Az Agymenők sztárja végre megmutatta cuki kislányát − A 3 éves Matilda igazi szuperhős

A színésznő többször is beszélt arról, hogy ma már sokkal fontosabb számára a családjával töltött minőségi idő, mint a folyamatos pörgés, és a karrier hajszolása. Kaley Cuoco nemrég irtó cuki posztot és történeteket osztott meg kislány vicces pillanatairól. Matilda olyan szép, hogy le sem tagadhatná édesanyját.

Kaley Cuoco és tündéri kislánya, Matilda, jobbra a színésznő férje, Tom Pelphrey.

Forrás: Profimedia

Kaley Cuoco szerint az anyaság teljesen átformálta a prioritásait.

A színésznő ma már tudatosan lassít, hogy több időt tölthessen a családjával.

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Kaley Cuoco 2023 márciusában vált édesanyává

Az Agymenők sztárja nemrég több meghitt pillanatot is megosztott követőivel az Instagram-sztorijában. A felvételeken Matilda éppen édesanyjával ütögette a teniszlabdát, miközben a háttérben a Roland Garros közvetítése futott a televízióban. A kislány a sportot nagyon komolyan vette – Pókember-jelmezben játszotta végig a teljes első félidőt. A következő fotón sportos szerelésben mosolygott a kamerába kutyájuk mellett. A színésznő régóta ismert állatszeretetéről, így a házi kedvencek rendszeresen feltűnnek közösségi oldalain is.

Kaley Cuoco kislánya mindenre ráveszi a szüleit

A pár 2023 óta módjával ugyan, de már osztott meg megható és vicces pillanatokat Matildával közös mindennapjairól. Az alábbi mindent visz!

Az Emmy-díjra jelölt színésznő februárban Matilda első „komoly” pedikűrjéről is posztolt, és természetesen a hableányos születésnapi tortáról is születtek fotók március 30-án. Matilda irtó aranyosan reagál a meglepetésekre.

Az évek múlásával egyre érzelmesebben élek meg minden együtt töltött pillanatot. Már sokkal fontosabb, hogy lelassuljak, minthogy mindent beáldozzak a karrieremért.

Az Agymenők sztárja fiatalabb korában ugyan álmodott az anyaságról, de később teljesen beszippantotta a karrierje, és a munka lett a fő fókusz az életében. Úgy tervezte, hogy egyszerűen éli tovább a megszokott, pörgős életét.

Forrás: Getty Images North America

A szülés után nem sokkal már vissza is tért a képernyőre. Párja, Tom Pelphrey támogatásával végül elvállalta a munkát, és utólag úgy nyilatkozott, nem érez bűntudatot amiatt, hogy dolgozik, mert szeretné megmutatni a lányának, hogy egy anya megvalósíthatja az álmait. A közösségi médiában őt érő anya-szégyenítést pedig határozottan elutasítja.