Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
WHO

Sokkoló számok: 80 országban terjed a halálos kór, évente 610 ezren nem élik túl

123rf.com -
WHO szúnyog halálos betegség malária
Tóth Hédi
2026.05.01.
A világon továbbra is riasztóan magas a szúnyogok által terjesztett betegség esetszáma. Továbbra is több százmillió embert veszélyeztet világszerte ez a betegség.

A világ egyik legveszélyesebb fertőző betegsége továbbra is komoly közegészségügyi kihívást jelent. Különösen a legszegényebb régiókban szedi áldozatait, ahol a megelőzés és a kezelés sokszor nem elérhető. Bár az elmúlt évtizedekben csökkent a fertőzések száma, a veszély továbbra is globális.

A malária Magyarországon is jelen van behurcolt esetekkel, kórházi kezelés szükséges.
A malária Magyarországon is jelen van behurcolt esetekkel, kórházi kezelés szükséges. 
Forrás: Shutterstock
  • Évente több százmillió fertőzés és több százezer haláleset történik világszerte. 
  • A halálesetek 95 százaléka Afrikában történik, főként 5 év alatti gyermekeknél. 
  • Új vakcinák, szúnyoghálók és kezelések segítik a betegség visszaszorítását.

Drámai WHO-adatok: 282 millió maláriafertőzés, 610 ezer halál – de van remény!

A világ egyik legősibb és legkegyetlenebb betegsége továbbra sem enged: a WHO legfrissebb adatai szerint 2024-ben még mindig 80 országban számít endémiásnak a malária. Ez ugyan komoly előrelépés a 2000-es helyzethez képest, amikor még több mint 100 országban jelen volt, de a valóság így is sokkoló: évente több százmillió ember fertőződik meg, és több százezer életet követel a betegség.
A statisztikák mögött brutális valóság húzódik: 2024-ben körülbelül 282 millió fertőzést regisztráltak világszerte, és mintegy 610 ezren bele is haltak a szövődményekbe. 

A malária nem válogat: leginkább a legszegényebb régiókat sújtja, ahol az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és a megelőzés is sokszor hiányos.

A betegséget a nőstény Anopheles szúnyog, azaz malária szúnyog terjeszti, amely csípésével juttatja a parazitát az emberi szervezetbe. A tünetek elsőre akár egy erősebb influenzának is tűnhetnek: magas láz, hidegrázás, erős gyengeség, fejfájás. De a háttérben egy sokkal veszélyesebb folyamat zajlik. Súlyos esetben zavartság, görcsrohamok és légzési elégtelenség is kialakulhat, kezelés nélkül pedig a kimenetel gyakran halál.

Afrika a legkeményebb frontvonal – a gyerekek fizetik a legnagyobb árat

A legfrissebb adatok szerint a világ maláriás eseteinek és haláleseteinek döntő többsége továbbra is az afrikai régióban koncentrálódik. Itt történik a globális halálozások mintegy 95 százaléka, és a legmegrázóbb adat: az áldozatok körülbelül 75 százaléka 5 év alatti gyermek.

2024-ben Afrikában 265 millió megbetegedést és 579 ezer halálesetet regisztráltak. Egyes országokban drámai növekedést is láttak: Etiópiában milliós nagyságrendben, Madagaszkáron szintén jelentős mértékben nőtt az esetszám, miközben Jemenben is több százezer új fertőzés jelent meg.

A helyzetet súlyosbítja, hogy egyre erősebb a gyógyszerrezisztencia és a szúnyogirtó szerekkel szembeni ellenállás is. Ez azt jelenti, hogy a korábban hatékony kezelések és védekezési módszerek egy része ma már kevésbé működik, ami újabb kihívás elé állítja az egész világot.

Mégis van remény: országok sora tisztul meg a maláriától

A sötét számok mellett azonban van egy fontos fordulat is: a világ lassan, de biztosan visszaszorítja a betegséget. 

Míg 2000-ben még több mint 100 ország volt érintett, 2024-re ez a szám 80-ra csökkent. És ami még fontosabb: egyre több állam jut el a teljes felszámolásig.

A WHO szerint 2025 elejére már 45 ország és egy terület nyerte el a „maláriamentes” minősítést, miután legalább három éven át nem regisztráltak helyi fertőzést. A listán olyan országok is szerepelnek, mint Egyiptom, Grúzia vagy Suriname, és több más állam is a küszöbön áll.


Közben új fegyverek is megjelentek: korszerű szúnyoghálók, hatékonyabb gyógyszerek és a malária elleni vakcinák. Utóbbit már több országban bevezették, és millió gyermeket oltanak vele. A megelőzés és a korai kezelés is egyre több életet ment meg.

Magyarország 1964 óta maláriamentes, de az utazások miatt időnként itthon is előfordulnak behurcolt esetek. De nem csak az utazókat fenyegeit a betegség, létezik a „bőröndmaláriának” vagy „reptéri maláriának” nevezett jelenség, amikor fertőzött szúnyogok repülőgépeken vagy csomagokkal érkeztek a kontinensre.

A kép tehát kettős: miközben a malária még mindig milliókat fertőz meg és százezreket öl meg évente, a világ először kezd valódi eséllyel közelíteni ahhoz, hogy egyszer végleg felszámolja ezt az ősi, halálos betegséget.

Olvass tovább!

Ő a leggyönyörűbb nő a világon: az aranymetszés szabálya alapján rangsorolták a női sztárokat

A tudomány számára nincs lehetetlen. Az aranymetszés szabályának elve alapján kiderült, ki a világ legszebb nője.

Nem véletlen, milyen színű a macskád: ezt árulja el rólad és az életedről

Gondoltad volna, hogy a cicád színe nem csupán esztétikai kérdés? Mutatjuk, milyen jelentéssel bír a macska színe.

15 éves a Trónok harca: így élnek ma a sorozat legendás szereplői – GALÉRIA

Sárkányok, intrikák és ikonikus karakterek. 15 éve kezdődött a Trónok harca. Utánanéztünk, merre járnak ma a sorozat sztárjai.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu