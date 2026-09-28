Presley Gerber halála: Cindy Crawford és férje szívszorító döntést hoztak fiuk hamvaival kapcsolatban

Presley Gerber halotti anyakönyvi kivonata szerint a boncolás elvégzése után a Rose Family Funeral Home-ban hamvasztották el. Hamvait édesanyja és édesapja malibui otthonában őrzik majd, nem akarnak megválni gyermeküktől.
A család eközben Presley búcsúztatását szervezi. A hírek szerint szűk körű, meghitt búcsúztatást terveznek Dél-Kaliforniában. Két lehetséges helyszínt fontolgatnak: a Forest Lawnt vagy a Malibu Presbyterian Church-öt. A szertartást valószínűleg ezen a héten tartják majd, a Gerber család azonban egyelőre nem közölt részleteket.
Presley Gerber, Cindy Crawford és Rande Gerber fia szeptember 20-án, vasárnap halt meg egy Santa Monica-i rehabilitációs intézményben. Szülei mellett húga, a 25 éves modell és színésznő, Kaia Gerber gyászolja.
Fotókon a rehabilitációs intézmény, ahol Presley Gerber meghalt - Galéria:
Presley Gerber halálának oka továbbra sem ismert
A Santa Monica-i rendőrség korábban azt közölte, hogy Presley Gerber halálát feltételezett túladagolásként vizsgálják, idegenkezűségre utaló jelet nem találtak. A hatóság hangsúlyozta, hogy a hivatalos halálokot és a halál módját a halottkémi hivatal állapítja majd meg - lehet, hogy erre hónapokat is várni kell.
Presley Gerber az elmúlt években nyíltan beszélt függőségi és mentális egészségi problémáiról. Abban bízott, hogy saját tapasztalatainak megosztásával másoknak is segíthet.
Presley Gerber élete képekben - Galéria:
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