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gyász

Presley Gerber halála: Cindy Crawford és férje szívszorító döntést hoztak fiuk hamvaival kapcsolatban

gyász hamvasztásos temetés Presley Gerber
Horváth Angéla
2026.09.28.
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A 27 éves modellt néhány nappal tragikus halála után elhamvasztották. Presley Gerber hamvait szülei, Cindy Crawford és Rande Gerber malibui otthonában helyezik el, a család pedig már a búcsúztatást szervezi.

Presley Gerber halotti anyakönyvi kivonata szerint a boncolás elvégzése után a Rose Family Funeral Home-ban hamvasztották el. Hamvait édesanyja és édesapja malibui otthonában őrzik majd, nem akarnak megválni gyermeküktől.

Cindy Crawford és Presley Gerber: az egykori szupermodell nem tud megválni gyermekétől
Cindy Crawford és Presley Gerber: az egykori szupermodell nem tud megválni gyermekétől
Forrás: Instagram

 A család eközben Presley búcsúztatását szervezi. A hírek szerint szűk körű, meghitt búcsúztatást terveznek Dél-Kaliforniában. Két lehetséges helyszínt fontolgatnak: a Forest Lawnt vagy a Malibu Presbyterian Church-öt. A szertartást valószínűleg ezen a héten tartják majd, a Gerber család azonban egyelőre nem közölt részleteket.

Presley Gerber, Cindy Crawford és Rande Gerber fia szeptember 20-án, vasárnap halt meg egy Santa Monica-i rehabilitációs intézményben. Szülei mellett húga, a 25 éves modell és színésznő, Kaia Gerber gyászolja.

Fotókon a rehabilitációs intézmény, ahol Presley Gerber meghalt - Galéria: 

Nappali
A moziszoba
Ilyenek a hálószobák a Resolution Livingben
Az udvar egy része
A terasz és az udvar egy része
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Nappali
https://resolutionsliving.com/

 

Presley Gerber halálának oka továbbra sem ismert

A Santa Monica-i rendőrség korábban azt közölte, hogy Presley Gerber halálát feltételezett túladagolásként vizsgálják, idegenkezűségre utaló jelet nem találtak. A hatóság hangsúlyozta, hogy a hivatalos halálokot és a halál módját a halottkémi hivatal állapítja majd meg - lehet, hogy erre hónapokat is várni kell.

Presley Gerber az elmúlt években nyíltan beszélt függőségi és mentális egészségi problémáiról. Abban bízott, hogy saját tapasztalatainak megosztásával másoknak is segíthet.

Presley Gerber élete képekben - Galéria: 

Preslye Gerber
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Presley Gerber élete képekben

 

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Újabb részletek derültek ki arról a Santa Monica-i intézményről, ahol Presley Gerber meghalt. A Resolutions Living alapítójának, Dr. Reza Nabavinak korábban kábítószerrel kapcsolatos büntetőügyei voltak, és először a pszichológusként való praktizáláshoz sem kapta meg az engedélyt.

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Cindy Crawford fia az év elején még arról beszélt követőinek, hogy hosszú évek függősége után kezd visszatalálni önmagához. Presley Gerber állapota azonban három hónapja ismét romlani kezdett: feltűnően lefogyott, depressziós volt, folyton remegett, és időnként már a beszéde sem volt összefüggő.

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Presley Gerber már jóval 27 éves korában bekövetkezett halála előtt komoly problémákkal küzdött. Minden gondja ellenére Cindy Crawford fia kedves, szerethető fiatalember volt, akivel mély beszélgetéseket lehetett folytatni.

 

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