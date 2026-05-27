Még soha nem volt ilyen közel a vírus: felütötte a fejét az ebola a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén

Észak-Olaszországban két beteget izoláltak, ugyanis az ugandai látogatásukról visszatérve, az ebola-vírus tüneteit mutatták. A halálos járvány soha nem volt még ilyen közel Magyarországhoz.

Egyre több az ebola-vírus halálos áldozata a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

Ebola-vírus Olaszországban Két olasz betegnél merült fel az ebola-vírus gyanúja, miután hazatértek Kelet-Afrikából.

A férfi és a nő humanitárius munkát végzett Ugandában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban három hónapon keresztül.

Az olasz egészségügyi minisztérium szerint még nincs megerősítve az ebola gyanúja, így nincs ok pánikra.

Az ebola-vírus új törzse, a Bundibugyo-vírus miatt közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki a WHO.

Ebola-járvány gyanúja

Egy 31 éves férfinál és egy 33 éves nőnél magas láz, szédülés, hányás és hasmenés tünete lépett fel rögön miután hazaértek Uganda és a Kongói Demokratikus Köztársaság határvidékéről. A két beteg és a családtagjaik három hónapot töltöttek Kelet-Afrikában, ahol humanitárius munkát végeztek. A tünetek egyértelműen utalhatnak az ebola-járványra, ezért a két beteget karantén alá helyezték a milánói Luigi Sacco kórházban. A tartomány egészségügyi minisztere, Guido Bertolaso egy sajtótájékoztatón viszont felhívta a figyelmet arra, hogy mindez csak megelőzés, ugyanis

Még semmi sem bizonyítja azt, hogy eboláról van szó.

Az ebola terjedése Európában?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) május 15-én nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki az afrikai járvány elterjedése miatt, hiszen 246 gyanús esetet és 80 halálesetet jelentettek eddig a Kongói Demokratikus Köztársaságban, de Ugandában is felbukkant már két fertőzött.

Az olasz egészségügyi minisztérium szerint az ebola kockázata az országban ennek ellenére „rendkívül alacsony” marad. Az orvosok szerint ugyanis valószínűbb, hogy valamiféle maláriafertőzésről van szó az olasz betegeknél, a nő esetében akár agyi malária is szóba jöhet. Ha csak gyanú, ha nem, attól még kétség sem férhet ahhoz, hogy az ebola még soha nem volt ilyen közel Magyarországhoz.

A Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda után most Olaszországban is felütötte a fejét az ebola-vírus.

Bundibugyo-vírus, avagy mi az az ebola? A mostani járványt a vírus új törzse, a Bundibugyo típusú ebola okozza, melyre jelenleg sem vakcina, sem célzott kezelés nem létezik. Maga az ebola egyébként a modern kor egyik leghalálosabb járványa, ugyanis akár 50%-os is lehet a halálozási aránya. A tünetei többek között a láz, az izomfájdalom, a hányás és a hasmenés lehet. A fertőzés a fertőzött személyek testnedveivel, szennyezett anyagokkal vagy a betegségben elhunyt személyekkel való érintkezés útján terjed.

