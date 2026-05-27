Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 27., szerda Hella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
királyi család

Vilmos herceg ritka családi titkot árult el: Lajos herceg ezzel a szokásával akasztja ki a szüleit

Getty Images Europe - Max Mumby/Indigo
királyi család szokás Lajos herceg Vilmos herceg reggeli
Hajdu Viktória
2026.05.27.
Nem minden csillog a Buckingham-palotában. Vilmos herceg vicces részletet árult el Lajos hercegről, és ebben a sztoriban sok szülő magára ismerhet.

Aranykanál és tea porcelán csészéből? Ha eddig azt hitted, hogy a királyi család reggelei olyanok, mint egy tökéletesen megrendezett film, akkor el kell, hogy keserítsünk. Ugyanis Vilmos herceg kikotyogta, hogy náluk is ugyanúgy jelen van a rohanás, a pakolás és a káosz. Csak épp koronás verzióban. Sőt, a maszatos gyerekekből sincs hiány. Ugye, Lajos herceg?

Vilmos herceg elárulta, hogy mivel maszatolja össze az összes autót Lajos herceg.
Vilmos herceg elárulta, hogy mivel maszatolja össze az összes autót Lajos herceg. 
Forrás: Getty Images

Vilmos herceg őszintén mesélt a királyi család reggeli káoszáról és Lajos herceg szokásáról

  • Vilmos herceg elárulta, hogy Lajos herceg lekváros szendvicsei nyomot hagynak az autóban.
  • A királyi család reggelei meglepően kaotikusak, főleg az iskolai programok miatt.
  • Vilmos egy félmondattal György herceg jövőbeli iskolájáról is új találgatásokat indított el.

Vilmos herceg egy rádióinterjúban mesélt a ritka családi részletekről, és bevallotta: egyáltalán nem reggeli ember. Feleségével, Katalin hercegnével és három gyermekükkel náluk is könnyen elszabadul a káosz, főleg, ha iskola előtti zeneóra vagy extra program kerül képbe.

A legviccesebb rész mégis az volt, amikor szóba került az autós nasi. Vilmos herceg nevetve árulta el, hogy a család legnagyobb favoritja a lekváros szendvics. Igen, ennyire földhözragadt a menü. Viszont egyetlen probléma van vele. A nyolcéves Lajos herceg rendszeresen „lekváros ujjlenyomatokat” hagy az autó minden szegletében. Szóval a királyi autó sem menekül a gyerekkezek ragacsos bosszúja elől.

A herceg egy félmondatával ráadásul újraindította a találgatásokat György herceg jövőbeli iskolájáról is, miután utalt arra, hogy fia bentlakásos rendszerben is tanulhat. Úgy látszik mostantól, a királyi családnál sem csak a lekvár körül forrnak majd az indulatok...

Ezek is érdekelhetnek:

Mindenki Sarolta hercegnő körmeiről beszél: ezt szúrták ki a rajongók a friss családi fotón

Vilmos herceg és Katalin hercegné 15. házassági évfordulójuk alkalmából osztottak meg új családi fotót, amelyen három gyermekükkel láthatók. A szemfüles rajongók azonnal elkezdték részleteiben vizsgálni a képet.

Katalin hercegnét Vilmos asszisztensének nézték – a válasza mindent vitt

A walesi hercegné ismét bebizonyította, hogy nemcsak stílusával, hanem humorával is leveszi az embereket a lábukról. Amikor egy idős hölgy Vilmos asszisztensének nézte, Katalin hercegné olyan választ adott, amin még a herceg is mosolygott.

Nagy a boldogság – Friss családi fotót posztolt Katalin és Vilmos a 15. házassági évfordulójukon

Hihetetlen, de már 15 év telt el a királyi család egyik legemlékezetesebb esküvője óta. Katalin hercegné és Vilmos herceg ugyanis 2011. április 29-én mondták ki egymásnak a boldogító igent.

 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu