Érkezik a hatodik gyermek: 44 évesen újra várandós a szupermodell, Natalia Vodianova

A címlapfotón Natalia Vodianova világoskék, testhezálló miniruhában látható, egy fának támaszkodva pózol. A képen jól látszik növekvő pocakja. A modell második férjével, Antoine Arnault-val harmadik közös gyermeküket várja.

Natalia Vodianova hatodik gyermekét várja

Forrás: Instagram / Vogue France

A francia Vogue divatszerkesztője, Claire Thomson-Jonville a lap bejegyzésében arról írt, hogy Natalia Vodianova már az év elején elárulta neki a nagy hírt.

„Két divatbemutató között, az év elején, Natalia Vodianova elárulta nekem, hogy terhes. Hatodik gyermekét várja, 44 évesen. Azonnal tudtam, hogy ő lesz a nyári címlapsztárunk” – fogalmazott.

A szupermodell a magazinnak adott interjúban arról beszélt, mennyire hálás ezért a lehetőségért. A lapszám a termékenység mai, sokféle értelmezésével foglalkozik: azzal, mit jelent ma gyermeket vállalni, várni, vagy éppen később dönteni az anyaság mellett. A modell egyelőre nem kommentálta a hírt a közösségi oldalain.

Natalia Vodianova hatgyermekes édesanya lesz

Natalia Vodianova 2001 és 2011 között Justin Portman brit arisztokrata felesége volt. Három gyermekük született: Lucas, aki ma 24 éves, Neva, aki 20, valamint a 18 éves Viktor. Később Antoine Arnault-val, az LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton - a világ legnagyobb luxusipari vállalkozása) alapítójának, Bernard Arnault fiával kezdett kapcsolatot.

Natalia Vodianova és Antoine Arnault 2020 júniusában házasodtak össze Párizsban. Közös életüket a francia fővárosban építették fel, két fiuk, a 12 éves Maxim és a 9 éves Roman mellett pedig hamarosan megérkezik a harmadik közös gyermekük is.

