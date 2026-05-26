Stana Alexandra először mutatta meg a kerekedő pocakját – FOTÓ

Mindössze néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy gyermeket vár a TV2 sztárja. A Dancing with the Stars és a Nagy Duett korábbi versenyzője az első gyermekével várandós, és most megosztotta néhány kismama fotót is magáról. Sőt, Stana Alexandra egy videóban megmutatta azt is, hogyan reagáltak a tanítványai, amikor először osztotta meg velük az örömteli hírt! Tarts velünk a részletekért!

Mindössze pár napja derült ki, hogy Stana Alexandra gyermeket vár

Forrás: Szabolcs László

Stana Alexandra terhessége még a tanítványai előtt is titok volt eddig

A profi táncos még a várandóssága kezdeti szakaszában jár, így továbbra is dolgozik és kemény edzéseket tart a tanítványainak. A közösségük igazi családként funkcionál, így nem akarta sokáig titkolni előlük, hogy hamarosan életet ad az első gyermekének. Stana Alexandra posztjából megtudhattuk, hogy nemrég néhány ultrahangos fotóval árulta el a táncosainak, hogy hamarosan új taggal bővül a népes családjuk. A szívmelengető reakciókról egy kis videót is láthatunk a kismama bejegyzései között barangolva. A legfontosabb kép azonban valószínűleg a poszt utolsó előtti fotója, amelyen Stana Alexandra fehérneműben mutatta meg, hogy mekkora már a pocakja. Ha kíváncsi vagy a felvételre, akkor lapozz a 9. oldalra. Ha pedig Stana Alexandra párjára vagy kíváncsi, akkor a romantikus közös fotójukat a 10. oldalon találhatod meg:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: