Szuperdögös bombázó Boris Becker 36 éves felesége: bikinis fotón Lilian

Boris Becker feleségével, a 36 éves Lilian de Carvalho Monteiróval és kisbabájukkal töltött néhány napot Szicíliában. Amíg a család pihent, a sportoló teniszütőt ragadott.
Boris Becker boldog új családjával
Boris Becker az Instagram-oldalán osztott meg fotókat az olaszországi vakációról. A család egy luxusüdülőhelyen tölti az időt, eközben a környéket is felfedezik, és ezúttal a tenisz sem maradt ki a programból. Az pedig egyszerűen nem lehet nem észrevenni, hogy az 58 éves Becker felesége, Lilian igazi bombázó, hosszú lábait pedig a szupermodellek is megirigyelhetik. „Tenisz, szicíliai napsütés és értékes idő a családdal” − írta Becker a fotósorozathoz, amit most meg is nézhetsz.
Boris Becker decemberben jelentette be, hogy ötödször is apa lett, majd fotókat is posztolt a babáról. Az egykori teniszező kislánya, Zoë Vittoria Becker a teniszlegenda édesanyja halálának évfordulóján, november 21-én látta meg a napvilágot, egy nappal Becker születésnapja előtt. A sportoló és felesége, Lilian de Carvalho Monteiro korábban a francia Riviérán nyaralnak, Becker pedig az akkor nyolc hónapos Zoëról is megoszott néhány képet és egy későbbi portugáliai sorozatban is látható, ám édesapja az arcocskáját kitakarta.
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