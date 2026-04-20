Újra felerősödtek a találgatások Harry herceg és apja, Károly király kapcsolatáról, miután a sussexi herceg egy ausztráliai rendezvényen meglepően személyes vallomást tett az apaságról, a traumákról és az önismereti munkáról.

Harry herceg és Meghan Markle nemrég Ausztráliában jártak

Forrás: Getty Images AsiaPac

Harry herceget azzal vádolják, hogy érzelmes beszédében burkolva ugyan, de alaposan odaszúrt az apjának. Harry nyíltan beszélt arról, hogy terápián dolgozta fel édesanyja, Diana hercegné elvesztését, és ez alapjaiban határozza meg azt, hogy hogyan viszonyul a szülőséghez és a mentális egészséghez. Harry a rendezvényen úgy fogalmazott: terápiás szempontból az ember mindenképpen a legjobb önmagát akarja adni a gyerekeinek. Hozzátette, tudta, hogy a múltjában vannak olyan dolgok, amelyekkel szembe kell néznie, és úgy érezte, meg kell tisztítania magát ezektől, mielőtt igazán készen állna az apaságra.

Harry herceg és Károly király viszonya: a fiú túl akarja szárnyalni az apját

A Radaronline-nak nyilatkozó egyik bennfentes szerint Harry a beszédével azt sugallhatta, hogy a gyerekeknek érzelmileg és erkölcsileg is túl kell lépniük azon a mintán, amelyet a szüleiktől kaptak. Mindezt a szülők okozta traumákról szóló gondolatmenet részeként mondta. Egy másik királyi forrás még keményebben fogalmazott. Szerinte a herceg szavait sokan burkolt, de egyértelmű támadásként értelmezik, hiszen Harry régen mondja, hogy szeretne elszakadni egy hibás családi mintáktól.

Sokak szerint Harry családi háttere erősen befolyásolja, hogyan értelmezik a mondatait. A herceg valószínűleg tudatosan építi magáról azt a képet, hogy már elvégezte azt a belső munkát, amelyre az előző nemzedék nem volt képes, és ehhez nem volt szüksége apja segítségére sem. Egy forrás szerint Harry ezzel újra akarja írni a családon belüli dinamikákat.

