Ő volt a világ első szupermodellje, mindössze 43 centi derékbőséggel: így indult Lisa Fonssagrives karrierje

Ha szupermodellekre gondolunk, a kilencvenes évek nagyágyúi, például Naomi Campbell, Claudia Schiffer vagy épp Heidi Klum juthat eszünkbe. Azonban még az ő szüleik is gyerekek voltak csupán, amikor a világ első szupermodellje a címlapokat uralta. Nem volt ő más, mint Lisa Fonssagrives, aki több generációnyi modell előtt taposta ki az ösvényt – Még az 1930-as években.
Lisa Fonssagrives élete
- 1911. május 17-született a svédországi Uddevallában.
- Első férje után vette fel Lisa Fonssagrives nevet, amivel befutott modell lett.
- Amellett, hogy az első szupermodell volt, balett- és szobrászművész volt, fotózott, ruhákat is tervezett.
- Alakját szélsőséges diétákkal tartotta fenn.
- Modellkarrierje végeztével képzőművészként találta meg számításait.
A szupermodell születése
Lisa Birgitta Anderson születésekor 1911. május 17-én még senki sem gondolta volna, hogy valaha a világ első szupermodelljeként hivatkoznak rá. Nem mintha nem lettek volna előjelek, hisz édesapja fogorvosi hivatása mellett festegetett, édesanyja pedig ruhákat varrt. Utóbbi sugallatára kezdett képzőművészettel, elsősorban szobrászattal és festészettel foglalkozni, valamint balettiskolába is beiratkozott.
Tehetséges táncosnak bizonyult, mivel 20 évesen egy patinás berlini tánciskolába ment képességeit csiszolni, az expresszionista tánc úttörője, Mary Wigman szárnyai alatt. Hazájába visszatérve tánciskolát nyitott, majd egy párizsi társulathoz szegődött el. A francia fővárosban töltött ideje alatt ismerkedett meg első férjével, Fernand Fonssagrives-szel, akivel 1935-ben keltek egybe.
A férfi táncoskarrierjét derékba törte egy csúnya baleset, ami a maga faramuci módján megalapozta felesége későbbi modellkarrierjét. Ugyanis Lisa fényképezőgépet adott férje kezébe, aki jó képességű fotósnak bizonyult, akinek felesége állt modellt.
Hogyan lett Lisa Fonssagrives az első szupermodell?
Amellett, hogy a maga 172 cm magasságával nem sok babér termett Lisa Fonssagrivesnek a balettszakmában, egy véletlen esemény is hozzátett a topmodell pályafutásához. Ugyanis 1936-ban egy liftben állva felfigyelt rá egy neves fotós, Willy Maywald, aki azonnal felkérte egy fotózásra, a képeket pedig elküldte a Vogue főszerkesztőjének, akik behívták tesztfotózásra.
A II. világháború kitörésekor már megalapozott európai karrierrel férjével Amerikába költözött, ahol világhírű modellé vált, valósággal rajongtak érte a fotósok.
Karrierje csúcsán 40 dollárt keresett óránként, míg egy átlag modell 10-20 zöldhasúval volt kénytelen beérni.
Mindmáig tartja a rekordot a Vogue-címlapok számában, hisz nem kevesebb, mint 200 alkalommal mosolygott vissza a divat bibliájának borítójáról. Az 1930-as, ’40-es, ’50-es években ezen felül a Vanity Fair, Town & Country, valamint a Life magazin címoldalán is feltűnt, a divattervezők első számú múzsája volt.
A világ első szupermodelljének önsanyargató életmódja
Különös, de Lisa Fonssagrives jellemzően magának készítette el haját és sminkjét, olykor még a kamera előtt viselt kreációkat is ő készítette. Ebben nagy segítséget jelentett képzőművészeti tapasztalata, természetes érzéke a színekhez, a kompozíciók megalkotásához. Fotós ismereteinek köszönhetően pedig a fényképészeknek is tanácsot adott, milyen szögből lőjék a képeket, ahogy a fények beállítását is szakmai alapossággal intézte.
Az igazi varázslat akkor történt, amikor a fényképező lencséje elé állt. Tánctudása révén olyan kecsességgel és könnyedséggel pózolt, amitől a kép dinamikus, élő, lélegző mesterművé vált. Második férje, a fotós Irving Penn szerint pontosan tudta mit kell tennie a kamera előtt, ahogy azt is, hogy mit nem. Egy ízben még azt is bevállalta, hogy az Eiffel torony tetején kihajol a szélbe.
Táncos múltja viszont nemcsak jó mozgáskultúrát, hanem teste kihasználását is magával vonta. Ugyanis 43 cm-es darázsderekát extrém szupermodell-diétával tartotta fönn: kis mennyiséget evett sokszor, akár napi tízszer. Ezek alatt néhány szem szőlőt, fél pohár bort, pár szem kekszet kell érteni. Derékbősége már kortársait is meglepte, így mindig magánál hordott egy mérőcentit, hogy a kétkedők saját szemükkel bizonyosodjanak meg igazáról.
Lisa Fonssagrives, a modellszakma úttörője
Modellkarrierje az 1950-es években ért véget, ami után sikeres szobrász, divattervező és festő lett. 1992-ben érte utol a halál, két gyereket, egy özvegyet, valamint egy rendkívül gazdag életművet hagyva maga után. Lisa Fonssagrives modell életmódjával és tehetségével sokoldalúságát bizonyította, több generációnyi lány előtt kitaposva az utat.
