2026-ban?

Magyarországon 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyereknapot, így 2026-ban hivatalosan május 31-ére esik. A családoknak azonban nem kell kizárólag erre az egy napra tartogatniuk az élményeket: a gyereknapi programok sok helyen már szombaton, május 30-án elkezdődnek, sőt egyes településeken a következő hétvégére is átnyúlnak az ünnepi rendezvények.

Milyen idő várható gyereknapon?

A jelenlegi előrejelzések szerint az időjárás is a családoknak kedvezhet: gyereknap hétvégéjén akár 28–30 fokos, napos, kora nyárias idő várható Budapesten és környékén, a csapadék esélye pedig egyelőre alacsonynak tűnik. Így minden adott lehet ahhoz, hogy a családok gondtalanul élvezzék a szabadtéri programokat.

A legjobb gyereknapi programok 2026-ban Budapesten

1. Városligeti Gyereknap a Hajógyári-szigeten

Hajógyári-sziget, Budapest - 2026.05.30–31. (szombat–vasárnap)

Az ország egyik legnagyobb ingyenes gyereknapi rendezvénye idén a Hajógyári-szigeten várja a családokat. A kétnapos eseményen koncertek, sportprogramok, interaktív játékok, egészségügyi szűrések és edukációs foglalkozások szórakoztatják a gyerekeket. Kiemelt program a Biztonságos Internet Sátor, valamint a Magyar Zene Háza minikoncertjei is.