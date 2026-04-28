Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 28., kedd Valéria

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
spinoff

Megjöttek az első képek: nyáron érkezik az új Agymenők spinoff

Getty Images - CBS Photo Archive
spinoff Agymenők Chuck Lorre
Bába Dorottya
2026.04.28.
Kedvenc kockáink visszatérnek! Az Agymenők legújabb spinoffja, a Stuart Fails to Save the Universe júliusban landol az HBO Maxon, az első képek alapján a készítők nem voltak kispályások.

Miután a maga 12 évadával a mainstreambe emelte a kockakultúrát, az Agymenők sorozatot két parádés spinoff követte. Az ifjú Sheldon, valamint Georgie és Mandy első házassága után újabb sorozat tágítja a franchise univerzumát. A Stuart Fails to Save the Universe júliusban érkezik, az HBO Maxon lesz megtekinthető, nemrég pedig az első képek is nyilvánosságra kerültek.

Az új Agymenők Spinoff plakátja.
Forrás: Courtesy of HBO Max

Miről fog szólni az új Agymenők sorozat?

  Júliusban érkezik az Agymenők testvérsorozata az HBO Maxra
  • A Stuart Fails to Save the Universe főszerepében a különc képregényboltos áll.
  • Az első képek alapján egy roppant igényes sorozatról van szó.

Friss képek az új Agymenők spinoffról

Az Agymenők csetlő-botló, ám szerethető képregényboltosa Stuart Bloom (Kevin Sussman) a sorozat évadai alatt sokak szívébe belopta magát, így köré építették fel a legújabb spinoffot. Ezúttal nemcsak a képregények lapjain, hanem a fő történetben is megelevenedik a sci-fi, mivel a történet alapját az képzi, hogy az esetlen képregényboltos elront egy Sheldon (Jim Parsons), illetve Leonard (Johhni Gallecki) által épített eszközt, ami multiverzium-armageddont okoz.

Stuart feladata lesz megjavítani a gépet, ám a Stuart Fails to Save the Universe (Stuart nem tudja megmenteni az Univerzumot) cím sejteti, hogy ez nem lesz zökkenőmentes.

A rajongók legnagyobb szerencséjére számos kedvelt karakter visszatér az Agymenők szereplők közül. A másik főszereplő Denise is segíti főhősünket Lauren Lapkus alakításában, aki egyben Stuart szerelme. Emellett a mackós geológus, Bert (Brian Posehn), valamint Sheldon régi ellenlábasa, Barry Kripke (John Ross Bowie) is az események sűrűjébe kerül.

Nem árt tudni, hogy az Agymenők spinoff főcímzenéjét nem kisebb személy írta, mint a Grammy- és Emmy-díjas Danny Elfman, aki többek között a Karácsonyi Lidércnyomás és a Halott menyasszony zenéin is dolgozott. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az Agymenők atyja, Chuck Lorre, az anyasorozat korábbi forgatókönyvírója, Bill Prady, illetve a képregényes múlttal rendelkező Zak Penn is egyengeti a sorozatot, biztosak lehetünk benne, hogy minőségi produkcióban részesülhetünk.

Ha a szavak nem győztek volna meg, beszéljenek a spinoff első képei:

Új Agymenők spinoff: Stuart Fails to Save the Universe
A sorozat ezúttal a sci-fi műfajt csomagolja sitcom köntösbe.
Colin Remas Brown/HBO Max

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
