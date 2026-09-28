A legenda befejezte: Rod Stewart 60 év után búcsúzik a színpadtól

Rod Stewartnál a közelmúltban érelzáródást fedeztek fel az orvosai, majd nem sokkal később koszorúér-sztentet ültettek be neki. Emiatt le kellett mondania amerikai turnéjának hátralévő koncertjeit.

Rod Stewart visszavonul a színpadtól

Forrás: NurPhoto

Rod Stewart visszavonul

Most azonban kiderült, hogy az énekes hamarosan visszatér a színpadra, hogy elköszönhessen közönségétől. Utolsó brit és európai turnéja jövő áprilisban Írországban kezdődik, és július 24-én, egy németországi koncerttel ér véget.

„Sok gondolkodás és szomorkodás után be kell jelentenem, hogy a következő lesz életem utolsó turnéja. Ez lesz az utolsó rock and roll. Szeretném megköszönni mindazt, amit tőletek kaptam, és remélem, én is tudtam adni nektek valamit cserébe” – mondta Rod Stewart a közösségi oldalán megjelent videóban.

A Rod Stewart rajongói klub tagjai már most meg tudják venni a jegyeket elővételben, az általános jegyértékesítés október 2-án indul. A brit és ír állomásokon Howard Jones lesz Rod Stewart előzenekara, aki többek között a nyolcvanas évek What Is Love? és Like To Get To Know You Well című slágereiről ismert. Egyelőre annyit tudni, hogy Stewart turnéja biztosan érinti Manchestert, Londont, Berlint és Prágát.

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