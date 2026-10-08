Szuperdögös bombázó Boris Becker 36 éves felesége: bikinis fotón Lilian

Boris Becker feleségével, a 36 éves Lilian de Carvalho Monteiróval és kisbabájukkal töltött néhány napot Szicíliában. Amíg a család pihent, a sportoló teniszütőt ragadott.

Boris Becker és felesége Lilian.

Forrás: Northfoto

Boris Becker boldog új családjával

Boris Becker az Instagram-oldalán osztott meg fotókat az olaszországi vakációról. A család egy luxusüdülőhelyen tölti az időt, eközben a környéket is felfedezik, és ezúttal a tenisz sem maradt ki a programból. Az pedig egyszerűen nem lehet nem észrevenni, hogy az 58 éves Becker felesége, Lilian igazi bombázó, hosszú lábait pedig a szupermodellek is megirigyelhetik. „Tenisz, szicíliai napsütés és értékes idő a családdal” − írta Becker a fotósorozathoz, amit most meg is nézhetsz.

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