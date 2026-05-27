Élve temették el Jacob Elordit: a színész maga osztotta meg a sokkoló részleteket

A halálnemek közül talán az élve eltemetés az egyik legkegyetlenebb. Azonban Jacob Elordi nem egészen osztja ezt a véleményt. A színész most részletesen beszámolt, hogyan is élte meg ezt.

Május végén láthatjuk az Eufória 3. évadának záró epizódját. Ám ebben, Jacob Elordi már nem lesz benne, karakterét ugyanis különös kegyetlenséggel megölték a készítők. A színész most elárulta, hogyan élte meg az élve eltemetést, és összességében a szerepét.

Jacob Elordi őszintén mesélt arról, hogyan élte meg Nate utolsó jelenetét.
Jacob Elordi halála egy új kezdet

  • Az Eufória 3. évadában könnyes búcsút kellett vennünk Nate karakterétől.
  • A sorozat utolsó előtti részében a színészt egy koporsóba teszik, majd beengednek hozzá egy mérges kígyót is.
  • Jacob Elordi most elárulta, hogyan élte meg a halálát, és mit gondol a karrierjét beindító sorozatról.

Bár az Eufória szereplői sokat változtak az évek alatt, van, ami ugyanolyan maradt: a sorozat sokkoló fordulatai. Brutálisan bántak a karakterekkel, elég csak Cassie, vagyis Sydney Sweeney kitárulkozó jeleneteire gondolnunk. Bár az alkotók Nate-tel valamivel finomabban bántak, egészen a finálé előtti részig, amikor kegyetlen gyilkosság áldozatává vált. Az újabban Kendall Jennerrel randizó Jacob Elordi most elárulta, hogy mit gondol mind erről.

Ha még nem láttad a legutóbbi részt, nézd meg, és utána térj vissza!

Az Eufória 3. évadában csúnyán elbántak a gengszterek Nate-tel. Egy pipával a szájában élve eltemették. Ám halálát nem ez okozta, hanem az a csörgőkígyó, ami ezen a pipán keresztül bejutott a koporsóba. A 28 éves Jacob Elordi, aki egy igazi kígyóval akarta leforgatni a jelenetet, így emlékezett vissza a forgatásra:

Be kellett másznom abba a koporsóba, a vállam hozzáért az oldalához, és nem tudtam megmozdítani a karjaimat, aztán rácsavarozták a fedelet, és sötét lett. Igazából nagyon kellemes volt, egészen békés.

Az ausztrál színész, aki az Eufória-sorozat 2019-es kezdete óta alakítja a karaktert, úgy érzi, ez a szerep nemcsak karrierjének, de életének is fontos részét képezte. 

Ennyi volt. Kicsit keserédes érzés, de csodálatos élmény volt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a részese lehettem ennek

 − mondta Jacob Elordi, aki azt is hozzátette, szerinte méltó véget kapott karaktere, hiszen annyi hibát és sötét döntést követett el.

