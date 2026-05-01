2026. máj. 3., vasárnap

„Egyetlen poszt ma többet számít, mint egy magazin címlapja” − Exkluzív interjú Az ördög Pradát visel rendezőjével

Hajdu Viktória
2026.05.01.
A divatot már nem a magazinok diktálják, hanem a telefonunk kijelzői, és erről David Frankel tudna a legtöbbet mesélni. Az ördög Pradát visel rendezője szerint a hatalom játékszabályai teljesen átíródtak.

Közel két évtizeddel azután, hogy a Az ördög Pradát visel ikonikus státuszba emelkedett, David Frankel egészen más szemmel néz vissza a történetre. Szerinte ami akkor egy szórakoztató, csípős betekintés volt a divat világába, ma már sokkal inkább egy letűnt korszak lenyomata. Íme az exkluzív interjúnk Az ördög Pradát visel rendezőjével!

David Frankel exkluzív interjúban mesélt nekünk az új Az ördög Pradát viselről. 
David Frankel kitálalt: így változott meg Az ördög Pradát visel világa

  • Közel 20 év telt el a Az ördög Pradát visel bemutatása óta.
  • David Frankel ma már teljesen más szemmel látja a divatvilágot.
  • Szerinte a hatalom és a média játékszabályai radikálisan megváltoztak.

A rendező úgy látja, a legnagyobb változás nem a ruhákban, hanem a hatalmi struktúrákban történt.

 „Régen egy magazin mondta meg, mi a trend. Ma már bárki lehet véleményformáló”

 – fogalmaz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy könnyebb érvényesülni. Sőt, a folyamatos online jelenlét miatt a nyomás még intenzívebb, és sokkal személyesebb.

És hogy mi lenne ma Miranda Priestly szerepe ebben az új világban?

Frankel szerint egyértelműen több lenne, mint egy főszerkesztő. Inkább egy mindenhol jelen lévő brand, aki nemcsak irányít, hanem alakít is, kevesebb szóval, de annál nagyobb hatással.

 „Nem kellene kiabálnia. Elég lenne egyetlen poszt. Ma már egyetlen poszt többet számít, mint egy magazin címlapja”

A film sikerének titkát ma már nemcsak a divatban látja, hanem abban a belső feszültségben, amit a karakterek hordoznak. Az örök kérdés ugyanis mit sem változott: meddig vagy hajlandó elmenni a sikerért? És mikor veszed észre, hogy közben elvesztetted önmagad?

A film készítésekor ügyeltünk arra, hogy megmaradjon az a 2006-os vibe, amit mindenki úgy szeretett. Plusz szerettem volna beletenni egy apró Carrie Bradshaw életérzést is, csak, hogy pikáns legyen. Ez a film tisztelgés a nyomtatott sajtó világa felé, de egyben egy új korszak ajtajának bemutatása is, éppen ezért az új generációt lehet nem úgy fogadja majd be, mint a milleniálokat.

Talán pont ezért nem kopik ki a köztudatból a történet. Mert miközben a világ körülötte teljesen átalakult, az érzés – hogy egyszerre akarsz megfelelni és kitörni – ma még ismerősebb, mint valaha.

