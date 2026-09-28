Presley Gerber halála: Cindy Crawford és férje szívszorító döntést hoztak fiuk hamvaival kapcsolatban

Presley Gerber halotti anyakönyvi kivonata szerint a boncolás elvégzése után a Rose Family Funeral Home-ban hamvasztották el. Hamvait édesanyja és édesapja malibui otthonában őrzik majd, nem akarnak megválni gyermeküktől.

Cindy Crawford és Presley Gerber: az egykori szupermodell nem tud megválni gyermekétől

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A család eközben Presley búcsúztatását szervezi. A hírek szerint szűk körű, meghitt búcsúztatást terveznek Dél-Kaliforniában. Két lehetséges helyszínt fontolgatnak: a Forest Lawnt vagy a Malibu Presbyterian Church-öt. A szertartást valószínűleg ezen a héten tartják majd, a Gerber család azonban egyelőre nem közölt részleteket.

Presley Gerber, Cindy Crawford és Rande Gerber fia szeptember 20-án, vasárnap halt meg egy Santa Monica-i rehabilitációs intézményben. Szülei mellett húga, a 25 éves modell és színésznő, Kaia Gerber gyászolja.

Fotókon a rehabilitációs intézmény, ahol Presley Gerber meghalt - Galéria: