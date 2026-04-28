Megjöttek az első képek: nyáron érkezik az új Agymenők spinoff

Miután a maga 12 évadával a mainstreambe emelte a kockakultúrát, az Agymenők sorozatot két parádés spinoff követte. Az ifjú Sheldon, valamint Georgie és Mandy első házassága után újabb sorozat tágítja a franchise univerzumát. A Stuart Fails to Save the Universe júliusban érkezik, az HBO Maxon lesz megtekinthető, nemrég pedig az első képek is nyilvánosságra kerültek.

Az új Agymenők Spinoff plakátja.

A Stuart Fails to Save the Universe főszerepében a különc képregényboltos áll.

Az Agymenők csetlő-botló, ám szerethető képregényboltosa Stuart Bloom (Kevin Sussman) a sorozat évadai alatt sokak szívébe belopta magát, így köré építették fel a legújabb spinoffot. Ezúttal nemcsak a képregények lapjain, hanem a fő történetben is megelevenedik a sci-fi, mivel a történet alapját az képzi, hogy az esetlen képregényboltos elront egy Sheldon (Jim Parsons), illetve Leonard (Johhni Gallecki) által épített eszközt, ami multiverzium-armageddont okoz.

Stuart feladata lesz megjavítani a gépet, ám a Stuart Fails to Save the Universe (Stuart nem tudja megmenteni az Univerzumot) cím sejteti, hogy ez nem lesz zökkenőmentes.

A rajongók legnagyobb szerencséjére számos kedvelt karakter visszatér az Agymenők szereplők közül. A másik főszereplő Denise is segíti főhősünket Lauren Lapkus alakításában, aki egyben Stuart szerelme. Emellett a mackós geológus, Bert (Brian Posehn), valamint Sheldon régi ellenlábasa, Barry Kripke (John Ross Bowie) is az események sűrűjébe kerül.

Nem árt tudni, hogy az Agymenők spinoff főcímzenéjét nem kisebb személy írta, mint a Grammy- és Emmy-díjas Danny Elfman, aki többek között a Karácsonyi Lidércnyomás és a Halott menyasszony zenéin is dolgozott. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az Agymenők atyja, Chuck Lorre, az anyasorozat korábbi forgatókönyvírója, Bill Prady, illetve a képregényes múlttal rendelkező Zak Penn is egyengeti a sorozatot, biztosak lehetünk benne, hogy minőségi produkcióban részesülhetünk.