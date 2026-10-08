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2026. okt. 8., csütörtök Koppány

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Szuperdögös bombázó Boris Becker 36 éves felesége: bikinis fotón Lilian

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A teniszlegenda feleségével és a kislányával nyaralt. Boris Becker az Instagramon mutatta meg családi idilljüket.

Boris Becker feleségével, a 36 éves Lilian de Carvalho Monteiróval és kisbabájukkal töltött néhány napot Szicíliában. Amíg a család pihent, a sportoló teniszütőt ragadott. 

Boris Becker és felesége Lilian.
Boris Becker és felesége Lilian. 
Forrás: Northfoto

Boris Becker boldog új családjával 

Boris Becker az Instagram-oldalán osztott meg fotókat az olaszországi vakációról. A család egy luxusüdülőhelyen tölti az időt, eközben a környéket is felfedezik, és ezúttal a tenisz sem maradt ki a programból. Az pedig egyszerűen nem lehet nem észrevenni, hogy az 58 éves Becker felesége, Lilian igazi bombázó, hosszú lábait pedig a szupermodellek is megirigyelhetik. „Tenisz, szicíliai napsütés és értékes idő a családdal” − írta Becker a fotósorozathoz, amit most meg is nézhetsz. 

Boris Becker decemberben jelentette be, hogy ötödször is apa lett, majd fotókat is posztolt a babáról. Az egykori teniszező kislánya, Zoë Vittoria Becker a teniszlegenda édesanyja halálának évfordulóján, november 21-én látta meg a napvilágot, egy nappal Becker születésnapja előtt. A sportoló és felesége, Lilian de Carvalho Monteiro korábban a francia Riviérán nyaralnak, Becker pedig az akkor nyolc hónapos Zoëról is megoszott néhány képet és egy későbbi portugáliai sorozatban is látható, ám édesapja az arcocskáját kitakarta. 

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