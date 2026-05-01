Sosem volt még ilyen mély a szakadék Harry herceg és Károly király között

Szakértők szerint minden eddiginél feszültebbé vált a sussexi herceg és III. Károly király kapcsolata. Harry herceg békülési kísérletei nem jártak sikerrel.

Bár korábban úgy tűnt, kibékülhetnek, a legfrissebb fejlemények szerint Harry herceg és apja, Károly király már nem is beszélnek egymással, a viszonyuk rosszabb mint valaha. 

Harry herceg békülési próbálkozásai nem voltak sikeresek.
Harry herceg és Károly király várt találkozója elmaradt

Sokan, köztük Harry herceg is, abban reménykedtek, hogy amikor  III. Károly király és Kamilla királyné Washingtonban járnak találkoznak, ám erre végül nem került sor. A történteket a The Royals Uncensored című műsor debütáló epizódjában is elemezték, ahol a 44 éves sussexi herceget éles kritikák érték. A műsor egyik házigazdája, Katie Nicholl, királyi szakértő  így fogalmazott: „Sok szó esett arról, hogy Harry esetleg találkozik a királlyal ezen a látogatáson. Nyilvánvalóan ugyanabban az országban vannak. És ez nem történt meg.” A hivatalos indoklás szerint Károly sűrű programja miatt maradt el a találkozó, de Nicholl szerint másoka van. Az uralkodó attól tart, hogy a fiával történő beszélgetések kiszivárognak. A szakértő szerint egy, a királyhoz közel álló személy is megerősítette ezt: „Pontosan erről van szó. A király és fia között még sosem volt ekkora a távolság” − idézi az Express

Volt, amikor mindketten békülni akartak

Károly király és Harry herceg utoljára 2025 szeptemberében Londonban találkoztak a Clarence House-ban. Azóta többször is felröppentek a hírek, hogy Károly is visszafogadná kisebb fiát és nagyon szeretné látni az unokáit. A sussexi herceg pedig az elmúlt hetekben többször is reagált a helyzetre. Egy április 24-i ITV-interjúban azt mondta: „mindig a királyi család tagja leszek”. Korábban, 2025-ben a BBC-nek adott interjújában pedig hangsúlyozta: szeretne kibékülni az apjával, főleg, hogy nem tudni, mennyi ideje van még hátra Károlynak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
