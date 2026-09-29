45 kilót fogyott a Szívek szállodája színésznője: címlapon mutatta meg az alakját - Fotó

A Variety szeptemberi számához készült fotósorozaton Melissa McCarthy egy krémszínű, hosszú ujjú csipkeruhát viselt, amely szorosan követte az alakját. A szettet feltűnő ékszerekkel és a ruhához illő elegáns kalappal egészítették ki.

Melissa McCarthy a Vaariety címlapján

Forrás: Instagtam / Variety

A színésznőt hosszú éveke át bántották teltkarcsú alkata miatt, rengetegszer kapott bántó megjegyzéseket a külseje miatt. 2011-ben az egyik menedzsere azt mondta neki, nem fog munkát kapni Hollywoodban, ha nem fogy le.

„Ez nagyon bántott. Megértem, hogy nem olyanok az esélyeim, mintha sovány lennék, de még mindig tehetséges vagyok. Azt gondoltam: ’Majd megmutatom!’” – mesélte.

Később egy Oscar-gála előtt öt-hat ismert divattervezőt is megkeresett, ám egyikük sem vállalta, hogy ruhát készítsen neki. Azt is megalázónak tartotta, hogy a boltokban a plus size méreteket gyakran külön, a többi ruhától távol helyezték el.

Melissa McCarthy drasztikus diétával is próbálkozott

A színésznő az elmúlt évtizedekben többször is próbált lefogyni. A 2000-es évek elején, amikor a Szívek szállodája című sorozatot forgatta, orvosi felügyelet mellett egy rendkívül szigorú folyadék alapú diétába kezdett, amely mindössze napi 500 kalória bevitlét engedélyezte.

Négy hónap alatt jópár kilótól megszabadult, de folyamatosan éhes és frusztrált volt, ezért felhagyott ezzel a módszerrel, és azt mondta, többet nem is akarja megpróbálni.

Egy idő után azonban megváltozott a fogyáshoz és saját testéhez való viszonya. Miután édesanya lett, már azért akart egészségesebben élni, hogy minél több időt tölthessen férjével, Ben Falcone-nal, valamint két lányukkal, Viviannel és Georgette-tel. Életmódváltásba kezdett, átállt az egészségesebb étkezésre, odafigyel az alapanyagok minőségére és rendszeresen mozog. Nem akarta gyorsítani a folyamatot, a szigorú tiltások helyett fokozatosan alakította át a szokásait. Ennek eredményeként, úgy tűnik, tartósan sikerült megszabadulnia a pluszkilóktól, új alakját is büszkén mutatta meg.

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