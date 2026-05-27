Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 27., szerda Hella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
Világsztár

Érkezik a hatodik gyermek: 44 évesen újra várandós a szupermodell, Natalia Vodianova

Világsztár Natalia Vodianova szupermodell terhes
Virág Emília
2026.05.27.
Natalia Vodianova ismét babát vár: a 44 éves orosz származású modell hatodik gyermekével várandós. A hírt nem hétköznapi módon jelentette be, hanem a francia Vogue címlapján.

A címlapfotón Natalia Vodianova világoskék, testhezálló miniruhában látható, egy fának támaszkodva pózol. A képen jól látszik növekvő pocakja. A modell második férjével, Antoine Arnault-val harmadik közös gyermeküket várja.

Natalia Vodianova hatodik gyermekét várja
Natalia Vodianova hatodik gyermekét várja
Forrás: Instagram / Vogue France

A francia Vogue divatszerkesztője, Claire Thomson-Jonville a lap bejegyzésében arról írt, hogy Natalia Vodianova már az év elején elárulta neki a nagy hírt.

„Két divatbemutató között, az év elején, Natalia Vodianova elárulta nekem, hogy terhes. Hatodik gyermekét várja, 44 évesen. Azonnal tudtam, hogy ő lesz a nyári címlapsztárunk” – fogalmazott.

A szupermodell a magazinnak adott interjúban arról beszélt, mennyire hálás ezért a lehetőségért. A lapszám a termékenység mai, sokféle értelmezésével foglalkozik: azzal, mit jelent ma gyermeket vállalni, várni, vagy éppen később dönteni az anyaság mellett. A modell egyelőre nem kommentálta a hírt a közösségi oldalain.

Natalia Vodianova hatgyermekes édesanya lesz

Natalia Vodianova 2001 és 2011 között Justin Portman brit arisztokrata felesége volt. Három gyermekük született: Lucas, aki ma 24 éves, Neva, aki 20, valamint a 18 éves Viktor. Később Antoine Arnault-val, az LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton - a világ legnagyobb luxusipari vállalkozása) alapítójának, Bernard Arnault fiával kezdett kapcsolatot.

Natalia Vodianova és Bernard Arnault 2020 júniusában házasodtak össze Párizsban. Közös életüket a francia fővárosban építették fel, két fiuk, a 12 éves Maxim és a 9 éves Roman mellett pedig hamarosan megérkezik a harmadik közös gyermekük is.

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Perceken múlt a tragédia: 10 hónapos kisbabát hagytak egy lezárt autóban

A nyári hőségben néhány perc alatt elviselhetetlen hőmérsékletre melegedhetnek fel a járművek. Ennek ellenére sokan továbbra sem tudják, hogy egy lezárt autó rövid idő alatt koporsóvá változhat.

Stana Alexandra először mutatta meg a kerekedő pocakját – FOTÓ

A profi táncos több korábban még nem látott felvételt osztott meg a várandósságáról. Végignézhettük azt is, hogyan reagáltak a tanítványai az örömteli hírre.

Stana Alexandra először mutatta meg a kerekedő pocakját – FOTÓ

A profi táncos több korábban még nem látott felvételt osztott meg a várandósságáról. Végignézhettük azt is, hogyan reagáltak a tanítványai az örömteli hírre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu