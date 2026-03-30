Ő volt a világ első szupermodellje, mindössze 43 centi derékbőséggel: így indult Lisa Fonssagrives karrierje

Ha szupermodellekre gondolunk, a kilencvenes évek nagyágyúi, például Naomi Campbell, Claudia Schiffer vagy épp Heidi Klum juthat eszünkbe. Azonban még az ő szüleik is gyerekek voltak csupán, amikor a világ első szupermodellje a címlapokat uralta. Nem volt ő más, mint Lisa Fonssagrives, aki több generációnyi modell előtt taposta ki az ösvényt – Még az 1930-as években.

Lisa Fonssagrivest tartják a világ első szupermodelljének.

Lisa Fonssagrives élete 1911. május 17-született a svédországi Uddevallában.

Első férje után vette fel Lisa Fonssagrives nevet, amivel befutott modell lett.

Amellett, hogy az első szupermodell volt, balett- és szobrászművész volt, fotózott, ruhákat is tervezett.

Alakját szélsőséges diétákkal tartotta fenn.

Modellkarrierje végeztével képzőművészként találta meg számításait.

A szupermodell születése

Lisa Birgitta Anderson születésekor 1911. május 17-én még senki sem gondolta volna, hogy valaha a világ első szupermodelljeként hivatkoznak rá. Nem mintha nem lettek volna előjelek, hisz édesapja fogorvosi hivatása mellett festegetett, édesanyja pedig ruhákat varrt. Utóbbi sugallatára kezdett képzőművészettel, elsősorban szobrászattal és festészettel foglalkozni, valamint balettiskolába is beiratkozott.

Tehetséges táncosnak bizonyult, mivel 20 évesen egy patinás berlini tánciskolába ment képességeit csiszolni, az expresszionista tánc úttörője, Mary Wigman szárnyai alatt. Hazájába visszatérve tánciskolát nyitott, majd egy párizsi társulathoz szegődött el. A francia fővárosban töltött ideje alatt ismerkedett meg első férjével, Fernand Fonssagrives-szel, akivel 1935-ben keltek egybe.

A svéd modell táncosként alapozta meg karrierjét.

A férfi táncoskarrierjét derékba törte egy csúnya baleset, ami a maga faramuci módján megalapozta felesége későbbi modellkarrierjét. Ugyanis Lisa fényképezőgépet adott férje kezébe, aki jó képességű fotósnak bizonyult, akinek felesége állt modellt.

Hogyan lett Lisa Fonssagrives az első szupermodell?

Amellett, hogy a maga 172 cm magasságával nem sok babér termett Lisa Fonssagrivesnek a balettszakmában, egy véletlen esemény is hozzátett a topmodell pályafutásához. Ugyanis 1936-ban egy liftben állva felfigyelt rá egy neves fotós, Willy Maywald, aki azonnal felkérte egy fotózásra, a képeket pedig elküldte a Vogue főszerkesztőjének, akik behívták tesztfotózásra.