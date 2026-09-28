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díj

„Nem igazán világos, miért kapjuk” – Madonna teljesen összezavarodott az MTV VMA színpadán

díj MTV VMAs Madonna
Nagy Anna
2026.09.28.
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Madonna hét díjjal távozott az estéről, mégis egy kínos pillanat lett az egyik legtöbbet emlegetett jelenete. A Madonna MTV VMA szereplését ráadásul már korábban is keményen kritizálták a nézők, akik szerint az énekesnő fellépése szétesett és fókuszálatlan volt.

Madonna 23 évvel a Britney Spearsszel közös botrányos fellépése után tért vissza az MTV VMA színpadára, ám ezúttal egészen más miatt került a figyelem középpontjába. A 68 éves popsztár Charli XCX és Troye Sivan társaságában ment fel átvenni a Confessions II – The Filmért járó Best Dance díjat, de láthatóan nem volt teljesen biztos abban, pontosan miért is áll a színpadon.

Madonna – Photocall du Défilé de mode Saint Laurent Collection Printemps-Été 2026 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 29 septembre 2025. © Olivier Borde / Bestimage Photocall of the Saint Laurent Fashion Show, Spring-Summer 2026 Collection as part of Paris Fashion Week, France, September, 2025
Madonna elfelejtette, miért kapott díjat az MTV VMA-n.
Forrás: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / NORTHFOTO

Madonna az MTV VMA színpadán kérdezte meg, miért kapott díjat

Az énekesnő beszéde már meglehetősen szokatlanul indult: először a ruhájánál lévő technikai eszközre panaszkodott, majd Charli XCX-et és Troye Sivant magához húzva bevallotta:

Nem igazán világos számomra, hogy miért kapjuk ezt a díjat. Gondolom, a rövidfilmért?

Végül Charli XCX nyitotta ki a borítékot, hogy segítsen tisztázni a helyzetet. Madonna ezután már a táncról beszélt, amely elmondása szerint egész életében meghatározó szerepet játszott.

@xoxo_femme_xcxx Madonna wins Best Dance at the 2026 VMAs #madonna #vmas #vmas2026 #bestdance #fyp @madonna ♬ Love Sensation - Madonna

A rajongók keményen kritizálták Madonna fellépését

Nem ez volt azonban Madonna egyetlen vitatott pillanata az MTV VMA gálán. Korábbi produkcióját is sok kritika érte: egyes nézők szerint az előadás kaotikus volt, mások azt állították, hogy az énekesnő playbackelt, és úgy tűnt, időnként kifulladt a színpadon.

„Madonna fellépése... wow... teljesen fókuszálatlan és egyszerűen egy átkozott KÁOSZ!” – írta az egyik néző.

„Mondok valami megosztót. Madonna, ez unalmas” – fogalmazott egy másik.

Akadt, aki ennél is keményebben fogalmazott: „Madonna nem tudja, mikor kell abbahagyni. Ez az egyik legfurcsább és legkínosabb dolog, amit valaha láttam.”

Mások viszont megvédték a popsztárt. Egy rajongó arra hívta fel a figyelmet, hogy 68 évesen továbbra is nagyszabású produkcióval áll színpadra: „68 éves, le a kalappal előtte, hogy még mindig képes felmenni a színpadra és úgy mozogni, ahogy tette.”

@miss.confused0 #vmas2026 #fyp ♬ sonido original - SWDISON

A megosztó este Madonna számára ennek ellenére komoly sikert hozott: összesen hét díjat nyert, és 1999 óta először távozott ismét MTV VMA-szoborral.

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