Vilmos herceg ritka családi titkot árult el: Lajos herceg ezzel a szokásával akasztja ki a szüleit

Aranykanál és tea porcelán csészéből? Ha eddig azt hitted, hogy a királyi család reggelei olyanok, mint egy tökéletesen megrendezett film, akkor el kell, hogy keserítsünk. Ugyanis Vilmos herceg kikotyogta, hogy náluk is ugyanúgy jelen van a rohanás, a pakolás és a káosz. Csak épp koronás verzióban. Sőt, a maszatos gyerekekből sincs hiány. Ugye, Lajos herceg?

Vilmos herceg elárulta, hogy mivel maszatolja össze az összes autót Lajos herceg.

Vilmos herceg őszintén mesélt a királyi család reggeli káoszáról és Lajos herceg szokásáról Vilmos herceg elárulta, hogy Lajos herceg lekváros szendvicsei nyomot hagynak az autóban.

A királyi család reggelei meglepően kaotikusak, főleg az iskolai programok miatt.

Vilmos egy félmondattal György herceg jövőbeli iskolájáról is új találgatásokat indított el.

Vilmos herceg egy rádióinterjúban mesélt a ritka családi részletekről, és bevallotta: egyáltalán nem reggeli ember. Feleségével, Katalin hercegnével és három gyermekükkel náluk is könnyen elszabadul a káosz, főleg, ha iskola előtti zeneóra vagy extra program kerül képbe.

A legviccesebb rész mégis az volt, amikor szóba került az autós nasi. Vilmos herceg nevetve árulta el, hogy a család legnagyobb favoritja a lekváros szendvics. Igen, ennyire földhözragadt a menü. Viszont egyetlen probléma van vele. A nyolcéves Lajos herceg rendszeresen „lekváros ujjlenyomatokat” hagy az autó minden szegletében. Szóval a királyi autó sem menekül a gyerekkezek ragacsos bosszúja elől.

A herceg egy félmondatával ráadásul újraindította a találgatásokat György herceg jövőbeli iskolájáról is, miután utalt arra, hogy fia bentlakásos rendszerben is tanulhat. Úgy látszik mostantól, a királyi családnál sem csak a lekvár körül forrnak majd az indulatok...

