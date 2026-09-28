Mit gondolhattak? Ezekkel a ruhákkal sokkoltak a sztárok az MTV VMA-n – GALÉRIA

Az MTV Video Music Awards Los Angeles-i vörös szőnyege ezúttal sem a visszafogottságról szólt. Az MTV VMA vendégei között akadtak, akik áttetsző anyagokkal, extrém szabásokkal vagy éppen szokatlan rétegezéssel próbálták magukra irányítani a figyelmet – az eredmény azonban nem minden esetben sikerült úgy, ahogyan azt valószínűleg elképzelték.

Adam Lambert, Lisa Rinna és Meek az MTV VMA 2026-os díjátadóján.

Forrás: Doug Peters/EMPICS | Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Az MTV VMA legrosszabb ruhái között akadt néhány igazán meghökkentő darab

Az MTV VMA nemcsak a díjazottakról szól, hanem a vörös szőnyegről is, ahol a sztárok igyekeznek a legjobb formájukat hozni, ám ez nem mindenkinek sikerült. Lisa Rinna fehér, testre simuló, formázott fűzős összeállításban érkezett, míg Tyla egy kék kígyómintás kétrészes szettet választott. Bella Poarch csipkéket és szalagokat kombinált egy meglehetősen kaotikus hatású szettben, Brooke Schofield pedig áttetsző bézs fűzője alatt a fehérneműjét is megmutatta, Meek pedig fehér tüllben és gladiátorszandálban lépett a vörös szőnyegre.

A férfiak között sem mindenki a biztos megoldásra szavazott. Adam Lambert tetőtől talpig feketébe öltözött, hatalmas köpenyével pedig erősen gótikus irányba vitte a megjelenését. Haiden Henderson szegecseket, farmert és vörös köpenyt kevert.

Rei Ami hálós, áttetsző ruhával kockáztatott, Rachel Dratch megjelenését pedig a rosszul illeszkedő cipő és boleró tette kevésbé harmonikussá. És bizony Paris Hilton sem a legszerencsésebb összeállítását választotta az estére. Persze az este korántsem csak divatbakikról szólt: az MTV VMA vörös szőnyegén jó néhány sztár kifejezetten emlékezetes ruhában tündökölt.

Galériánkban mutatjuk az MTV VMA legrosszabb ruháit – Lapozd végig, kiknek nem sikerült eltalálniuk az összeállítást!