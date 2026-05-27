Élve temették el Jacob Elordit: a színész maga osztotta meg a sokkoló részleteket

Május végén láthatjuk az Eufória 3. évadának záró epizódját. Ám ebben, Jacob Elordi már nem lesz benne, karakterét ugyanis különös kegyetlenséggel megölték a készítők. A színész most elárulta, hogyan élte meg az élve eltemetést, és összességében a szerepét.

Jacob Elordi halála egy új kezdet Az Eufória 3. évadában könnyes búcsút kellett vennünk Nate karakterétől.

A sorozat utolsó előtti részében a színészt egy koporsóba teszik, majd beengednek hozzá egy mérges kígyót is.

Bár az Eufória szereplői sokat változtak az évek alatt, van, ami ugyanolyan maradt: a sorozat sokkoló fordulatai. Brutálisan bántak a karakterekkel, elég csak Cassie, vagyis Sydney Sweeney kitárulkozó jeleneteire gondolnunk. Bár az alkotók Nate-tel valamivel finomabban bántak, egészen a finálé előtti részig, amikor kegyetlen gyilkosság áldozatává vált. Az újabban Kendall Jennerrel randizó Jacob Elordi most elárulta, hogy mit gondol mind erről.

Az Eufória 3. évadában csúnyán elbántak a gengszterek Nate-tel. Egy pipával a szájában élve eltemették. Ám halálát nem ez okozta, hanem az a csörgőkígyó, ami ezen a pipán keresztül bejutott a koporsóba. A 28 éves Jacob Elordi, aki egy igazi kígyóval akarta leforgatni a jelenetet, így emlékezett vissza a forgatásra:

Be kellett másznom abba a koporsóba, a vállam hozzáért az oldalához, és nem tudtam megmozdítani a karjaimat, aztán rácsavarozták a fedelet, és sötét lett. Igazából nagyon kellemes volt, egészen békés.

Az ausztrál színész, aki az Eufória-sorozat 2019-es kezdete óta alakítja a karaktert, úgy érzi, ez a szerep nemcsak karrierjének, de életének is fontos részét képezte.

Ennyi volt. Kicsit keserédes érzés, de csodálatos élmény volt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a részese lehettem ennek

− mondta Jacob Elordi, aki azt is hozzátette, szerinte méltó véget kapott karaktere, hiszen annyi hibát és sötét döntést követett el.