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Az Agymenők sztárja végre megmutatta cuki kislányát − A 3 éves Matilda igazi szuperhős

Nina Prommer
Kaley Cuoco cukiság sztárcsemete kislány
Jónás Ágnes
2026.06.09.
Az Agymenők sztárjának legújabb Instagram-bejegyzései bizonyítják, mennyire élvezi az anyaság minden pillanatát. Kaley Cuoco képsorozatán hároméves kislánya, Matilda önfeledten nevetgél jelmezben. A mi szívünket már rabul ejtette. Te mit szólsz hozzá?
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A színésznő többször is beszélt arról, hogy ma már sokkal fontosabb számára a családjával töltött minőségi idő, mint a folyamatos pörgés, és a karrier hajszolása. Kaley Cuoco nemrég irtó cuki posztot és történeteket osztott meg kislány vicces pillanatairól. Matilda olyan szép, hogy le sem tagadhatná édesanyját.

Kaley Cuoco és lánya
Kaley Cuoco és tündéri kislánya, Matilda, jobbra a színésznő férje, Tom Pelphrey.
 Forrás: Profimedia
  • Kaley Cuoco szerint az anyaság teljesen átformálta a prioritásait.
  • A színésznő ma már tudatosan lassít, hogy több időt tölthessen a családjával.
  • Kislánya, Matilda igazi mókamester és szupercuki. Nézd meg a fotóit!

Kaley Cuoco 2023 márciusában vált édesanyává

Az Agymenők sztárja nemrég több meghitt pillanatot is megosztott követőivel az Instagram-sztorijában. A felvételeken Matilda éppen édesanyjával ütögette a teniszlabdát, miközben a háttérben a Roland Garros közvetítése futott a televízióban. A kislány a sportot nagyon komolyan vette – Pókember-jelmezben játszotta végig a teljes első félidőt. A következő fotón sportos szerelésben mosolygott a kamerába kutyájuk mellett. A színésznő régóta ismert állatszeretetéről, így a házi kedvencek rendszeresen feltűnnek közösségi oldalain is.

Kaley Cuoco kislánya mindenre ráveszi a szüleit

A pár 2023 óta módjával ugyan, de már osztott meg megható és vicces pillanatokat Matildával közös mindennapjairól. Az alábbi mindent visz!

Az Emmy-díjra jelölt színésznő februárban Matilda első „komoly” pedikűrjéről is posztolt, és természetesen a hableányos születésnapi tortáról is születtek fotók március 30-án. Matilda irtó aranyosan reagál a meglepetésekre.

Az évek múlásával egyre érzelmesebben élek meg minden együtt töltött pillanatot. Már sokkal fontosabb, hogy lelassuljak, minthogy mindent beáldozzak a karrieremért.

Az Agymenők sztárja fiatalabb korában ugyan álmodott az anyaságról, de később teljesen beszippantotta a karrierje, és a munka lett a fő fókusz az életében. Úgy tervezte, hogy egyszerűen éli tovább a megszokott, pörgős életét. 

Kaley Cuoco
Forrás: Getty Images North America

A szülés után nem sokkal már vissza is tért a képernyőre. Párja, Tom Pelphrey támogatásával végül elvállalta a munkát, és utólag úgy nyilatkozott, nem érez bűntudatot amiatt, hogy dolgozik, mert szeretné megmutatni a lányának, hogy egy anya megvalósíthatja az álmait. A közösségi médiában őt érő anya-szégyenítést pedig határozottan elutasítja

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