Sokkoló számok: 80 országban terjed a halálos kór, évente 610 ezren nem élik túl

A világ egyik legveszélyesebb fertőző betegsége továbbra is komoly közegészségügyi kihívást jelent. Különösen a legszegényebb régiókban szedi áldozatait, ahol a megelőzés és a kezelés sokszor nem elérhető. Bár az elmúlt évtizedekben csökkent a fertőzések száma, a veszély továbbra is globális.

A malária Magyarországon is jelen van behurcolt esetekkel, kórházi kezelés szükséges.

Évente több százmillió fertőzés és több százezer haláleset történik világszerte.

A halálesetek 95 százaléka Afrikában történik, főként 5 év alatti gyermekeknél.

Új vakcinák, szúnyoghálók és kezelések segítik a betegség visszaszorítását.

Drámai WHO-adatok: 282 millió maláriafertőzés, 610 ezer halál – de van remény!

A világ egyik legősibb és legkegyetlenebb betegsége továbbra sem enged: a WHO legfrissebb adatai szerint 2024-ben még mindig 80 országban számít endémiásnak a malária. Ez ugyan komoly előrelépés a 2000-es helyzethez képest, amikor még több mint 100 országban jelen volt, de a valóság így is sokkoló: évente több százmillió ember fertőződik meg, és több százezer életet követel a betegség.

A statisztikák mögött brutális valóság húzódik: 2024-ben körülbelül 282 millió fertőzést regisztráltak világszerte, és mintegy 610 ezren bele is haltak a szövődményekbe.

A malária nem válogat: leginkább a legszegényebb régiókat sújtja, ahol az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és a megelőzés is sokszor hiányos.

A betegséget a nőstény Anopheles szúnyog, azaz malária szúnyog terjeszti, amely csípésével juttatja a parazitát az emberi szervezetbe. A tünetek elsőre akár egy erősebb influenzának is tűnhetnek: magas láz, hidegrázás, erős gyengeség, fejfájás. De a háttérben egy sokkal veszélyesebb folyamat zajlik. Súlyos esetben zavartság, görcsrohamok és légzési elégtelenség is kialakulhat, kezelés nélkül pedig a kimenetel gyakran halál.

Afrika a legkeményebb frontvonal – a gyerekek fizetik a legnagyobb árat

A legfrissebb adatok szerint a világ maláriás eseteinek és haláleseteinek döntő többsége továbbra is az afrikai régióban koncentrálódik. Itt történik a globális halálozások mintegy 95 százaléka, és a legmegrázóbb adat: az áldozatok körülbelül 75 százaléka 5 év alatti gyermek.

2024-ben Afrikában 265 millió megbetegedést és 579 ezer halálesetet regisztráltak. Egyes országokban drámai növekedést is láttak: Etiópiában milliós nagyságrendben, Madagaszkáron szintén jelentős mértékben nőtt az esetszám, miközben Jemenben is több százezer új fertőzés jelent meg.

A helyzetet súlyosbítja, hogy egyre erősebb a gyógyszerrezisztencia és a szúnyogirtó szerekkel szembeni ellenállás is. Ez azt jelenti, hogy a korábban hatékony kezelések és védekezési módszerek egy része ma már kevésbé működik, ami újabb kihívás elé állítja az egész világot.

Mégis van remény: országok sora tisztul meg a maláriától

A sötét számok mellett azonban van egy fontos fordulat is: a világ lassan, de biztosan visszaszorítja a betegséget.

Míg 2000-ben még több mint 100 ország volt érintett, 2024-re ez a szám 80-ra csökkent. És ami még fontosabb: egyre több állam jut el a teljes felszámolásig.

A WHO szerint 2025 elejére már 45 ország és egy terület nyerte el a „maláriamentes” minősítést, miután legalább három éven át nem regisztráltak helyi fertőzést. A listán olyan országok is szerepelnek, mint Egyiptom, Grúzia vagy Suriname, és több más állam is a küszöbön áll.



Közben új fegyverek is megjelentek: korszerű szúnyoghálók, hatékonyabb gyógyszerek és a malária elleni vakcinák. Utóbbit már több országban bevezették, és millió gyermeket oltanak vele. A megelőzés és a korai kezelés is egyre több életet ment meg.

Magyarország 1964 óta maláriamentes, de az utazások miatt időnként itthon is előfordulnak behurcolt esetek. De nem csak az utazókat fenyegeit a betegség, létezik a „bőröndmaláriának” vagy „reptéri maláriának” nevezett jelenség, amikor fertőzött szúnyogok repülőgépeken vagy csomagokkal érkeztek a kontinensre.

A kép tehát kettős: miközben a malária még mindig milliókat fertőz meg és százezreket öl meg évente, a világ először kezd valódi eséllyel közelíteni ahhoz, hogy egyszer végleg felszámolja ezt az ősi, halálos betegséget.